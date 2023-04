Android-tips: let op deze 5 dingen als je draadloze oordopjes koopt

Op zoek naar draadloze oordopjes, maar zie je door de bomen het bos niet meer? Lees dan verder. In deze Android-tip vertellen we je waar je op moet letten bij de aanschaf van een paar bluetooth-oordopjes.

Bluetooth oordopjes aanschaffen: let op deze punten

Loop je over straat of reis je met het openbaar vervoer, dan zie je nog maar weinig bedrade hoofdtelefoons en oordopjes. Niet gek, want het aanbod aan bluetooth-oordopjes is zo gegroeid, dat ze in vrijwel iedere prijsklasse te vinden zijn. Daarnaast hebben steeds minder smartphones een hoofdtelefoonaansluiting, ondersteunen meer apparaten bluetooth en raken draadloze oordopjes niet snel in de knoop.

Reden genoeg dus om zelf ook voor draadloze oordopjes te kiezen, maar waar moet je beginnen? Wat zijn belangrijke specificaties en met wat kun je ook prima zonder? We zetten een vijftal aandachtspunten voor je op een rijtje, om jouw zoektocht makkelijker te maken.

1. Ontwerp en pasvorm

Als eerste het ontwerp. En daarmee bedoelen we niet het kleurtje of stijl (dat is natuurlijk persoonlijke voorkeur), maar de manier waarop de oordopjes in je oren zitten en je ze bestuurt. De bekendste types zijn in-ear en half-in-ear. Met de eerste zitten de oortjes met rubberen opzetstukjes in je oor. Vaak worden hier verschillende groottes meegeleverd voor de perfecte pasvorm. Voorbeelden zijn de Nothing Ear (2), OnePlus Buds Pro 2 en Sony WF1000XM4.

Half-in-ear oordopjes komen zonder opzetstukjes en sluiten daardoor ook een stuk minder af. Het is erg afhankelijk van jouw oren of dit fijn zit. Wij vonden het bij de Nothing Ear (Stick) bijvoorbeeld onaangenaam, maar andere gebruikers vinden het half-in-ear-ontwerp juist comfortabeler bij langer gebruik.

Sommige oordopjes combineren deze types met extra houders. Zo klemmen de Teufel Airy Sport-oordopjes om je oren heen, zodat ze minder snel uitvallen tijdens het trainen. Ook zijn er oordopjes die geluid niet via je oren, maar jukbeenderen versturen. Mocht je van plan zijn te sporten met je oordopjes, check dan of ze (spat)waterdicht zijn. Dat wordt getoond met een IP-beoordeling.

2. Bepaal zelf je geluid

EQ is kort voor Equalizer. Daarmee bepaal je hoe luid bepaalde type klanken afgespeeld worden. Dat is handig, want zo verander je het geluid precies naar jouw voorkeur. De meeste high-end-oordopjes komen daarom met een app waar je verschillende EQ-instellingen of voorkeuren instelt.

Ook adverteren sommige fabrikanten met Hi-res-audio. Dat is kort voor high resolution audio. Met deze techniek wordt simpel gezegd meer data van je smartphone naar je oordopjes gestreamd. Vooral wanneer je écht geeft om geluidskwaliteit zouden we je dit aanraden, maar let daarbij wel op je streamingdienst. De bekendste – Spotify – ondersteunt deze techniek bijvoorbeeld niet, dus daarmee heb je er weinig aan. Tidal ondersteunt wel muziekstreaming met Hi-res-audio.

3. Sluit jezelf af met actieve ruisonderdrukking

Hoe beter de pasvorm van je oodropjes, hoe beter je je afsluit van de buitenwereld en hoe beter je je muziek hoort. Dat noemen we passieve ruisonderdrukking. Bij actieve ruisonderdrukking doen de oordopjes er nog een schepje bovenop. Met de ingebouwde microfoons wordt omgevingsgeluid namelijk digitaal verminderd. Dat is handig in het openbaar vervoer, op school of op je werk.

Precies weten hoe actieve ruisonderdrukking werkt? Lees dan ons uitgebreide uitlegartikel.

Wil je jezelf liever niet afsluiten, dan bieden oordopjes met actieve ruisonderdrukking vaak ook een transparantiemodus, zodat je bijvoorbeeld een gesprek kunt voeren, zelfs met je oordopjes in. Oordopjes met actieve ruisonderdrukking zijn vanwege de techniek vaak wel duurder. Weeg daarom voor jezelf af of je dit het geld waard vindt.

4. Verbindingsfuncties voor snel gebruik

Om de verbinding tussen draadloze oordopjes en je apparaten zo soepel mogelijk te maken, zijn er verschillende functies te vinden om op te letten.

Google Fast Pair bijvoorbeeld. Deze techniek zorgt voor een snelle verbinding tussen je oordopjes en je Android-smartphone. Wanneer jij bluetooth op je smartphone inschakelt en het doosje van je oordopjes opent, verbinden de ze binnen seconden met je smartphone. Zodra jij je oordopjes inhebt, kan het luisteren beginnen. Een aanrader!

Sommige oordopjes kunnen met meerdere apparaten tegelijk verbinden. Dat is handig als je bijvoorbeeld op je laptop muziek luistert en tussendoor een video wil afspelen op je smartphone. De oordopjes passen de verbinding aan, zonder dat je het bluetooth-menu in hoeft te duiken. Bij sommige oordopjes, zoals de OnePlus Buds Z2, houd je hiervoor een knop op de zijkant ingedrukt. Anderen doen dit automatisch. Dat noemen we Multipoint.

Als laatste is het handig om te kijken of er een low-latency-modus (lage vertraging) op de oordopjes zit. Dit zorgt ervoor dat het geluid uit de oordopjes gelijkloopt aan het beeld op je smartphone. Vooral bij goedkopere draadloze oordopjes kan dit ontbreken, waardoor het kijken van een video niet aangenaam is. Voor muziek luisteren is het echter geen probleem.

5. Batterijduur en laden

Een bijkomstigheid van draadloze oordopjes is dat deze na een aantal uur moeten opladen. Hoelang je muziek luistert op een lading verschilt per model. Daarom is het verstandig om te weten waarvoor je oordopjes gaat gebruiken. Luister je graag muziek tijdens het reizen, dan heb je aan een paar uur batterij genoeg. Wil je echter een hele werkdag de oordopjes in of ben je van plan een filmmarathon te houden? Dan kan een langere batterijduur beter voor je zijn.

Dat laden gaat in de veel gevallen via de meegeleverde oplaadcase. Op zijn beurt laad je die ook weer op. Sommigen doen dat enkel bedraad en anderen ook draadloos. Bekijk voor de precieze specificaties de devicepagina van je beoogde oordopjes op Android Planet.

Bekijk de beste draadloze oordopjes op Android Planet

Bij Android Planet zijn we gek op draadloze oordopjes. Nu je weet waar je op moet letten, kun je je zoektocht beginnen. We helpen je alvast op weg met onze lijsten van beste draadloze oordopjes. Wil je bijvoorbeeld zeker actieve ruisonderdrukking? Bekijk dan de beste noise cancelling oordopjes.

Ook als je een budget hebt, staan we voor je klaar. Bekijk eens de beste draadloze oordopjes onder 50 euro. Of als je iets meer te besteden hebt; de beste draadloze oordopjes onder 100 euro.

Heel de maand april 2023 staat Android Planet in het teken van wearables. Dat betekent dat we hier (naast de gebruikelijke nieuwtjes) extra veel over schrijven. Van opvallende gezondheidssokken tot het verkopen van je oude smartwatch. Wil jij iets weten over bijvoorbeeld fitnesstrackers, draadloze oordopjes of smartwatches? Laat het dan weten in de reacties hieronder!

