Android-tips: Wat kun je met een oude smartwatch doen?

Gefeliciteerd met je nieuwe smartwatch! In deze editie van Android-tips laten we zien wat je met een oud slim horloge kunt doen.

Android-tips voor oude smartwatches

Veel mensen bewaren hun oude smartwatch in de la. Dat is best zonde, want er zijn meer dan genoeg manieren om het horloge een tweede leven te geven, of er nog iets aan te verdienen.

In deze editie van Android-tips laten we zien wat je met een oude smartwatch kunt. De lijst is zeker niet volledig, maar hopelijk helpen we je wel een eindje op weg.

1. Oude smartwatch opnieuw gebruiken

Te beginnen met de meest simpele oplossing. Je kunt een oude smartwatch immers ook gewoon achter de hand houden. Mocht je huidige horloge het plotseling begeven, heb je zo altijd een reservemodel achter de hand.

Verder kun je een oude smartwatch ook blijven gebruiken, bijvoorbeeld als slaaptracker. Door het horloge ‘s nachts te dragen, breng je je slaappatroon in kaart en zie je hoe effectief je nachtrust was. Bijkomend voordeel is dat je nieuwe horloge altijd stroom genoeg heeft, want die kan ‘s nachts aan de oplader.

Ook handig: gebruik je oude horloge als fietscomputer of sportmaatje. De gemiddelde smartwatch zit boordevol sensoren die onder meer de afgelegde kilometers, gemiddelde snelheid en het aantal verbrande calorieën kunnen meten.

2. Recyclen

Het recyclen van oude smartwatches kent alleen maar winnaars. Je staat er misschien niet bij stil, maar een afgedankt klokje zit boordevol kostbare materialen als goud, platina en zilver.

Door een smartwatch te recyclen, hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden en neemt de berg met elektronisch afval (e-waste) in ieder geval niet toe.

Een oude smartwatch kun je op meerdere manieren recyclen. Bij aankoop van een nieuw horloge kun je het oude model vaak bij de verkoper achterlaten, maar je vindt ook inleverbakken voor elektronisch afval in de bouwmarkt of grote supermarkt. De website van WeCycle laat inleverpunten bij jou in de buurt zien.

3. Verkopen

Smartwatches lijken steeds duurder te worden, maar je kunt de prijs wel drukken door het oude model te verkopen. De waarde hangt onder meer af van het specifieke model, de uiterlijke staat en technische conditie. Afhankelijk van deze voorwaarden kun je er enkele tientjes tot honderden euro’s voor vragen.

Wie geen zin heeft om te onderhandelen met particulieren op Marktplaats of in Facebook-groepen kan ook direct verkopen aan bedrijven. Er zijn meerdere firma’s gespecialiseerd in het opkopen van tweedehands elektronica, zoals slimme horloges.

Deze websites werken eigenlijk altijd hetzelfde. Eerst meld jij je oude klokje via de website aan, waarna men een bod uitbrengt. Is dit bedrag voldoende, dan stuur je het pakket (meestal gratis) op. De opkoper gaat de oude smartwatch vervolgens controleren en betaalt uit indien het horloge overeenkomt met de verwachtingen.

4. Een origineel cadeau

Slimme horloges worden steeds populairder, maar lang niet iedereen heeft er eentje. Een oude smartwatch is daarom een ideaal cadeau – mits ‘ie nog keurig oogt, uiteraard.

Door je klokje weg te geven kunnen anderen heel laagdrempelig kennismaken met alle voordelen, zonder direct de portemonnee te hoeven trekken.

5. Hobbyen

Ben jij een hobbyist? Of wil je juist graag handiger worden met techniek? Je kunt je oude horloge ook uit elkaar halen en onderwerpen aan een zogeheten teardown.

In dit soort video’s worden gadgets, zoals smartwatches, uit elkaar gehaald om te kijken hoe alles onder de motorkap werkt. Dit kun je natuurlijk ook prima zelf doen. Wie weet leer je nog wat over de onderliggende techniek, of kom je er in ieder geval achter hoe het niet moet.

Ben je een echte Handige Harry? Dan zijn de mogelijkheden vrijwel eindeloos en kun je een oude smartwatch creatief hergebruiken. Op internet staan bijvoorbeeld filmpjes van mensen die hun horloge omtoveren in een retro-alarmklok of een compleet nieuw horloge maken met oude materialen.

6. Een wekker of zaklamp

Wil je geen smartphone in de slaapkamer, maar heb je wél een wekker nodig om wakker te worden? Een oude smartwatch leent zich hier uitstekend voor. Je hoeft deze niet eens te dragen, want je kunt ‘m ook gewoon op je nachtkastje leggen.

Daarover gesproken, je kunt een slim horloge ook prima als zaklamp gebruiken. Uiteraard moet je hier niet teveel van verwachten – zodra je de zaklampmodus aanzet wordt het scherm wit (of geel) – maar het scherm schijnt fel genoeg om ‘s nachts bijvoorbeeld zonder kleerscheuren door het huis te navigeren.

Meer Android-tips

Heb jij nog originele ideeën voor het gebruiken van een oude smartwatch? Laat dan van je horen in de reacties.

