Android-tips: Zo stop je automatisch afspelende video’s

Automatisch afspelende video’s op websites en in apps: niet iedereen is er fan van. In deze Android-tips laten we zien hoe je dit soort filmpjes een halt toeroept.

Android-tips om zelfspelende video’s te stoppen

Steeds meer apps en websites spelen video’s automatisch af. In deze editie van Android-tips laten we zien hoe je de autoplay van dit soort filmpjes stopt. Eerst laten we zien hoe je dit in de (Android-)browser regelt. Daarna staan we stil bij populaire apps als Instagram en Facebook.

Zelfspelende video’s in browsers uitzetten

Allereerst vertellen we hoe je automatisch spelende video’s in Android-browsers uitzet. Op die manier kunnen websites niet zomaar beginnen met het afspelen van filmpjes, maar moet je eerst toestemming geven.

Tenminste, mits je de juiste browser gebruikt. Niet iedere webverkenner kan namelijk zelfspelende video’s blokkeren. Uitzonderingen op deze ‘regel’ zijn Brave en Firefox. Bij eerstgenoemde zet je autoplay zo uit:

Open de Brave-app en open het instellingenmenu (drie puntjes rechtsonder in beeld); Kies ‘Instellingen’, ‘Site-instellingen’, scrol naar beneden en klik op ‘Automatisch afspelen’; Verschuif de schakelaar zodat autoplay uitstaat.

Ook de Android-versie van Firefox kan automatisch afspelende video’s blokkeren. Duik hiervoor het instellingenmenu in en kies ‘Voorkeuren’. Onder ‘Privacy & veiligheid’ kies je ‘Websitemachtigingen’ en druk op ‘Automatisch afspelen’. Kies ‘Audio en video blokkeren’.

In de Android-versie van Chrome is het helaas niet mogelijk om zelfspelende video’s te blokkeren. Wel kun je ervoor zorgen dat dit soort filmpjes in ieder geval geluidsloos worden afgespeeld. Dit regel je in het instellingenmenu onder ‘Site-instellingen’ en ‘Geluid’.

Facebook

Niet alleen websites serveren automatisch afspelende video’s; ook apps kunnen er wat van. Hieronder laten we zien hoe je dergelijke filmpjes voorkomt op Facebook:

Open de Facebook-app en tik op de drie liggende streepjes, rechtsboven in beeld; Kies ‘Instellingen en privacy’ en vervolgens ‘Instellingen’; Scrol omlaag, kies ‘Voorkeuren’ en tik op ‘Media’; Kies ‘Video’s nooit automatisch afspelen’.

Gebruik je Facebook via de browser? Ga dan naar de officiële website, log eventueel in en tik in het instellingenmenu op ‘Instellingen en privacy’. Kies vervolgens ‘Instellingen’, ‘Voorkeuren’ en ‘Media’. Hier kun je de optie ‘Video’s nooit automatisch afspelen’ aanvinken.

Twitter

Automatisch afspelende video’s op Twitter zet je op ongeveer dezelfde manier uit:

Ga naar de website van Twitter en log eventueel in; Tik in het zijmenu (de drie puntjes) op ‘Instellingen en ondersteuning’ en kies ‘Instellingen en privacy’; Ga naar ‘Toegankelijkheid, weergave en talen’ en kies ‘Datagebruik’; Kies onder ‘Automatisch afspelen’ de optie ‘Nooit’.

In de Android-app van Twitter vind je deze optie ook in het instellingenmenu, maar ga je eerst naar het kopje ‘Weergave en geluid’.

Instagram

Op Instagram is het in principe onmogelijk om autoplay van video’s uit te zetten. Dat is nogal wiedes, aangezien dit platform volledig draait om (bewegend) beeld.

Maar, er is wel een geitenpaadje. Je kunt namelijk de databesparingsmodus aanzetten, waarmee je ongeveer hetzelfde einddoel bereikt. Instagram gaat vanaf dat moment zuiniger met je internetabonnement om en probeert MB’s te besparen. Zo werkt het:

Open de Instagram-app en ga naar het instellingenmenu; Kies ‘Account’ en ga naar ‘Mobiel dataverbruik’; Verschuif de schakelaar om databesparing aan te zetten.

Meer Android-tips

