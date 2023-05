Android-tips: Tv kijken via een telefoon werkt zo

Tv kijken via een telefoon? Dat kan! In deze editie van Android-tips laten we zien hoe je altijd en overal (live) tv kijkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android-tips: Zo kijk je tv op een telefoon

Tv kijken kan tegenwoordig altijd en overal. Tenminste, mits je de juiste apps geïnstalleerd hebt. In deze editie van Android-tips laten we zien hoe je (live) tv kunt kijken via een telefoon.

1. NLZIET

De missie van NLZIET is duidelijk: ervoor zorgen dat jij altijd en overal tv kunt (terug)kijken. Op welke manier dat gebeurt, is helemaal aan jou. Zo kun je via de app van NLZIET (live) kijken via een smartphone, maar het is ook mogelijk om deze beelden naar het grotere tv-scherm te streamen via een Chromecast. Uiteraard kun je ook gewoon via de browser zappen.

Van NPO, RTL tot aan SBS en alles daartussenin: met het basispakket van NLZIET kun je maar liefst 38 zenders uit binnen- en buitenland ontvangen. Voor een kleine meerprijs (het NLZIET Extra-abonnement) krijg je ook toegang tot tien extra zenders, waaronder BBC One en History Channel.

NLZIET kost 7,95 euro per maand, terwijl het Extra-abonnement precies één euro duurder is. Het pakket is maandelijks opzegbaar en er is een gratis proefperiode van twee weken. Ook goed om te weten: NLZIET werkt binnen de hele Europese Unie. Handig voor tijdens vakanties!

2. NPO

Fans van de Nederlandse publieke omroep moeten bij bij de NPO zijn. Via de website en smartphone-app kunnen alle Nederlanders gratis live meekijken naar NPO 1, 2 en 3, of een radioshow volgen.

Bovendien zijn veel afleveringen achteraf terug te kijken. Niet voor niets had de NPO-website vroeger een andere naam, Uitzending Gemist. De NPO-app is verkrijgbaar voor Android-telefoons en -tablets. Uiteraard is er een castfunctie zodat je programma’s naar een Chromecast kunt doorsturen.

De NPO heeft naast tv-uitzendingen ook een gigantisch aanbod aan kwalitatief hoogwaardige documentaires, films en series. Deze zijn niet altijd gratis te bekijken. Gelukkig is een abonnement op NPO Plus behoorlijk betaalbaar, want de dienst kost 2,95 euro per maand en is maandelijks opzegbaar.

3. Live tv kijken via providers

Heb je een tv-abonnement bij een provider afgesloten? Hoogstwaarschijnlijk kun je dan live tv kijken via een app.

Ziggo-klanten moeten hiervoor de Go-app downloaden. Hiermee kun je live tv kijken via een telefoon, tablet of browser. Ook is het mogelijk om films en series op te nemen, zodat je deze later kunt checken.

Vrijwel alle grote providers hebben hun eigen tv-app. T-Mobile-klanten hebben bijvoorbeeld de TV Anywhere-app, terwijl je ook met KPN TV overal en altijd tv kunt kijken via internet. Verder heeft Tele2 zijn eigen tv-app.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Live sport kijken

Uiteraard is het ook mogelijk om livesport via een telefoon te kijken. Wie bijvoorbeeld op de hoogte wil blijven van de Formule 1 heeft twee opties.

Met F1 TV Pro kun je alle races live kijken voor 64,99 euro per jaar. Er is een gratis proefperiode van zeven dagen. Verder kun je meekijken met de boardcamera’s, wisselen tussen camerastandpunten en krijg je toegang tot een gigantisch archief van honderden historische races uit onder meer de F2 en F3.

Je kunt de Formule 1 ook volgen via Viaplay. Dit kost 15,99 euro per maand, maar voor de eerste maand ben je maar 6,99 euro kwijt. Viaplay heeft niet alleen de F1-rechten in bezit, maar zendt ook de Engelse Premier League-voetbalcompetitie en dartwedstrijden uit. Verder is er een wisselend aanbod van films en series om uit te kiezen.

Meer Android-tips

Iedere zaterdagochtend plaatst Android Planet een nieuwe editie van Android-tips. De ene keer laten we bijvoorbeeld zien hoe je telefoonadvertenties blokkeert, maar we hebben ook de beste adviezen voor Android Auto, WhatsApp en de Chromecast op een rijtje gezet.

Blijf op de hoogte van nieuwe edities door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, of download de Android Planet-app. Beide opties zijn gratis.