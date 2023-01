Android-tips: Anoniem bellen doe je zo

Sommige bedrijven bellen anoniem, maar jij en ik kunnen dat ook. In deze Android-tips laten we zien hoe je zonder nummerherkenning belt.

Android-tips om anoniem te bellen

Niet iedereen is er fan van, maar je kunt ervoor kiezen om zonder nummerherkenning te bellen. Zoals de naam doet vermoeden ziet de ontvanger daardoor niet welk telefoonnummer hem of haar probeert te bereiken. In plaats daarvan ziet diegene een algemene term als ‘Onbekend nummer’ of ‘Privé-nummer’ op het telefoonscherm.

Er zijn meerdere redenen om anoniem te bellen. Bijvoorbeeld omdat je erg op privacy gesteld bent en je telefoonnummer liever voor jezelf houdt. Of omdat je bijvoorbeeld in de zorg werkt en bedrijfsmatig belt met patiënten.

Een disclaimer vooraf: het activeren van anoniem bellen werkt op iedere telefoon net even anders. Hieronder bespreken we daarom meerdere manieren.

1. Zo stel je (permanent) anoniem bellen in

Het aanzetten van anoniem bellen start bij, hoe kan het ook anders, de Telefoon-app. Volg onderstaande aanwijzingen:

Open de Telefoon-app en tik op de drie puntjes rechtsboven; Kies ‘Instellingen’ en dan ‘Gespreksaccounts’; Mogelijk moet je hiervoor eerst op ‘Geavanceerde instellingen’ drukken. Selecteer een simkaart en tik op ‘Aanvullende instellingen’; Heb je een dual-sim-telefoon? Dan zie je hier meerdere simkaarten. Per simkaart kun je instellen of deze anoniem belt, of niet. Tik op ‘Beller-ID’ en kies tot slot ‘Nummer verbergen’.

Klaar is Kees! Als het goed is, bel je nu anoniem. Degene aan de andere kant van de lijn ziet dus niet wie hem of haar probeert te bereiken. Houd er rekening mee dat niet iedereen hierop zit te wachten. Mogelijk zullen mensen je telefoontje niet aannemen.

2. Er leiden meer wegen naar Rome

Werkt het bovenstaande stappenplan niet? Bij sommige Android-telefoons moet je anoniem bellen aanzetten via het Gesprekken-tabblad. Dat werkt zo:

Open de Telefoon-app en tik op de drie puntjes rechtsboven in beeld; Kies ‘Instellingen’ en ga naar ‘Gesprekken’; Tik op ‘Beller-ID’ en kies ‘Nummer verbergen’.

Nog steeds niet gelukt? Open dan de Instellingen-app van het toestel en ga naar het zoekvenster (herkenbaar aan het vergrootglas-icoon). Tik hier ‘Beller-ID’ of ‘Anoniem’ in. Als het goed is, krijg je nu een venster te zien waarin je de ‘Beller-ID’ op ‘Nummer verbergen’ kunt zetten.

3. Eenmalig anoniem bellen

Wil je eenmalig anoniem bellen? Dat kan! Plaats simpelweg de code #31# vóór het nummer dat je wil bellen. Het volledige telefoonnummer ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: #31#0612345678. Vervolgens is het een kwestie van op het bel-icoontje drukken.

4. Anoniem bellen uitzetten

Wil je niet langer anoniem bellen? Dan moet je nummerherkenning (Beller-ID) weer inschakelen. Dat is heel makkelijk:

Open de Telefoon-app, tik op de drie puntjes rechtsboven in beeld en kies ‘Instellingen’; Ga naar ‘Gespreksaccounts’ en selecteer een simkaart; Tik op ‘Aanvullende instellingen’, kies ‘Beller-ID’ en druk op ‘Nummer weergeven’.

5. De nadelen van anoniem bellen

Anoniem bellen heeft ook nadelen. Ten eerste zit niet iedereen op dit soort telefoontjes te wachten. Veel mensen vinden het fijn om te weten wie ze aan de lijn hebben en drukken anonieme telefoontjes daarom uit principe weg.

Een ander nadeel is dat wanneer de ontvanger de oproep mist, hij of zij niet terug kan bellen. Diegene zit immers niet wie er probeerde te bellen.

Ook goed om te weten: anoniem bellen geldt alleen voor jou en de ontvanger. De provider ziet nog steeds met je belt. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat mensen en bedrijven geen misbruik kunnen maken van deze optie.

