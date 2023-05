Android-tips: let op deze 5 dingen als je een smartwatch koopt

Er zijn meerdere redenen om voor een smartwatch te kiezen. Wil je bijvoorbeeld gemakkelijk apps gebruiken vanaf je pols of een volledige gezondheidsanalyse na het sporten? In dit artikel zetten we een vijftal aandachtspunten voor je op een rijtje

Smartwatch kopen: waar moet je beginnen?

Smartwatches zijn er in verschillende vormen, maten en prijsklassen. Om erachter te komen welke het beste voor jou is, kijk je naar een aantal eigenschappen van slimme horloges. We lopen ze in dit artikel voor je langs.

Ontwerp, grootte en materialen

Net als bij een normaal horloge is het belangrijk hoe de smartwatch eruit ziet om je pols. Kijk daarom eens goed naar het ontwerp van een slim horloge. Er zijn modellen die dichterbij het ontwerp van een traditioneel horloge blijven, zoals de Fossil Gen 6. Daarnaast zijn er ook smartwatches die juist een modern ontwerp omarmen, zoals de Fitbit Sense 2.

De materialen die gebuikt worden voor de behuizing van een smartwatch hebben vaak invloed op de prijs. De meeste smartwatches hebben een aluminium behuizing met een laklaag erover. Wil je een smartwatch die alle omstandigheden doorstaat? Dan kun je zelfs voor titanium kiezen. Dit krast aanzienlijk minder snel, maar kost ook een stuk meer. Voor de bescherming van het scherm geldt hetzelfde. ‘Normaal’ glas is een stukje goedkoper, maar krast sneller dan saffierglas, wat dan weer een stuk duurder is.

Ook de grootte van het scherm is een belangrijke keuze. Heb je grote armen, dan ziet een klein horloge (41 mm) er ook extra klein uit. Andersom geld hetzelfde. Een 46mm-smartwatch op een dunne pols oogt snel erg groot. En natuurlijk moet het scherm groot genoeg zijn om meldingen en informatie gemakkelijk te kunnen lezen.

Als laatste is de waterbestendigheid ook belangrijk. Dit wordt aangegeven met een IP-certificaat. Zo weet je of je een aantal baantjes kunt zwemmen met je smartwatch, maar ook of ‘ie een regenbui overleeft.

Schermfuncties en bediening

Dan naar de bediening van de smartwatch. Veel smartwatches zijn voorzien van een aanrakingsgevoelig scherm. Dat wil zeggen dat je hem – net als je smartphone – bedient door op het scherm te tikken. Ook kiezen fabrikanten nog vaak voor knoppen aan de zijkant. Daarmee ga je in een klink naar het thuisscherm of waak je de slimme assistent.

Het type scherm dat op een smartwatch zit, bepaalt meerdere dingen. Doorgaans worden er twee types gebruikt, namelijk oled- en lcd-panelen. Een LCD-Paneel is minder energiezuinig, maar wel goedkoper. Een oled-scherm is zuiniger, want hij gebruikt enkel de pixels die informatie vertonen. Zwarte pixel blijven uitstaan.

Om die reden komen smartwatches met een oled-scherm ook vaak met de optie voor een Always On-Display. Dat wil zeggen dat je smartwatch altijd informatie toont als de tijd, hartslag en meldingsiconen, zelfs als je horloge op slaapstand staat. Wel kost dit meer van je batterij.

Meten is weten met sensoren

Smartwatches zijn vaak uitgerust met verschillende sensoren. Per smartwatch verschilt het wel aanbod er is. Hoe meer sensoren aan boord, hoe duurder een smartwatch vaak is. Dat prijsverschil zien we vooral met de aanwezigheid van GPS. Met GPS wordt namelijk je locatie actief bijgehouden door je smartwatch. Zo kun je bijvoorbeeld een hardlooproute registreren zonder smartphone op zak.

Vrijwel iedere smartwatch heeft een optische hartslagmeter aan boord. De duurdere smartwatches zoals de Samsung Galaxy Watch 5 laat je ook een ECG opnemen. Doormiddel van elektrische signalen legt de smartwatch dan de activiteit van je hart vast. Dit is gedetailleerder dan een optische hartslagmeter.

Er zijn nog veel meer sensoren in smartwatches aanwezig. Sommigen zo simpel als een stappenteller, anderen kunnen je locatie op de meter nauwkeurig vaststellen. Ben je echt serieus over het aantal sensoren? Dan zul je waarschijnlijk moeten bijbetalen. De Garmin Fenix 7X kost bijvoorbeeld zo’n 1000 euro, maar zit bomvol sensoren voor de echte avonturier.

Goede software of een lange accuduur?

Bij Android Planet zijn we enthousiast over Google’s Wear OS. Deze software draait op bijvoorbeeld de Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch 5 Pro en Fossil Gen 6. De software levert naar ons idee de beste samenwerking met je smartphone, toegang tot de Play Store en de Google Assitent. Helaas heeft het een groot nadeel, namelijk dat de software veel batterij vraagt. Smartwatches met Wear OS houden het dan soms maar twee dagen (of korter) vol.

Wil jij niet iedere nacht je smartwatch aan de lader hoeven leggen? Dan kan het verstandig zijn om eentje te kiezen met een ander besturingssysteem. Zo heeft de Fitbit Versa 4 een eigen software, waardoor de smartwatch dagen meegaat. Ook de horloges van Huawei staan hier bekend om.

Eerste- of tweedehands?

Tweedehands zijn er een hoop smartwatches te vinden. Let daarbij natuurlijk wel goed op beschadigingen of defecten. Koop je een smartwatch met net iets teveel viezigheid van de voorganger? Lees dan ons artikel over het schoonmaken van je smartwatch. Zo heb jij in no-time weer een schitterend horloge, voor hopelijk een lagere prijs.

Of toch een fitnesstracker?

Ben jij opzoek naar een smartwatch, maar kosten de premium-modellen je net iets te veel, of heb jij geen behoefte aan super veel sensoren? Bekijk dan eens een fitnesstracker. Deze zijn vaak een stuk goedkoper en tonen ook de tijd, meldingen en je hartslag. In de video hieronder vertellen we je alle verschillen tussen smartwatches en fitnesstrackers. Veel kijkplezier!

