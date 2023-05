Android-tips: deze 4 toegankelijkheidsopties zijn het proberen waard

Van een oplossing voor kapotte knoppen op je Android-smartphone tot je laten voorlezen op je favoriete website: dit zijn vier handige toegankelijkheidsopties die de moeite waard om uit te testen, dus lees verder.

Handigheidjes in het Android-toegankelijkheidsmenu

Je Android-smartphone zit vol met handige functionaliteiten. Scroll maar eens door de instellingen-app op je smartphone en je ziet opties voor onder meer verbindingen, beveiliging, personalisatie en toegankelijkheid.

Bij die laatste focust Android zich op het helpen met de bediening van je smartphone. In dit artikel zetten we een aantal van die toegankelijkheidsopties voor je op een rijtje, laten we zien hoe je ze instelt en leggen we uit hoe ze werken.

1. Vervang knoppen met het ‘Toegankelijkheidsmenu’

Het toegankelijkheidsmenu komt vooral van pas als je smartphone niet meer functioneert zoals ‘ie zou moeten. Bijvoorbeeld de volumeregelaars of aan-uitknop die niet werken of wanneer een deel van je scherm geen aanrakingen meer registreert.

In het toegankelijkheidsmenu vind je namelijk de taken die de fysieke knoppen normaliter op zich nemen. Denk aan het vergrendelen van je smartphone, het harder of zachter zetten van het volume of het maken van een screenshot. Met het toegankelijkheidsmenu pas je die instellingen aan via een kleine pop-up op je scherm.

Je vindt de pop-up onder het kopje ‘Toegankelijkheid’ in de instellingen-app en selecteert ‘Toegankelijkheidsmenu’. Haal de schakelaar over om de instelling in te schakelen. Zijn de iconen voor jou te klein, dan pas je via hetzelfde menu ook de grootte aan.

2. Lees wat je hoort met ‘Live ondertiteling’

De naam ‘Live ondertiteling’ verklapt al wat deze volgende functie doet. Deze optie herkent namelijk wanneer er spraak afspeelt op je smartphone. Zodra dit geregistreerd wordt, verschijnt er een balk met ondertiteling in beeld. Deze kun je verschuiven naar een positie waar hij niet in de weg zit.

Live ondertiteling werk vooralsnog enkel in het Engels, wat handig is als je moeite hebt bij het verstaan van Engelse video’s of podcasts. Volgens Google komen er in de toekomst ook andere talen aan. Of Nederlands daartussen zit, is onbekend.

Je stelt Live ondertiteling in via het het kopje ‘Toegankelijkheid’ en dan ‘Live ondertiteling’. Selecteer in dat menu dan ‘Live ondertiteling gebruiken’. Hier stel je ook in of de ondertiteling grof taalgebruik moet verbergen, geluidslabels moet tonen en telefoongesprekken moet ondertitelen. Ook verschijnt er een snelkoppeling voor ‘Live ondertiteling’ als je je smartphonevolume aanpast, waarmee je de optie snel in- en uitschakelt.

3. Zoom verder in met ‘Vergroting’

Heb jij soms moeite met het lezen van tekst op je Android-smartphone? Check dan deze optie. Met ‘Vergroting’ zoom je namelijk op ieder gewenst moment in op je smartphone-scherm. Eerder schreven we al een uitgebreid tipartikel over deze functie, dus bekijk die zeker als je benieuwd bent naar de verschillende instellingen.

Je activeert de instelling weer via de instellingen-app op je Android-smartphone onder het kopje ‘Toegankelijkheid’. Scroll totdat je ‘Vergroting’ ziet en haal de schakelaar over. Stel in of je de optie activeert met de volumeknoppen, een pop-up of door drie keer te tikken en je kunt ermee aan de slag.

4. Hoor wat je leest met ‘Selecteer om uitgesproken te worden’

Deze laatste optie is handig als je moeite hebt met het lezen van stukken tekst of als je liever voorgelezen wordt. Door deze optie in te schakelen, staat er namelijk altijd een tekst-naar-spraak-bot voor je klaar. Deze kan iedere tekst op webpagina’s, menu’s en in apps voor je voorlezen.

De instelling is te vinden onder het kopje ‘Toegankelijkheid’ en heet ‘Selecteer om uitgesproken te worden’. Wanneer je deze optie inschakelt verschijnt er een pop-up in beeld. Klik hierop en vervolgens op de tekst die je wil horen. De robot-achtige stem begint dan hardop te lezen.

De functie kan zelfs tekst in een foto of via je camera voorlezen en ook doorlezen wanneer je naar een andere app schakelt. In de instellingen pas je daarnaast ook aan hoe snel, met welke toon en in welke taal je smartphone leest.

