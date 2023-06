Android-tips: zo haal je meer uit de Telefoon-app

We bellen allemaal met onze smartphone, maar wist je dat er een hoop instellingen aan te passen zijn in de bel-app op je Android-toestel? Wij zetten een vijftal voor je op een rij.

Ondanks dat je hedendaags van alles op je smartphone kunt doen, is het in de basis een toestel om mee te bellen. Daarvoor heb je natuurlijk een simkaart nodig met voldoende belminuten en de bel-app op je smartphone. In dit artikel laten we vijf handige tips zien om het meeste uit de bel-app te halen. Test ze vooral zelf uit!

1. Aankondigen van beller

Word je gebeld, maar is je telefoon buiten handbereik? Dan kun je je smartphone laten aankondigen wie er belt. Om de instelling in te schakelen open je de bel-app, selecteer je de drie puntjes rechtsboven in beeld en ga je naar ‘Instellingen’. Onder het kopje ‘Geavanceerd’ selecteer je de optie ‘Aankondiging voor beller-ID’.

Bij de optie ‘Beller-ID voorlezen’ zie je drie opties, namelijk ‘Altijd’, ‘Alleen bij gebruik van een headset’ en ‘Nooit’. Wat deze opties doen is natuurlijk vanzelfsprekend, maar wij gebruiken graag de tweede. Zit je op de fiets, dan hoef je je telefoon er niet bij te pakken en weet je wie er belt.

2. Omdraaien voor stilte

Krijg je een telefoontje binnen (met of zonder aankondiging) en heb je geen zin of tijd om op te nemen? Dan kun je natuurlijk de oproep weigeren door op de knop te drukken of weg te swipen, maar je kunt er ook voor kiezen om je toestel om te draaien. De oproep wordt dan automatisch geweigerd. Deze functie moet je wel nog handmatig inschakelen.

Ga naar het instellingen-menu in de bel-app waar we het eerder over hadden. Daar scrol je tot het kopje ‘Geavanceerd’. Druk hier op de optie ‘Omdraaien voor stilte’ en haal de schakelaar over. Let erop dat je je telefoon wel op een vlakke plek omdraait, zoals een tafel of bureau. Anders werkt de functie misschien niet optimaal.

3. Snelle reacties aanpassen

‘Ik bel je zo terug’, ‘Ik kan nu niet opnemen’ en ‘Is alles goed?’ zijn voorbeelden van snelle reacties die je kunt geven als iemand je belt. Handig als je in een drukke ruimte zit met veel omgevingsgeluid. Je smartphone stuurt dan een sms-bericht, zodat je niet de telefoon hoeft op te nemen.

Ook is er een optie om een aangepast bericht te sturen, maar die moet je dan wel telkens zelf typen. Via het kopje ‘Snelle reacties’ in de bel-instellingen pas je gemakkelijk de vooraf ingestelde antwoorden aan naar jouw gewenste boodschap of taalgebruik.

4. Gesprek doorschakelen

Gebruik je meerdere smartphones of valt een collega voor je in? Dan kun je oproepen ook gemakkelijk doorschakelen. Ga daarvoor naar de bel-instellingen, selecteer ‘Gespreksaccounts’ en klik op je simkaart met provider. Hier zie je de instelling ‘Gesprek doorschakelen’.

Je kunt kiezen uit verschillende scenario’s. Wil je altijd doorschakelen of alleen als je bezet bent, niet opneemt of geen bereik hebt? Door op één van deze mogelijkheden te klikken, voeg je een nummer (uit je contacten) toe. Je kunt ook verschillende nummers aan meerdere mogelijkheden koppelen.

5. Nummers blokkeren

Blijkt een nummer dat jou belt iemand te zijn waarvan je liever geen belletjes of sms’jes ontvangt? Dan kun je dit nummer blokkeren. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Bijvoorbeeld door via de recente oproepen het nummer ingedrukt te houden en op ‘Blokkeren/spam melden’ te tikken.

Je kunt ook in de bel-instellingen duiken en naar ‘Geblokkeerde nummers’ gaan. Je vindt hier een overzicht van de nummers die je geblokkeerd hebt en maakt de blokkering eventueel ongedaan. Ook kun je ervoor kiezen om alle belletjes van onbekende nummers te blokkeren. Zo weet je precies wie je belt.

