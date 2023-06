Android tips: zo haal je alles uit Nearby Share op je telefoon

Je Android-smartphone heeft een handige functie aan boord, namelijk Nearby Share. De functie die in het Nederlands ‘Dichtbij delen’ heet, heeft een aantal toffe gebruiksmogelijkheden en in dit artikel zetten we er zes voor je op een rij. Lees dus zeker even verder.

Snel en simpel bestanden delen met Nearby Share

Open je een afbeelding, document of webpagina op je smartphone, dan heb je vast wel eens de drie puntjes boven in beeld zien staan. Dat is namelijk het deelmenu. Daarin kies je met welke app en aan welk contact jij een bestand wil versturen. Bij moderne Android-smartphones vind je daar ook de optie genaamd ‘Dichtij delen’.

Met Dichtij delen wissel je gemakkelijk bestanden uit met mensen in je omgeving. Het is daarbij belangrijk dat zij gebruik maken van een toestel dat Nearby Share ook ondersteunt. Denk aan een Android-smartphone, Chromebook, tablet of Windows-laptop. Om optimaal van de ‘Dichtij delen’-optie gebruik te maken, zetten we in dit artikel 6 handige mogelijkheden voor je op een rij. Probeer ze vooral zelf uit.

1. Delen via wifi

Met Dichtbij delen verstuur je bestanden op verschillende manieren. Zo kun met mobiele data, wifi of zonder internet iets verzenden. De snelste manieren zijn via wifi en data. De langzaamste is zonder internet, wat ongeveer net zo snel als bluetooth is.

Het klinkt dan ook logisch om voor wifi of data te kiezen. Heb je nou een beperkt abonnement met mobiele gegevens. Dan stel je gemakkelijk via de instellingen-app op je smartphone in dat je enkel wifi gebruikt. Ga daarvoor naar de instellingen-app en zoek ‘Dichtbij delen’. Hier vind je het kopje ‘Data’. Selecteer deze en stel hem in op ‘Wifi’.

2. Selecteer wie met je kan delen

Om berichten te delen met Nearby Share, moet je standaard het email-adres of telefoonnummer van degene met wie je wil delen in je contacten hebben. Je kunt er ook voor kiezen om iedereen berichten te laten sturen. Dat kan handig zijn, wanneer je iets wil delen met iemand die je niet in je contacten hebt staan. Daarvoor ga je naar het ‘Dichtbij delen’-menu in de instellingen-app op je smartphone, selecteer je ‘Zichtbaarheid van apparaat’ en zet je deze op ‘Iedereen’.

3. Delen naar je laptop

‘Dichtbij delen’ werkt tussen Android-smartphones, maar ook met Chromebooks en laptops. Dat is handig, mocht je bijvoorbeeld een foto willen opslaan op je laptop of screenshots uploaden via je computer. Chromebooks ondersteunen standaard Nearby Share en dat schakel je in via de instellingen. Op Windows is momenteel een bèta beschikbaar voor een Nearby Share-app en voor mensen die een MacBook gebruiken, zijn er ook apps van derden. Zo gebruiken wij NearDrop.

4. Apps en Games delen

Maar wat kun je zoal delen met Nearby Share? Een leuke en wellicht handige functie is het delen van apps en games uit de Google Play Store. Zo kan iemand zonder internet alsnog een app op een zijn telefoon krijgen. Jij kunt die namelijk draadloos overzetten. Eerder legden we al in detail uit hoe dit werkt. Check daarvoor ons uitgebreide tip-artikel.

5. Open een app met linkjes

Zit je op je smartphone en kom je een leuke Tweet, video op YouTube of iets anders tegen. Dan kun je dat delen door een linkje te sturen via bijvoorbeeld WhatsApp. Met Nearby Share gaat dit nog een stapje verder. Heeft degene die van jou het linkje ontvangt namelijk dezelfde app op z’n telefoon staan, dan wordt deze automatisch geopend na het delen. Diegene ziet dan direct de post die jij wil laten zien.

6. Verzend contacten

Een nummer van iemand delen was eerder best onhandig. Degene met het contact op zijn telefoon moest het nummer hardop voorlezen, terwijl de ander handmatig een nieuw contact aanmaakt. Onderhand is het delen van een contant net zo makkelijk als het delen van een linkje via bijvoorbeeld WhatsApp of mail.

Wanneer de ontvanger bij je is, kun je echter het contact ook met ‘Dichtbij delen’ uitwisselen. Selecteer een of meerdere contacten in je contacten-app en ga naar het deelmenu. Daar druk je vervolgens op ‘Dichtbij delen’ en selecteer je de smartphone van de ontvanger.

7. Verzend documenten

Als last but not least is er natuurlijk de mogelijkheid om documenten te sturen naar mensen in de buurt. Dit kan variëren van een net geschoten foto, tot zakelijk pdf-document. Het werkt hetzelfde als bij de vorige opties. Selecteer wat je wil versturen, ga naar het deelmenu en gebruik ‘Dichtbij delen’. Je hoeft alleen nog maar de telefoon van de ontvanger te selecteren en het document is in no-time verstuurd.

