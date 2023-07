Android-tips: deze zomer duiken? Zo neem je veilig je telefoon mee

Ga je deze zomer naar een tropisch strand met helder water en kleurrijke biodiversiteit? Dan wil je dat natuurlijk vastleggen. Maar moet je daarvoor nou een speciale waterdichte camera aanschaffen of kan je smartphone ook gewoon onder water? We leggen het je uit in deze editie van Android-tips.

Let op dat het blootstellen van je smartphone aan water altijd een risico is. Zorg er daarom voor dat je goed ingelezen te werk gaat en weet of je smartphone wel of niet waterdicht is. Ook is het belangrijk dat je toestel in goede staat is, zonder barsten of deuken in de behuizing. Zo voorkom je verdere schade. Veel leesplezier!

Waterdichtheid op smartphones: hoe zit dat?

De mate waarin een smartphone tegen water kan, wordt aangegeven met een IP-certificatie. Om zo’n certificaat te krijgen, moet een smartphone een speciale test doorstaan. Deze bestaat uit verschillende niveaus van blootstelling aan stof en water. Wanneer de smartphone getest is, ontvangt ‘ie een IP-certificaat. De getallen na ‘IP’ geven aan hoe stof- en waterbestendig de smartphone is.

Het eerste getal staat voor hoe bestand de smartphone tegen stof is. Het getal 6 is hierbij de hoogste score en betekent een volledig dichte behuizing die bescherming biedt tegen stof. Het tweede getal geeft de mate van waterbestendigheid aan.

Bijvoorbeeld: met een beoordeling van IP60 is er geen bescherming tegen water of vocht. Vanaf IP66 kan het toestel een flinke regenbui doorstaan en met IP67 overleeft ‘ie op een meter diep gedurende 30 minuten. Bij IP68 werkt het toestel naar behoren onder water en bij IP69 dringen ook kleine vochtmoleculen niet door tot de smartphone.

Je kunt altijd terecht bij de toestelpagina van de fabrikant om de waterdichtheid van jouw model te controleren of zoek je telefoon op bij een website als GSMArena. Daar vind je alle specificaties van je Android-smartphone op een rij en staat waterdichtheid onder het kopjes ‘Body’.

Welke smartphones zijn waterdicht?

Nu we weten dat smartphones met een IP67-certificaat of hoger waterdicht zijn, kunnen we checken welke smartphones er zonder problemen een tijdje meekunnen met duiken. Laten we beginnen met de high end-smartphones van het moment. Deze zijn vrijwel allemaal voorzien van een IP67 of IP68-certificaat. Denk aan de Samsung Galaxy S23-serie, Google Pixel 7-toestellen en Xiaomi 13-modellen.

Hoe goedkoper de smartphone, hoe groter de kans is dat’ ie niet tegen waterdicht is. Sommige middenklassers, zoals de Samsung Galaxy A54 of Pixel 7a of, zijn wel voorzien van een IP67-certificaat en kunnen dus een half uur mee in ondiep water. Toestellen onder de 200 euro zijn niet vaak bestand tegen water, dus check het even voor jouw telefoon.

Let erop dat smartphonefabrikanten het vaak afraden om daadwerkelijk met je toestel onderwater te gaan. De waterdichtheid is dan enkel voor ongelukjes of regenbuien. Check daarom het garantiebeleid van jouw fabrikant of bekijk de voorwaarden van je smartphone-verzekering, mocht je deze hebben.

Voor de zekerheid: waterdichte telefoonhoesjes

Durf je het nu toch niet helemaal aan? Dan biedt een waterdicht telefoonhoesje net iets meer zekerheid. Deze vind je in allerlei soorten en maten: van waterdichte zakjes waarin vrijwel iedere smartphone past, tot hoesjes die specifiek voor jouw smartphone zijn gemaakt.

De zakjes zijn vaak een stukje goedkoper, maar sluiten minder mooi aan op je smartphone en zijn onhandiger in gebruik. De hoesjes sluiten speciaal op jouw model telefoon aan en bieden bescherming tegen water, maar ook stof, vallen en stoten. Weeg dus voor jezelf af wat jij belangrijk vindt: budget of gebruikservaring.

Telefoon waterdicht? Fotograferen maar!

Heb je gecheckt of je smartphone tegen water kan of ben je voor een hoesje gegaan? Dan is het tijd om fantastische onderwaterfoto’s te maken. Daarvoor zetten we een aantal tips voor je op een rijtje.

Open de camera-app op je smartphone voordat je onderwater gaat en gebruik de volumeregelaar om een plaatje te schieten. Zo ben je niet afhankelijk van het touchscreen onder water.

Maak je een video? Start deze dan ook alvast voordat je onderwater gaat en trim de beelden korter wanneer je weer op het droge bent.

Zoek niet de grenzen op. Dat je smartphone met IP67 een half uur onderwater kan tot een meter, betekent niet dat je dat ook moet doen. Probeer dus zo min mogelijk risico te lopen.

Wij zijn benieuwd: durf jij het aan om je smartphone mee het water in te nemen? Laat het weten in de reacties. En heb je nog toffe onderwaterfoto’s gemaakt? Stuur ze ons dan door naar redactie@androidplanet.nl. Veel zwemplezier!

