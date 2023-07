Android-tips: Ontmasker anonieme bellers in 3 stappen

Je kent het misschien wel: je wordt gebeld, maar er verschijnt geen nummer op je scherm? Dan is het mogelijk deze anonieme beller te achterhalen en aan te pakken. Zo word jij hopelijk niet meer gestoord.

Anonieme bellers ontmaskeren doe je zo

Anonieme bellers kunnen erg vervelend zijn. Zeker als ze maar niet stoppen met bellen. Wellicht voel jij je er niet comfortabel bij om de telefoon op te nemen, zonder te weten wie er aan de andere kant van de lijn is. In deze editie van Android-tips leggen we je aan de hand van een stappenplan uit hoe je een anonieme beller ontmaskert én deze een toontje lager laat zingen.

Stap 1: Eén specifieke beller achterhalen via je provider

Het nadeel van anonieme bellers is de ontbrekende identiteit. Klinkt logisch natuurlijk, maar je weet simpelweg niet of het een belangrijk telefoontje is of een spam-belletje. Ook is het onduidelijk of de afgelopen vijf belletjes van dezelfde anonieme beller kwamen, of van verschillende.

Om te achterhalen wie jou loopt lastig te vallen, kun je in veel gevallen bij je provider terecht. Door aan te geven op welke dagen en tijdstippen jouw nummer is gebeld, proberen zij te achterhalen welk nummer achter het ‘anoniem-label’ schuil gaat.

Dit nummer kunnen zij dan contacteren en aanspreken op het belgedrag. Jij zelf krijgt echter niet te horen om welk nummer het gaat en wie erachter zit. Je zult de boef dus wel kunnen vangen, maar niet achterhalen wie er zich achter het masker verschuilt.

Bij vrijwel iedere provider kun je op deze manier een melding indienen, zoals KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone. Vaak gaat het hierbij om het invullen van een online formulier. Klik op de namen van de providers om direct naar de juiste pagina te gaan Heb je een andere provider? Neem dan contact op met de klantenservice of ga naar de website van de partij.

Stap 2: Anonieme bellers dempen op je Android

Loopt het onderzoek van je provider op niets uit of word je ondertussen nog steeds gestoord door anonieme bellers? Dan kun je drastischere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door alle inkomende anonieme bellers te blokkeren. Weet jij niet wie er belt, dan neem je ook niet op.

Om dit in te schakelen, open je de bel-app op je smartphone. Druk op de drie puntjes bovenin beeld en ga naar ‘Instellingen’. Hier ga je naar ‘Geblokkeerde nummers’ en haal je de schakelaar over bij ‘Onbekend’. Alle anonieme belletjes worden nu geblokkeerd. Nummers die niet in je contacten staan, maar ook niet anoniem zijn, komen nog wel gewoon binnen.

Weer er bij het inschakelen van deze optie wel van bewust dat je ook legitieme instanties, zoals de overheid of ziekenhuizen, ook vaak gebruik maken van anoniem bellen. Dat voorkomt dat jij hen op een werknemerstelefoon terugbelt. Verwacht je een belangrijk belletje van zo’n soort organisatie? Houd de optie dan uitgeschakeld.

Stap 3: Spamgesprekken identificeren en filteren

Verdwijnen de anonieme nummers, maar word je nog lastig gevallen door spambelletjes? Dan kun je ook hier iets aan doen. Open weer de instellingen van de bel-app op je smartphone en ga naar ‘Spam en gesprekscreening’.

Hier vind je de optie ‘beller- en spam-ID bekijken’, waarmee Google zoveel mogelijk informatie probeert te verzamelen van een onbekend nummer. Schakel je de optie ‘Spamgesprekken filteren’ in, dan blokkeert je smartphone alle belletjes die mogelijk spam zijn.

Hoe ga jij om met ongewenste bellers? Laat het weten in de reacties hieronder. Op zoek naar meer Android-tips? Check dan onze laatste vijf hieronder.