Android-tips: 7 tips om de mooiste vakantiefoto’s te maken

Het is zomer en misschien ga je wel op vakantie. Dat wil je natuurlijk vastleggen, maar hoe maak je nou de mooiste foto’s voor het thuisfront? Wij zetten zeven tips voor je op een rijtje.

Dit moet je weten voor mooie vakantiefoto’s

Vrijwel iedere moderne smartphone heeft één of meer camera’s aan boord waar je prima foto’s mee maakt. Toch is het ook handig om te weten hoe je het best met die camera’s om moet gaan. Zo haal je het meeste uit je mobiele telefoon en hoef je geen onhandige fotocamera mee te sleuren. Houd rekening met de volgende punten om scherpe en mooie vakantiefoto’s te maken.

1. Lenskeuze

Voordat je gaat fotograferen is het goed om te weten welke camera’s je allemaal ter beschikking hebt. Alle smartphones hebben een hoofdcamera. Daarmee maak je in de meeste omstandigheden de beste foto’s en de hoofdcamera beschikt doorgaans over de beste lens en sensor.

Misschien heeft jouw telefoon ook een groothoeklens. Deze laat jou veel meer van de omgeving vastleggen in één beeld. Wil je een uitgestrekt landschap of hoog gebouw fotograferen? Dan raden we je aan deze te gebruiken.

Aan de andere kant van het spectrum zit de telelens. Deze is juist bedoeld om verder in te zoomen op je onderwerp. Bijvoorbeeld een mooi standbeeld in de verte of wat angstige vogels.

Extra tip: check voordat je gaat fotograferen ook natuurlijk of je lenzen helemaal schoon zijn.

2. Kadering

Nu je weet welke lenzen er op je telefoon zitten, kun je gaan bepalen hoe je foto eruit moet komen te zien. De eerste keuze is of je horizontaal of verticaal gaat fotograferen. Hiervoor is het handig om de vorm van je onderwerp te gebruiken. Is het een hoge toren, schiet dan verticaal. Fotografeer je een lange brug, dan is horizontaal waarschijnlijk beter.

Wat een foto snel rommelig laat lijken, is wanneer deze scheef genomen is. Zorg er daarom altijd voor dat de horizon op je foto recht is. Om je daarbij te helpen kun je een zogeheten ‘grid’ aanzetten in de camera-app. Daarmee verschijnen er lijnen in beeld om je te helpen met het rechthouden van je foto, maar ook met het opstellen van je compositie.

Compositie? Dat is de manier waarop jij je foto inricht. Zet je bijvoorbeeld je onderwerp in het midden van de foto of juist aan ze zijkant? Een veelgebruikte richtlijn is de regel van derden. Daarbij zet je je onderwerp op één van de vier punten die je in de grid ziet.

3. Scherptediepte

Veel mensen vinden een plaatje met veel bokeh er snel mooi uitzien. Bokeh is de onscherpe achtergrond op een foto’s en onderscheidt het onderwerp van de rest van de foto. Met je smartphone kun je dit deels echt realiseren of digitaal met de portretmodus in de camera-app.

Het probleem met de portretmodus is dat deze vaak beter werkt op mensen, dan op voorwerpen. Wil je echte bokeh in je foto? Dan kun je het volgende doen: kom zo dicht mogelijk bij je onderwerp en zorg dat de achtergrond ver weg is. Tik op het scherm van je smartphone om de focus op je onderwerp te plaatsen en schieten maar.

4. Belichting

Het fijne aan smartphones is dat ze erg slim zijn. De belichting van je foto wordt namelijk automatisch aangepast. Heb je een foto met veel verschil in licht, zoals bijvoorbeeld een felle zon, maar donkere schaduw? Zorg dan dat je de hdr-modus inschakelt. Na het schieten van je plaatje wordt de belichting dan automatisch gelijk getrokken. Zo heb je een mooie blauwe lucht, evenals details in het donker.

5. Houd je smartphone stil

Zijn alle instellingen naar wens? Dan is het tijd om de foto te gaan maken. Het klinkt vanzelfsprekend, maar houd je telefoon vast met twee handen en zo stil mogelijk.

Bewegingen op het moment dat jij de foto maakt, kunnen zorgen voor een onscherpe foto. Wil je zeker weten dat je hem stil houdt? Stel dan een timer van twee seconden in, klik op de foto-knop en pak je toestel weer stevig vast.

6. Selfies

Ben je met een gezelschap op vakantie? Dan is het natuurlijk ook leuk om samen op de foto te gaan. Dat kan door je telefoon neer te zetten, een timer in te stellen en klaar te gaan staan, maar een selfie mag natuurlijk ook niet ontbreken.

Maak je een selfie met de frontcamera, dan kijkt iedereen naar het scherm in plaats van de lens en ook is de kwaliteit vaak lager. Probeer daarom eens om een selfie te maken met de groothoeklens achterop. Het is daarmee bijna onmogelijk om niet iedereen op de foto te krijgen en iedereen kijkt sneller de lens in.

Extra tip: gebruik de volumetoets om een selfie met een achtercamera te maken. Zo hoef je niet blind te tikken op het touchscreen.

7. Stuur foto’s door in hoge kwaliteit

Alles gelukt met de foto’s? Scherp, goed belicht en alles in beeld? Dan zijn ze het zeker waard om naar het thuisfront te versturen. Let daarbij nog op één ding. Verzend jij de foto’s via WhatsApp? Dan zou het zonde zijn als ze daarop weer wazig worden gemaakt.

Selecteer daarom altijd het ‘HD-knopje’ bij het verzenden. Dan weet je zeker dat je foto’s bij iedereen in de hoogste kwaliteit belanden. Lees voor de volledige uitleg onze uitgebreide tip.

Laat ons in de reacties weten of deze tips geholpen hebben! Heb je zelf mooie vakantiefoto’s geschoten? Stuur ze dan door naar redactie@androidplanet.nl. Geniet van je reis en als je nog vermaak zoekt op vakantie? Check dan eens onze andere handige Android-tips hieronder.