Android-tips: Zo ga je aan de slag met ChatGPT

Huiswerk maken, artikelen schrijven en zelfs muziek maken: ChatGPT kan het allemaal. In deze Android-tips laten we zien hoe je aan de slag gaat met de chatbot.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android-tips voor ChatGPT

ChatGPT: je hebt er vast en zeker over gehoord. De slimme chatbot werd eind vorig jaar een hype en de populariteit zwakt vooralsnog niet af. Steeds meer mensen gebruiken het taalmodel voor hun dagelijkse werkzaamheden en scholen en universiteiten vragen zich af hoe ze met de slimme robot om moeten gaan.

Maar, hoe ga je aan de slag met ChatGPT op Android-telefoons? En, hoe zorg je ervoor dat de tekstrobot precies dat doet wat jij wil? In deze editie van Android-tips leggen we het allemaal uit.

1. Hoe werkt ChatGPT?

ChatGPT is een zogeheten chatbot. Het systeem maakt gebruik van kunstmatige intelligentie – ook wel artificial intelligence (AI) genoemd – om antwoorden op vragen te geven. Daarin lijkt het systeem wel een beetje op Google.

Maar, daar houden de gelijkenissen ook wel op. Daar waar Google het internet afstruint en vervolgens aangeeft welke websites mogelijk een antwoord op jouw vraag of verzoek hebben, neemt ChatGPT dit werk uit handen.

De chatbot formuleert kant-en-klare antwoorden op basis van tekst. ChatGPT is immers een taalmodel: de makers hebben het systeem veel teksten laten lezen, waardoor het in staat is om context en verbanden te leggen. Deze kennis gebruikt de AI om snel te analyseren waar een gebruiker het over heeft, om vervolgens een pasklaar antwoord te formuleren.

De mogelijkheden zijn daardoor vrijwel eindeloos. Als je het kunt typen, kun je het aan ChatGPT vragen. Persoonlijk gebruik ik de tekstrobot bijvoorbeeld al in mijn dagelijks werk om lange lappen tekst kort en bondig samen te vatten, de belangrijkste punten uit een artikel samen te vatten of om passages te redigeren.

Maar, ChatGPT kan ook met originele verjaardagsideeën op de proppen komen – wat geef je bijvoorbeeld als cadeau aan een tienjarig kind? -, software schrijven en zelfs liedjes maken. Het enige dat jij hoeft te doen, is goede instructies schrijven. Later meer over deze zogeheten ‘prompts’.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Zo maak je een account aan

Voordat het zo ver is, moet je een account aanmaken. Dat is heel simpel. Pak je computer of telefoon erbij en volg deze aanwijzingen:

Open de website van ChatGPT; Maak een account aan; Je kunt onder meer aanmelden via Google en Microsoft, of een account aanmaken op basis van een e-mailadres. Stel een vraag, of leg een verzoek neer.

3. Wees duidelijk: zo schrijf je goede prompts (instructies)

ChatGPT onthoudt wat je zegt en kan hierop voortborduren. Met andere woorden: je kunt ‘gesprekken’ met de chatbot voeren.

Vraag de chatbot bijvoorbeeld om een grote lap tekst (zoals de review-update van de OnePlus 10T op Android Planet) samen te vatten, daar de belangrijkste conclusies uit te trekken en op basis van die kernpunten mogelijke ideeën voor nieuwe artikelen te maken.

Bovenstaand voorbeeld is specifiek voor ons werk, maar wat je doel met ChatGPT ook is: wees duidelijk in je instructies. Over het algemeen geldt dat hoe specifieker de prompt is, hoe beter het eindresultaat. ChatGPT heeft immers moeite met algemene termen en bewoordingen.

Een praktijkvoorbeeld maakt een hoop duidelijk. Stel, je hebt een interview afgenomen en wil deze (forse lap) tekst samenvatten en analyseren. In dat geval is het slim om de prompt op te bouwen aan de hand van duidelijke stappen. Dat kan er zo uitzien:

Rolverdeling. Geef aan wat de ‘rol’ van ChatGPT is, zoals in dit geval analist. Omschrijf de taak. Zeg dat het taalmodel de tekst beter leesbaar moet maken en een analyse moet uitvoeren. Wees precies. Geef aan welke stappen ChatGPT moet nemen om tot het beste resultaat te komen. Zeg bijvoorbeeld dat opvulwoorden (als “uhm” en “ok”) verwijderd moeten worden, net als dat duidelijke typefouten gecorrigeerd mogen worden. Structureer de output. Het taalmodel werkt het best als je van tevoren precies aangeeft wat je van het resultaat verwacht. Vertel ChatGPT daarom dat ‘ie met korte, bondige paragrafen van maximaal vier regels moet werken en dat het hele stuk maximaal 1000 woorden mag zijn. Wees streng. Tot slot is het bij grote opdrachten verstandig om een beetje streng te zijn. Vertel ChatGPT bijvoorbeeld dat ‘ie geen woorden mag verdraaien zodat de betekenis verloren gaat. Is het taalmodel onzeker over de betekenis of het belang van een woord of zin? Geef dan aan dat ‘ie dit twijfelgeval apart moet houden zodat jij het belang ervan op waarde kan inschatten.

Als het goed is, krijg je nu een veel beter resultaat dan wanneer je iets als “vat dit samen en analyseer de betekenis” typt.

4. Hoe kan ik de ChatGPT Android-app downloaden?

Dat kan niet. Er is namelijk geen officiële Android-app voor ChatGPT beschikbaar. Je kunt het taalmodel via de website gebruiken.

Let op: De Google Play Store wordt momenteel overspoeld door apps die zich voordoen als de officiële versie van ChatGPT. Veel van dit soort programma’s vragen geld of proberen gebruikers abonnementen aan te smeren. Trap hier niet in.

Wel kun je de website van ChatGPT aan het startscherm van een Android-telefoon toevoegen. Op die manier voelt het een beetje als een app aan. Zo voeg je ChatGPT toe aan het startscherm van een Android-telefoon:

Open Chrome (of een andere browser) op je Android-telefoon; Ga naar de website van ChatGPT; Tik op de drie puntjes aan de boven- of onderkant van het scherm; Kies ‘Toevoegen aan startscherm’; Bevestig je keuze.

5. Is ChatGPT gratis?

Ja. ChatGPT is sinds eind november 2022 voor iedereen gratis te gebruiken. Het taalmodel is momenteel nog volop in ontwikkeling en wordt gemaakt door OpenAI. Dit bedrijf ontwikkelt ook DALL-E, waarmee gebruikers afbeeldingen kunnen maken op basis van kunstmatige intelligentie.

Microsoft is een grote geldschieter van OpenAI. Op den duur wil het bedrijf de techniek achter ChatGPT naar producten als Word en Excel brengen. Ook moet er op een gegeven moment een betaalde versie van de tekstrobot beschikbaar worden voor bedrijven.

Meer Android-tips

Tot zover onze Android-tips voor ChatGPT. Ga er vooral mee aan de slag, maar vergeet niet dat het taalmodel fouten kan maken. Bovendien zijn de antwoorden soms gedateerd (want het archief is niet actueel). Neem dus niet zomaar klakkeloos een antwoord over.

Iedere zaterdagochtend publiceren wij een nieuwe versie van Android-tips. Vorige keer ging het over anoniem bellen, maar we hebben het ook over smartphonereclames blokkeren en Android Auto Wireless gehad.