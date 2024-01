Android-tips: zo gebruik je (nu al) de Galaxy AI van Samsung

Met Galaxy AI verwerkt Samsung kunstmatige intelligentie nog beter in Android, maar sommige functies kun je nu al gebruiken (zelfs op niet-Samsung smartphones). Lees hier hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Galaxy AI-vervangers die nu al te gebruiken zijn

Samsung kondigde bij de lancering van de Galaxy S24-serie ook Galaxy AI aan: de term voor allerlei slimme AI-functies. En hoewel het tof is dat Samsung meer AI-functies direct in de software stopt, zijn veel technieken al door andere fabrikanten of app-makers gedaan. Daarom lees je hier hoe je nu al sommige Galaxy AI-functies gebruikt op je Android.

Live Translate op Google Pixel-smartphones

Samsung introduceert Live Translate voor (video)belletjes en chatgesprekken, waarmee je gesprekken rechtstreeks van de ene naar de andere taal vertaald. Helaas wordt Nederlands nog niet ondersteund bij belletjes, maar wel bij tekstberichten.

Google introduceerde jaren geleden al een soortgelijke functie die ook Live Translate heet. Deze functie is exclusief voor Google-smartphones vanaf de Pixel 6-serie. Hiervoor zoek je in de instellingen-app ‘Live vertalen’, voeg je de talen toe die je wil. Vervolgens ga je naar de geluidsinstellingen en schakel je ‘Live ondertiteling’ in.

Je kunt nu iemand met een andere taal automatisch ondertitelen, maar niet gemakkelijk twee kanten op. Samsung heeft hier dus duidelijk een streepje voor, want daar zie en hoor je de vertaling van de zin die de andere bellen uitspreekt.

Er is wel een Tolkmodus op Android die je aanzet met de Google Assistent. Zeg daarvoor ‘Hey Google, tolkmodus aanzetten’ en de functie verschijnt. Hier selecteer je welke talen jij en je gesprekspartner spreken. Om de beurt spreek jullie in je eigen taal en op je scherm verschijnt direct de vertaling. Handig als je samen met de ander in een ruimte bent.

Chat Assist met Microsoft Swiftkey

Ben jij niet altijd goed in het formuleren van berichten tegen collega’s, familieleden of vrienden? Dan belooft Galaxy AI je te helpen met Chat Assist. Deze functie checkt je spelling en grammatica, maar kan ook de schrijfstijl van je bericht aanpassen. Zo chat je beleefd met de koning, vriendelijk naar oma en spontaan naar je volgende date.

Voor deze handige functie zijn weinig directe vervangers te vinden. Er is de Grammarly-keyboard, die je helpt met je schrijfstijl, maar alleen in het Engels. Een keyboard die meer op AI richt is Swiftkey van Microsoft. Wanneer je dit toetsenbord instelt en op het ‘Bing’-icoon klikt, verschijnt de AI-chatbot. Die kun je vervolgens vragen om je schrijfstijl aan te passen.

Microsoft SwiftKey AI Keyboard SwiftKey 8,4 (4.066.529 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Transcript Assist met Notta

Transcriberen kost een hele boel tijd. Gelukkig stopt Samsung een automatische transcribeerdienst in Galaxy AI. Jij (en eventuele andere sprekers) nemen een gesprek op en de kunstmatige intelligentie onderscheidt de verschillende sprekers en zet het gesprek om in tekst.

Notta is een transcribeer-app die dit al kan en zelfs in het Nederlands. Met het gratis pakket transcribeert je tot 120 minuten per maand met opnames van maximaal vijf minuten. Dat is vooral handig voor korte gesprekken dus. Ook deze app herkent wie er praat, zodat je achteraf snel kunt opzoeken wat iemand heeft gezegd.

Notta-Transcribe Audio to Text AIRGRAM PTE.LTD. 8,2 (4.594 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Circle to Search via Google Lens

Circle to search is een van de Galaxy AI-functies die in samenwerking met Google zijn gemaakt. Bij deze functie kun je op ieder scherm van je smartphone (tijdens films, online of via je camera) een cirkel tekenen. Hetgeen in de cirkel wordt vervolgens opgezocht op Google.

Op de cirkel na is Circle tot search gewoon Google Lens. Daarom kun jij er nu al gebruik van maken en dat gaat als volgt: maak een screenshot van hetgeen wat jij wil opzoeken, open de Google Lens-app op je smartphone en kies deze afbeelding. Selecteer vervolgens wat je wil zoeken en er verschijnen zoekresultaten onder in beeld. Het is niet zo snel als Circle to search, maar wel net zo handig.

Google Lens Google LLC 9,2 (2.138.958 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Generative Edit in Google Foto’s en de Samsung Gallery

Samsung presenteerde ook een aantal handige AI-fotobewerkingsfuncties. Bijvoorbeeld Generative Edit. Hiermee verplaats je onderwerpen in je foto en creëert de smartphone de missende delen. Dit kan al een tijdje in Photoshop op je laptop, maar op Android-apps zien we het nog niet.

Het verwijderen van elementen uit foto’s met de Magische Gum kan al wel. Dit werkt in de Samsung Galerij op S-toestellen en via de Google Foto’s-app (gebruikers zonder Pixel moeten hiervoor een Google One-abonnement hebben).

Op Samsung toptoestellen kun je ook al reflecties uit foto’s verwijderen via de Galerij-app. Swipe je naar beneden bij een foto, dan verschijnen er andere voorgestelde aanpassingen die je kunt doen.

Google Foto's Google LLC 8,6 (49.355.688 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Instant Slow-mo in CapCut

Instant Slow-mo is een toffe functie voor iedereen die graag veel filmt, vooral bij activiteiten of snelle acties. Deze AI-feature vertraagt namelijk iedere video, zelfs als je niet in een slow-mo-stand filmt. De kunstmatige intelligentie vult namelijk de missende beelden in, zodat beeld niet gaat stotteren.

Er zijn talloze apps die normale video’s kunnen vertragen, maar voor de beste gebruikservaring raden we CapCut aan. Eerder schreven we al een artikel over deze gratis videobewerking-app, waarin je ook video’s gemakkelijk vertraagt. Open een project en importeer je video, selecteer ‘Speed’ en pas de horizontale lijn aan. Wederom is het niet zo snel als de Galaxy AI, maar het klaart de klus.

CapCut - Video Editor Bytedance Pte. Ltd. 9 (8.223.803 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Natuurlijk bevatten de meeste bovenstaande apps en instellingen flinke omwegen voor (bijna) hetzelfde eindresultaat. We kijken daarom ook erg uit naar de integratie van Galaxy AI op Android-smartphones. Hieronder lees je nog meer Android-tips.

Meer Android-tips