Android-tips: kende jij deze Google Maps-trucjes al?

Bijna iedereen gebruikt Google Maps, maar kende jij deze handige trucjes al? In deze eerste editie van Android-tips focussen we ons op Googles navigatie-app.

Handige Android-tips voor Google Maps

We gaan iets nieuws proberen bij Android Planet. Voortaan vind je iedere zaterdagochtend een verse lading Android-tips op de website. De ene keer focussen we op algemene tips, maar soms staan we ook stil bij een bepaalde app of thema.

Dit keer staat Google Maps in de schijnwerpers. Sommige functies van de app zijn heel bekend, zoals de mogelijkheid om offline kaarten te downloaden, maar andere trucjes zitten beter verstopt. Dit zijn de beste Android-tips voor de Google Maps-app.

1. Navigeren zonder pottenkijkers

Wist je dat er een incognitomodus in Google Maps zit? Deze functie zorgt ervoor, zoals de naam doet vermoeden, dat je locatie of zoekopdrachten niet worden opgeslagen. Ideaal voor je privacy, dus!

Zo activeer je de incognitomodus van Google Maps:

Open de Google Maps-app op je telefoon; Tik op het profielicoon rechtsboven; Kies ‘Incognitomodus aanzetten’; Als het goed is, zie je nu het incognito-icoon rechtsboven.

Wil je de functie weer deactiveren? Tik dan wederom rechtsboven op je profielicoon en kies ‘Incognitomodus uitzetten’.

2. Deel je locatie

Ook handig: Google Maps heeft een ingebouwde functie om je locatie met anderen te delen. Ben je bijvoorbeeld in het buitenland en gaan je kinderen eropuit, dan kun je ze met deze modus op een afstand in de gaten houden.

Een locatie delen via Google Maps doe je zo:

Open de Google Maps-app en tik op je profielicoon rechtsboven in het scherm; Kies ‘Locatie delen’; Geef aan hoe lang je je locatie wil delen, en met wie; Vervolgens kun je je locatie makkelijk via WhatsApp, e-mail of een andere manier met anderen delen.

De ontvangers zien niet alleen waar jij bent (of liever gezegd, je telefoon), maar ook je naam en foto. Bovendien zien ze hoe je reist (per voet, fietsend of autorijdend) en hoeveel batterij je telefoon nog heeft.

3. “Waar staan we ook alweer geparkeerd?”

Als je een auto hebt, ben je vast weleens vergeten waar ‘ie ook alweer geparkeerd staat. Gelukkig zit er een functie in Google Maps waarmee je dit klusje kunt uitbesteden:

Parkeer je auto en open daarna de Google Maps-app; Tik op het blauwe bolletje dat jouw locatie aangeeft; Kies onderin het keuzemenu ‘Parkeerplek opslaan’; Je ziet nu op de kaart waar je bolide staat; Ga je er weer vandoor? Tik dan op je parkeerplek en kies ‘Wissen’.

4. Maak je eigen toeristische route

Google Maps is een fantastische manier om bezienswaardigheden in de buurt (van je vakantieadres) op te zoeken. Wist je dat je deze locaties ook aan een lijst kunt toevoegen? Op die manier kun je bijvoorbeeld een toeristische route van alle bezienswaardigheden samenstellen:

Open de Google Maps-app en zoek een bezienswaardigheid in de buurt op; Tik op het label en kies in het schuifmenu ‘Opslaan’; Voeg de locatie toe aan een bestaande lijst, of maak een nieuwe selectie aan; Voer eventueel een notitie in en sla de lijst op.

Je vindt de lijst in het tabblad ‘Opgeslagen’, onderin de Google Maps-app. Hier kun je de lijst trouwens ook (op een later moment) nog aanvullen en aanpassen.

Meer handige Android-tips

Op Android Planet vind je allerlei handige tips en trucs om het maximale uit je Android-apparaat te halen.