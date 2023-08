Android-tips: Zo kalibreer je de batterij van een telefoon

Batterijproblemen? Misschien helpt kalibreren. Met deze Android-tips klopt je batterijpercentage straks wél.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android-tips voor het kalibreren van een telefoon

Hoeveel energie heeft jouw telefoonbatterij op dit moment? Niemand die het zeker weet, want het getoonde percentage rechtsboven in beeld is een schatting. Wanneer deze schatting overduidelijk niet meer klopt, kan het weleens helpen om de batterij te kalibreren. In deze editie van Android-tips leggen we uit hoe het werkt.

1. Wanneer kan kalibreren nuttig zijn?

Het kalibreren van een telefoonbatterij is geen alledaags klusje. Sterker nog: de meeste mensen zullen er nooit aan beginnen, simpelweg omdat het niet nodig is. Enkel wanneer je tegen (batterij)problemen aanloopt kan het handig zijn om om de telefoonbatterij te kalibreren. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

Plotseling schakelt je smartphone uit, terwijl het batterijpercentage even daarvoor nog aangaf tien procent te hebben.

Het batterijpercentage blijft hangen op een bepaald punt, of laadt in sprongen (van bijvoorbeeld vijf procent) op.

Je hebt het vermoeden dat de batterij-informatie niet klopt, bijvoorbeeld omdat de accu onrealistisch snel leegloopt (of juist oplaadt).

2. Hoe werkt kalibratie?

Het idee achter kalibratie is simpel. Batterijen zijn gebruiksproducten en slijten dus, hoe goed je er ook mee omgaat. De totale capaciteit neemt af en daardoor ‘weet’ het toestel niet meer precies hoe vol de accu zit. Daarom wordt er een schatting gemaakt. Via kalibratie zorg je ervoor dat die schatting nauwkeuriger wordt en het getoonde batterijpercentage dichter bij de waarheid zit.

Vrijwel alle smartphones van tegenwoordig hebben een lithium-ion-accu. Dit soort batterijen hebben een chip die regelmatig schat hoeveel energie er (nog) aanwezig is. Om deze lezing zo nauwkeurig mogelijk te maken, moet de chip weten hoe groot de totale batterijcapaciteit is.

Dit doe je door de accu vanaf nul naar honderd procent te laden, zodat de volledige laad- en ontlaadcyclus bekend is. In de praktijk gebeurt dit echter zelden: veel mensen laden hun toestel bijvoorbeeld al bij twintig procent op. Hierdoor raken de batterijchip en de totale capaciteit op den duur uit balans, oftewel niet-gekalibreerd. Zodoende wordt het uitlezen van de resterende hoeveelheid energie steeds lastiger.

Lees ook: Is het veilig om je telefoon ‘s nachts op te laden?

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Zo kalibreer je een smartphonebatterij

Het kalibreren van een telefoon is technisch niet ingewikkeld, maar je hebt er wel tijd voor nodig. In basis komt het neer op de volgende routine:

Leg je smartphone aan de oplader en laadt de batterij compleet op (tot honderd procent); Laat het toestel daarna nog minimaal twee uur doorladen; Gebruik je smartphone vervolgens zoals gebruikelijk totdat het apparaat zichzelf uitschakelt vanwege een lege batterij; Laadt de telefoon vervolgens nogmaals op tot honderd procent.

4. Hoe vaak moet je kalibreren?

Zoals eerder gezegd kan kalibratie handig zijn op het moment dat je tegen problemen aanloopt. De kwaliteit van (telefoon)batterijen blijft gelukkig toenemen en ze worden steeds beter in voorspellen hoeveel energie er nog ‘in de tank’ zit. Indien de voorspellingen niet meer kloppen en je tegen problemen aanloopt, is het tijd om te kalibreren.

5. Verlengt kalibratie de levensduur van mijn telefoon?

Nee. Je hoort weleens mensen zeggen dat het regelmatig kalibreren van een smartphone voor een langere accuduur zorgt. Dit klopt niet. Kalibreren is ‘slechts’ goed voor het nauwkeuriger weergeven van het accupercentage. Deze fabel komt waarschijnlijk uit het tijdperk voor litium-ion-accu’s. Diens voorgangers hadden geen chip en waren daardoor ‘dommer’.

Meer Android-tips

Iedere zaterdagochtend publiceert Android Planet een nieuwe editie van Android-tips. In deze rubriek delen we praktische en handige adviezen om alles uit je Android-toestel te halen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de waterdichtheid van telefoons? En hoe kun je anonieme bellers ontmaskeren?