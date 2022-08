Android-tips: kende jij deze trucjes voor WhatsApp al?

Een berichtje sturen met WhatsApp kan iedereen, maar wist je dat de groene chat-app boordevol fijne trucjes zit? Met deze Android-tips wordt WhatsApp pas écht handig.

Handige Android-tips voor WhatsApp

Welkom bij de tweede editie van Android-tips. In deze wekelijkse rubriek geven we handige tips en trucjes om het maximale uit je Android-telefoon te halen.

Vorige week stonden we stil bij Google Maps, maar deze week richten we ons op WhatsApp. De kans is enorm groot dat je deze app op dagelijkse basis gebruikt, maar kende je deze trucjes al?

1. Verberg je persoonlijke details (voor bepaalde mensen)

De standaardversie van WhatsApp is niet zo privacyvriendelijk. Standaard zien je gesprekspartners onder meer je WhatsApp-status, informatie en wanneer je de app voor het laatst gebruikt hebt. Het goede nieuws is dat je deze gegevens kunt afschermen. Extra tof is dat je dit zelfs per persoon kunt regelen:

Open de WhatsApp-app en tik op de drie bolletjes rechtsboven in het scherm; Kies ‘Account’ en ga naar ‘Privacy’; Vervolgens kun je bij ‘Laatst gezien’, ‘Profielfoto’, ‘Info’ en ‘Status’ aangeven of iedereen, niemand of alleen je contacten deze informatie kunnen bekijken; Vind je het geen fijne gedachte dat sommige mensen kunnen zien wanneer je voor het laatst online was? Kies dan de optie ‘Mijn contacten, behalve…’ en selecteer welke mensen je wil uitsluiten van deze informatie.

De wijzigingen worden bijna per direct uitgevoerd. In onderstaand artikel geven we meer tips voor het afschermen van je privacy op WhatsApp:

2. Blijf op de hoogte van belangrijke berichten

Sommige mensen gebruiken WhatsApp zowel zakelijk als privé. Soms wil je op de hoogte blijven van een zakelijk gesprek, bijvoorbeeld omdat je de gesprekspartner nog moet nabellen of een mailtje sturen.

In dat geval kun je het gesprek helemaal bovenaan WhatsApp vastpinnen. Iedere keer als je de app opent, zie je het gesprek staan. Zo werkt het:

Open WhatsApp en houd het contact dat je wil vastpinnen lang ingedrukt; Tik bovenin het scherm op het prikbordspeldicoon; De chat staat nu vastgeprikt.

Hoef je het gesprek niet langer te volgen? Houd de chat dan nogmaals lang ingedrukt en druk op het prikbordspeldicoon met een streep erdoorheen.

Een andere handige manier om op de hoogte te blijven van belangrijke berichten is ze ongelezen maken. Op die manier lijkt het alsof je de inhoud nog nooit hebt gezien en komt er een bolletje naast de chat te staan. Zodoende houd je jezelf voor de gek dat je het bericht nog moet lezen (en misschien een bepaalde actie moet uitvoeren).

Je maakt een WhatsApp-gesprek ongelezen door de chat lang ingedrukt te houden. Vervolgens tik je rechtsboven in het scherm op de drie bolletjes. Kies ‘Markeer als ongelezen’.

3. “Ik heb een nieuw nummer”

Wanneer je een nieuw nummer hebt, wil je iedereen hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. WhatsApp heeft daar de ideale oplossing voor: verzendlijsten. Met zo’n massabericht kun je één bericht naar verschillende contacten tegelijk versturen.

Open WhatsApp en tik op de drie bolletjes rechtsboven in het scherm; Druk op ‘Nieuwe verzendlijst’ en selecteer welke contacten het massabericht moeten ontvangen; Tik op het groene vinkje en stel je bericht op; Zodra je op verzenden drukt, ontvangen alle contacten het bericht.

Daarover gesproken: de ontvangers weten niet dat ze onderdeel zijn van een verzendlijst. Zij ontvangen het appje dus als ‘normaal’ bericht. Indien jullie nog geen chat met elkaar hadden, wordt er dus een appconversatie gestart.

4. Laat foto’s en berichten verdwijnen

Wil je iemand een geinige, intieme of ietwat gekke foto versturen? Stuur dan een eenmalige afbeelding via WhatsApp. Zoals de naam doet vermoeden is dit plaatje slechts één keer te zien, waarna ‘ie wordt verwijderd:

Ga naar het WhatsApp-gesprek met de persoon die je een eenmalige foto (of video) wil versturen; Tik op de paperclip (‘Bijvoegen’) en kies voor ‘Camera’ of ‘Galerij’; Selecteer (of maak) de foto of video die je wil versturen; Tik rechtsonder op het rondje met daarin cijfer 1 erin; Fraai het kiekje eventueel op met wat tekst en tik op de verzendknop om te verzenden.

Ook berichten kun je automatisch laten verdwijnen. Hiervoor moet je de zogeheten vervaldatum inschakelen. Zodra je dit doet vervallen berichten na 24 uur, 7 dagen of 90 dagen. Is de tijd verstreken, dan verdwijnt de inhoud van het bericht automatisch uit jullie chats:

Ga naar de WhatsApp-chat waarvoor je de functie wil inschakelen; Tik op de naam van het contact en kies ‘Berichten met vervaldatum’; Geef aan of de berichten na 24 uur, 7 dagen of 90 dagen automatisch moeten verdwijnen; Klaar ben je!

5. Typen zonder praten

WhatsApp en de Google Assistent zijn een uitstekend team. Dat is fijn, want zo hoef je niet per se te typen om een bericht te versturen. Ook (video)bellen is geen probleem – mits je het juiste commando doorgeeft. Deze spraakopdrachten werken sowieso:

“Oké Google, stuur een WhatsApp-bericht naar [naam].”

“Oké Google, stuur een appje naar [naam].”

“Oké Google, bel [naam] via WhatsApp.”

“Oké Google, videobel [naam] via WhatsApp.”

Meer Android-tips

