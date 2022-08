Android-tips: 5 handige trucjes voor de Google Assistent

Een simpele vraag kan vrijwel iedereen aan de Google Assistent stellen, maar wist je dat de stemhulp bijvoorbeeld ook kan tolken én weet waar je auto geparkeerd staat? Met deze Android-tips haal je alles uit de Google Assistent.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Handige Android-tips voor de Google Assistent

Welkom bij een nieuwe editie van Android-tips. In deze rubriek delen we handige tips en trucs om het maximale uit je Android-spullen te halen.

Deze week staat de Google Assistent centraal. Googles stemhulp is gigantisch populair en de mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt. Hierbij 5 handige Android-tips voor de Google Assistent.

1. Waar staat je auto ook alweer geparkeerd?

We beginnen met een simpele, maar handige tip. De Google Assistent kan namelijk onthouden waar je auto geparkeerd staat. Zodra de bolide stilstaat zeg je simpelweg “Ik heb hier geparkeerd” of “Dit is mijn parkeerplek” tegen de spraakassistent. Vervolgens onthoudt hij de exacte locatie op basis van je gps-signaal.

Is het tijd om weer naar huis te gaan? Zeg dan “Waar sta ik geparkeerd?” tegen de Google Assistent, of iets in de trant van “Waar staat mijn auto?”. Vervolgens schotelt het hulpje je een kaartje voor met daarin specifieke aanwijzingen naar de locatie.

Bovenstaande trucje werkt trouwens niet alleen voor het onthouden van je parkeerplek. Je kunt de Google Assistent namelijk ook willekeurige locaties laten opslaan. En wanneer je zelf even de weg kwijt bent, vraag je simpelweg “Waar ben ik?” om jezelf op een kaartje terug te vinden.

2. Iets minder gevoelig, graag

Je kent het vast wel. Tijdens het kijken van een tv-show of het luisteren van een liedje begint je Google Assistent ineens met luisteren. De spraakassistent denkt dat jij “Hey Google” of “Ok, Google” hebt gezegd, maar in werkelijkheid kwam het geluid (dat erop lijkt) uit je speaker of tv.

Gelukkig is het mogelijk om de gevoeligheid van de Google Assistent per apparaat in te stellen. Wanneer de Google Assistent iets te overijverig is schroef je de gevoeligheid naar beneden, terwijl een ‘dove’ stemhulp juist wel iets aandachtiger mag zijn. Zo werkt het:

Open de Google Home-app op je smartphone; Selecteer het apparaat waarvan je de gevoeligheid wil aanpassen; Tik rechtsboven op het tandwiel en kies ‘Audio’; Selecteer ‘Gevoeligheid voor ‘Hey Google” en pas de gevoeligheid aan.

Je kunt de gevoeligheid per apparaat met ingebouwde Google Assistent regelen, zoals een Nest Audio-speaker of Nest Wifi-router.

3. Google Assistent sneller maken

Op een gegeven moment wordt alles en iedereen slomer, ook je Google Assistent. Dit is met name het geval wanneer je al de nodige Android-apparaten hebt versleten. De Assistent onthoudt namelijk alle apparaten die je ooit hebt gekoppeld en dat neemt opslagruimte in beslag. Zodoende wordt de Google-stemhulp op een gegeven moment trager.

Het goede nieuws is dat je de Assistent redelijk makkelijk een schop onder haar/zijn kont kunt geven door geheugen vrij te maken:

Pak je smartphone erbij en open de Google-app; Tik op je profielfoto en kies ‘Instellingen’; Ga naar ‘Google Assistent’ en druk op ‘Apparaten’; Selecteer onderaan de pagina ‘Niet-gebruikte apparaten verwijderen’ en geef aan welke apparaten vergeten moeten worden.

De apparaten in de lijst met niet-gebruikte apparaten zijn minstens drie maanden onaangeraakt. Dat is fijn, want hiermee voorkom je dat je per ongeluk je huidige telefoon, tablet of smartwatch verwijdert.

4. Android-tips: Vind je telefoon terug met de Assistent

Zo net had je je smartphone nog in je hand, maar waar hij nu is? Met de Google Assistent kun je het toestel heel makkelijk terugvinden – mits ‘Vind mijn apparaat’ is ingeschakeld.

Zeg simpelweg ‘Hey Google, waar is mijn telefoon’ tegen een apparaat met een ingebouwde Assistent, zoals een slimme speaker of scherm van Google. Vervolgens wordt een geluidssignaal afgespeeld zodat je het toestel kunt herkennen.

5. Een woordje over de grens spreken

Ga je deze zomervakantie nog naar het buitenland? Dan komt de ingebouwde Tolkmodus van de Google Assistent heel goed van pas. Zoals de naam doet vermoeden vertaalt deze functie jouw zinnen van en naar tientallen talen waaronder Engels, Frans, Duits, Spaans, Chinees en Arabisch:

Zeg “Hey Google, wees mijn [taal van voorkeur] tolk” tegen de Google Assistent, waarna de Tolkmodus wordt opgestart; Vervolgens zeg je iets in het Nederlands, waarna dit wordt vertaald naar jouw taal van keuze;

Je hoeft niet handmatig tussen talen te wisselen. De Tolkmodus kan namelijk twee talen tegelijk verstaan. Dat is handig, want op die manier wordt direct vertaald wat je gesprekspartner in het Arabisch, Deens of Oekraïens zegt.

Meer handige Android-tips

Android Planet is dé plek voor iedere Android-liefhebber. We houden je niet alleen op de hoogte van het belangrijke nieuws, maar reviewen ook smartphones en geven je allerlei tips en adviezen om het maximale uit je Android-apparaten te halen.

Het beste van alles? Het is gratis! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of download onze app om op de hoogte te blijven van nieuwe artikelen en de volgende editie van Android-tips.