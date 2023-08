Android-tips: telefoon laadt niet meer op? Dit kun je doen

Heb je problemen met het opladen van je smartphone? Lees dan verder, want in deze editie van Android-tips behandelen we vier manieren om oplaadproblemen op te lossen.

Wat te doen met oplaadproblemen op je smartphone?

De batterij is één van de belangrijkste onderdelen van je smartphone, want met een lege batterij kun je ‘m nergens onderweg gebruiken. Hoe vervelend is het dan als je oplaadproblemen ondervindt? Je smartphone laadt dan bijvoorbeeld alleen op als je de kabel er hard indrukt of misschien wel helemaal niet. Onhandig.

In dit artikel lopen we een aantal punten met je langs die kunnen helpen bij je problemen. Voordat we echt beginnen, een kleine tip die kan werken: start je smartphone opnieuw op. Gedaan en nog steeds problemen? Lees dan verder!

1. Oplaadpoort schoonmaken

Wat in veel gevallen de reden kan zijn dat je smartphone niet goed laadt, is een verstopte oplaadpoort. Je smartphone wordt dagelijks blootgesteld aan een hoop kleine stofdeeltjes die je als gebruiker niet snel opmerkt. Toch kunnen deze stofjes flink opbouwen en je oplaadpoort verstoppen. Daardoor kan je kabel er niet volledig in, wat problemen veroorzaakt.

We raden je daarom aan om af en toe de oplaadpoort van je smartphone schoon te maken. Dat werkt vrij simpel. Het enige wat je nodig hebt is een plastic tandenstoker. Deze laat geen restjes achter in je oplaadpoort en beschadigt ook niet snel de contactpunten.

Ga voorzichtig met de tandenstoker in de oplaadpoort van je smartphone en let daarbij goed op het middelste deel van het contactpunt. Deze wil je niet ombuigen of beschadigen. Door van links in de hoek naar rechts te gaan, haal je al snel viezigheid uit je oplaadpoort. Het zal misschien verbazen hoeveel stof hier na een tijdje zich heeft opgebouwd. Wanneer je je oplaadkabel hierna weer inplugt, zul je een duidelijke klik horen en/of voelen.

Werkt het schoonmaken van je oplaadpoort niet? Check dan even of je oplader überhaupt wel functioneert. Dit doe je simpelweg door een ander apparaat met deze lader te testen. Laadt die ook niet op? Dan ligt het aan de lader. De kabel kan kapot zijn, de adapter defect of het stopcontact vuil. Laadt het andere apparaat wel op? Dan ligt het toch echt aan jouw smartphone.

3. Batterij kalibreren

Een kleine bonustip voor batterijproblemen is het kalibreren van je smartphone-accu. Daarmee laat je eigenlijk je telefoon weer weten hoeveel procent batterij er in de accu past. Je batterij kalibreren is vrij eenvoudig zelf te doen. In ons uitgebreide Android-tipartikel leggen we je stap voor stap uit hoe de kalibratie in zijn werking gaat.

4. Alternatieven

Helpen de bovenstaande tips niet met je laadproblemen? Dan kun je proberen op een andere manier te laden, namelijk draadloos. Dit gaat helaas een stuk langzamer dan bedraad en niet alle smartphones ondersteunen het. Check daarom voor de zekerheid de toestelpagina van jouw smartphone op Android Planet. Dan weet je zeker of dit een (tijdelijke) oplossing kan zijn.

Als allerlaatste optie kun je natuurlijk je smartphone naar een reparatiebedrijf brengen. Zij kijken wat er met het toestel aan de hand is en kunnen deze hopelijk ook repareren. Je hebt er in ieder geval alles aan gedaan om het eerst zelf op te lossen!

