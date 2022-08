Android-tips: Kende jij deze Gmail-trucjes al?

Vrijwel iedereen kan een mailtje sturen, maar Gmail heeft veel meer om het lijf. Dan moet je alleen wel weten waar de geheime functies zitten. Dit zijn de beste Android-tips voor Gmail.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fijne Android-tips voor Gmail

Welkom bij weer een nieuwe editie van Android-tips. In deze rubriek delen we handige trucjes om het maximale uit je Android-toestel te halen.

Deze week staat Gmail centraal. Googles razend populaire e-mail-app zit boordevol geheime functies die het mailen makkelijker, sneller en fijner maken. Tijd om te beginnen.

1. Wat wil jij als eerst zien?

Een mailbox raakt snel chaotisch. Wanneer ‘Inbox zero’ (een complete lege inbox) je te streven is, kun je er voor kiezen om ongelezen berichten bovenaan de lijst te plaatsen.

Op die manier krijgen e-mails waar je (mogelijk) nog iets mee moet doen extra prioriteit. Ook kun je er voor kiezen om bijvoorbeeld berichten met een ster bovenaan te plaatsen, of Gmail te laten kiezen welke mailtjes belangrijk zijn.

Ga hiervoor naar de Gmail-app, tik op de drie liggende streepjes linksboven in het scherm en kies ‘Instellingen’. Tik op ‘Type inbox’ en maak een keuze. Extra tip: onder het kopje ‘Inbox-categorieën’ kun je categorieën aan/-uitzetten, zoals ‘Sociaal’ en ‘Updates’.

2. Haal overbodige tabbladen weg

Google ziet Gmail allang niet meer als enkel een e-mailplek. In de loop der jaren kwamen er steeds meer functies bij, bijvoorbeeld om te chatten en videobellen.

Niet iedereen is hier blij mee. Gelukkig is het mogelijk om de tabbladen aan de onderkant van de app te verwijderen:

Open de Gmail-app op je telefoon; Tik linksboven op de drie liggende streepjes en ga naar ‘Instellingen’; Verwijder het vinkje bij ‘De tabbladen Chat en Ruimtes tonen’ onder het kopje ‘Algemeen’; Volg stap 1 en 2 en haal ook het vinkje bij ‘Het tabblad Vergaderen voor videogesprekken tonen’ weg (onder het kopje ‘Vergaderen’).

3. Gebruik Gmail als Google

Gmail is niet alleen een programma om e-mails mee te sturen, maar net zo goed een persoonlijk archief. Grote kans dat je mailbox vol zit met belangrijke informatie zoals e-tickets, reserveringsbevestigingen en facturen.

Ben je een belangrijk mailtje kwijt, dan voelt het soms als zoeken naar een speld in een hooiberg. Gelukkig kan dit makkelijker door gebruik te maken van de ingebouwde zoekfilters van Gmail.

Zoek bijvoorbeeld op “from:[e-mailadres]” om berichten van een specifieke afzender te vinden, of “subject:[zoekwoorden]” om naar woorden in de onderwerpregel te zoeken. Ook handig: met “has:attachment” zoek je alleen naar mails mét bijlage. Op de website van Gmail staan nog veel meer zoekfilters.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Komt het gelegen?

Soms is het wel zo sympathiek om een e-mail op een schappelijke tijd te versturen, in plaats van laat op de avond. In zo’n situatie kun je het mailtje gewoon ‘s avonds typen, maar de volgende ochtend pas in de mailbox van de ontvanger laten ploffen. Hoe? Door mailtjes in te plannen:

Schrijf een e-mails zoals je dat altijd doet; Is alles klaar? Tik dan op de drie puntjes rechtsboven in beeld; Kies ‘Verzenden plannen’ en geef aan wanneer de e-mail verzonden moet worden.

Standaard geeft Gmail je drie keuzes, maar je kunt ook helemaal zelf bepalen wanneer het bericht aan moet komen. In theorie is het dus mogelijk om een e-mail pas over jaren te versturen.

5. Dit bericht is vertrouwelijk

Wil je een e-mail sturen met daarin gevoelige inhoud? Gebruik dan de vertrouwde modus. Deze zorgt ervoor dat door jou verzonden berichten op een gegeven moment verwijderd worden. Ook kun je mailtjes hiermee beveiligen met een toegangscode.

Het werkt heel simpel. Maak simpelweg een e-mail zoals je dat gewend bent en druk, zodra je klaar bent, op de drie puntjes in de rechterbovenhoek. Selecteer ‘Vertrouwelijke modus’ en geef een vervaldatum (waarop het bericht gewist wordt) en eventueel een toegangscode op. Druk op ‘Opslaan’ en verstuur je mail.

6. Van links naar rechts

We sluiten deze editie van Android-tips af met veegbewegingen. Dit klinkt ietwat wazig, maar het komt erop neer dat je acties plakt aan het links- of rechtsvegen van e-mails. Zo kun je heel snel berichten archiveren, beantwoorden of verwijderen.

Open Gmail en tik op de drie liggende streepjes linksboven; Kies ‘Instellingen’ en daarna ‘Algemene instellingen’; Selecteer ‘Swipe-acties voor e-mail’ en wijzig de swipe naar links of rechts met de actie van jouw voorkeur.

Meer Android-tips

Android Planet geeft dagelijks tips om het maximale uit je Android-toestel te halen. Eerder zetten we bijvoorbeeld al handige trucjes voor Google Maps, WhatsApp en de Google Assistent op een rij.

Wil je niets missen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief, of download onze app.