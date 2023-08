Android-tips: pimp je vergrendelscherm met deze 7 opties

Start je je smartphone op, dan zie je als eerst je vergrendelscherm. Hier vind je meldingen, informatie en vul je je pincode in. In deze editie van Android-tips laten we zien hoe jij jouw vergrendelscherm personaliseert.

Vergrendelscherm personaliseren op Android

Houd jij ervan om je smartphone volledig te personaliseren? Of wil je gewoon meer informatie zien zonder je telefoon te ontgrendelen? Dan ben je hier op het juiste adres. In dit artikel zetten we zeven instellingen of functies voor je op een rijtje, zodat jij in no-time een perfect vergrendelscherm hebt. Lees je mee?

1. Verander je achtergrond

Het ligt misschien voor de hand, maar om een persoonlijk vergrendelscherm te krijgen, helpt een nieuwe achtergrond enorm. Kies een leuke foto van een familielid, toffe herinnering of zoek een mooie wallpaper op internet.

Om je achtergrond in te stellen, ga je naar de instellingen-app van je smartphone. Daar zoek je het menu ‘Aanpassing’, ga naar ‘Achtergrond en stijl’ en selecteer ‘Achtergrond wijzigen’. Selecteer de achtergrond naar keuze en snij deze bij wanneer nodig. Zodra je op het vinkje klikt, selecteer je ‘Vergrendelscherm’. Je achtergrond is nu aangepast.

2. Bepaal welke informatie je ziet

Je vergrendelscherm toont informatie zoals de tijd, datum, agendapunten en het weer. Maar wist je dat je deze informatie ook nog kan aanpassen? Daarvoor ga je naar de instellingen-app en zoek je het ‘Vergrendelscherm’-menu op. Hier kies je hoe je klok eruitziet, of je het weer wil zien en of je komende agendapunten wil zien.

In dit menu kun je ook gemakkelijk aanpassen welke informatie van app-meldingen wel of niet getoond mag worden. Zo kun je ervoor kiezen dat de inhoud van meldingen pas getoond wordt zodra de telefoon is ontgrendeld. Of je stelt in dat ‘ie helemaal geen inhoud toont. De keuze is aan jou.

3. Plaats een persoonlijke boodschap

Wat altijd handig is om te doen, is het toevoegen van een speciale boodschap. Dit is een kort zinnetje dat zich vertoont op je vergrendelscherm. Mocht jij je smartphone bijvoorbeeld kwijtraken, dan weet de vinder hierdoor jouw naam en/of telefoonnummer. Je kunt ze natuurlijk ook vriendelijk verzoeken je telefoon niet te stelen.

Je vindt de optie voor een persoonlijk boodschap in hetzelfde ‘vergrendel’-menu. De instelling heet ‘Tekst toevoegen op vergrendelscherm’. Let op: je kan een vrij lange zin invullen, maar op het vergrendelscherm zelf past maar een klein beetje tekst. Houd het daarom kort, maar krachtig.

4. Voeg widgets toe

Sommige smartphonefabrikanten geven je ook de mogelijkheid om widgets toe te voegen aan je vergrendelscherm, bijvoorbeeld Nothing en Samsung. Denk bij widgets aan een analoge klok, snelle instellingen of het weer. Check daarom zeker even wat op jouw telefoon werkt.

5. Stel snelkoppelingen in

Zet jij je toestel aan en verschijnt het vergrendelscherm, dan zie je onderin beeld ook twee snelkoppelingen. Het verschilt per smartphonemerk welke shortcuts je ziet staan, bijvoorbeeld Google Pay en Google Home. Gebruik je één van die twee niet zo vaak? Dan pas je zo’n snelkoppeling gemakkelijk aan naar een app die je wel handig vindt.

Om deze snelkoppelingen aan te passen, ga je naar ‘Vergrendelscherm’ in de instellingen-app. Kies hier de optie ‘Snelkoppeling op het vergrendelscherm’. Je ziet nu welke apps ingesteld zijn voor de linker en/of rechter snelkoppeling.

Door erop te klikken, stel je een app naar keuze in. Afhankelijk van je welke smartphone je gebruikt, heb je keuze uit verschillende functies zoals de camera, zaklamp, Google Pay of Google Home.

6. Activeer het always on-display

Je hebt nu hopelijk precies ingesteld wat je op je vergrendelscherm wil zien. Sommige smartphones hebben ook de optie om bepaalde basisinformatie te tonen als je smartphone op stand-by staat.

Dit heet een always on-display. Leg je je telefoon aan de zijkant, dan zie je nog steeds de tijd, datum, het weer en batterijpercentage.

Hoe je het always on-display inschakelt, verschilt per merk. Bij veel Android-smartphones vind je de instelling onder het menu ‘Vergrendelscherm’. Scrol naar beneden totdat je ‘Scherm altijd aan’, ‘AOD’ of ‘Toon altijd basisinformatie van het vergrendelscherm’ ziet staan. Haal de schakelaar over en het always on-display is geactiveerd.

Let op dat dit wel meer van je batterij vergt, dus als je telefoon snel leeg gaat, raden we deze optie niet aan. Ook ondersteunt niet iedere smartphone deze optie.

7. (Bonus) Installeer Muzia

Zoals gezegd toont het always on-display alleen basisinformatie. Daarom hebben we een bonustip voor je. De app ‘Muzia’ laat je je muziek bedienen terwijl je smartphone vergrendeld is.

Heb je de app geïnstalleerd, de benodigde toestemming gegeven en speel je een nummer af op Spotify, dan verschijnt er een mediaspeler zodra je je telefoon uitzet. Je bedient zo gemakkelijk muzieknummers, zonder je telefoon te hoeven aanzetten of ontgrendelen.

Hopelijk ben je blij met je nieuwe vergrendelscherm en kun je er weer een tijdje mee door! Wil je meer van dit soort handige Android-tips? Bekijk dan onze laatste artikelen hieronder.

