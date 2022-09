Android-tips: 5 handige trucjes voor Android Auto

De beste functies van Android Auto zitten jammer genoeg goed verstopt. Daarom hierbij fijne Android-tips voor Googles platform voor onderweg.

Android-tips voor Android Auto

Welkom bij een nieuwe editie van Android-tips. In deze rubriek delen we fijne trucjes om het maximale uit je Android-apparaat te halen.

Deze week kruipen we achter het stuur. Android Auto is enorm populair en zit boordevol tips om het autorijden veiliger, makkelijker en simpeler te maken.

1. Maak je eigen thuisscherm

Wat is het eerste dat je ziet bij het opstarten van Android Auto? Juist: het startscherm. Standaard staan al je apps hier op alfabetische volgorde gesorteerd, maar dit hoeft niet. Je kunt namelijk je eigen volgorde kiezen:

Pak je telefoon erbij en open de Instellingen-app; Zoek naar ‘Android Auto’ en druk op ‘Launcher aanpassen’; Versleep de apps naar de door jou gewenste plaats.

In dit menu kun je apps overigens ook helemaal ‘uit’ zetten. Door het vinkje weg te halen, verschijnt het programma niet langer in de lijst van Android Auto.

Verder is het mogelijk om een snelkoppeling toe te voegen. Op die manier kun je met één druk op de knop een contact uit je telefoonlijst bellen, of een actie via de Google Assistent opstarten.

→ Lees verder over het aanpassen van je Android Auto-thuisscherm

2. Alle ogen op de weg

Achter het stuur moet je niet afgeleid raken. Sommige mensen vinden het daarom fijn om notificaties en (geluids)meldingen zoveel mogelijk te dempen. Dat doe je zo:

Ga naar de Instellingen-app en zoek via het zoekvenster op Android Auto; Scrol naar beneden en verschuif de schakelaar bij ‘Belgeluid voor gesprek afspelen’; Je wordt nu niet langer gestoord.

Naar wens kun je eventueel ook andere meldingen dempen, zoals (groeps)gesprekken en de eerste regel van chats.

2. Geen internet? Geen probleem

Android Auto is een verlengstuk van je telefoon. Luister je onderweg naar muziek via Spotify, dan heb je internet nodig.

Is je databundel niet zo groot? Download dan vooraf muziek en podcasts zodat je offline kunt luisteren. Op die manier gaat het streamen niet van je databundel af.

Hetzelfde geldt voor navigatie-apps als Google Maps. Van A naar B navigeren kost (mobiele) data, tenzij je vooraf een kaart van jouw omgeving downloadt. In onderstaande artikelen leggen we precies uit hoe je Spotify en Google Maps offline gebruikt.

→ Zo gebruik je Spotify offline

→ En zo werken de offlinekaarten van Google Maps

4. Maak je eigen butler

Android Auto werkt nauw samen met de Google Assistent. Vraag jij onderweg om een muziekje op te zetten, dan wordt hiervoor je standaard muziekdienst gebruikt. Voor de meeste mensen is dit Spotify, maar wist je dat je ook YouTube Music en zelfs Apple Music hiervoor kunt gebruiken?

Dit regel je via het instellingenscherm van Android Auto op je telefoon. Je komt daar door de aanwijzingen uit eerdere stappen te volgen. Tik vervolgens op ‘Google Assistent’, scrol naar beneden en kies ‘Muziek’. Hier kun je een andere streamingdienst selecteren.

In dit Google Assistent-menu kun je nog tal van andere instellingen wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan Routines, waarmee je meerdere taken aan één commando hangt, of het opgeven van een bijnaam. Scrol vooral eens door dit menu om allerlei persoonlijke puntjes op de i te zetten.

5. Neem een extra usb-kabel mee

Tot slot een hele praktische tip: neem altijd een extra usb-kabel mee. Om de een of andere reden werkt Android Auto niet even goed samen met alle usb-kabels.

De ene kabel presteert aanzienlijk beter dan de andere, dus het kan nooit kwaad om een extra exemplaar in de auto te leggen. Gebruik bij voorkeur een originele usb-kabel van hoge kwaliteit.

Meer Android-tips

Dat waren enkele fijne Android-tips voor Android Auto. Ben je op zoek naar meer van dit soort trucjes? Android Planet geeft dagelijks tips om alles uit je Android-toestel te halen. Eerder doken we bijvoorbeeld al in Google Maps, Gmail, WhatsApp en de Google Assistent.

