Android-tips: Zo gebruik je een (oude) telefoon als dashcam

Dashcams kunnen goed van pas komen, maar wist je dat je je oude smartphone ook prima als dashcam kunt gebruiken? Wij leggen je in dit artikel uit hoe dat werkt, dus lees mee.

Smartphone als dashcam gebruiken: zo doe je dat

Een dashcam in je auto filmt terwijl jij rijdt. Dat kan handig uitkomen in situaties die je later graag terugkijkt, bijvoorbeeld bij een ongeluk op de weg. In sommige landen is het daarom ook verplicht om een dashboard in je auto te hebben. In Nederland niet, maar veel mensen kiezen er wel voor.

Het uitkiezen van een dashcam kan best lastig en prijzig zijn. Toch heb je waarschijnlijk al een goede vervanger thuis liggen: je oude smartphone. Die heeft ook een camera en door deze te gebruiken, bespaar je geld en ben je duurzamer bezig. In deze editie van Android-tips leggen we je uit hoe je je oude smartphone als dashcam gebruikt.

Installeer een dashcam-app

Het gebruiken van je smartphone als dashcam is niet enkel een kwestie van de camera-app openen en gaan. Op die manier zou je gigantische bestanden krijgen en is je opslag snel vol. Daarom raden we het gebruik van een speciale dashcam-app aan.

De best beoordeelde dashcam-app in de Google Play Store is Droid Dashcam DVR. Deze app biedt een hoop functionaliteiten die belangrijk zijn voor registratie tijdens het rijden. Zo verwijdert de app beeldmateriaal wanneer deze niet relevant is, blijft hij opnemen terwijl je een andere app (zoals navigatie) gebruikt en registreert hij ook de snelheid, tijd en locatie van je rit.

Plaats je oude smartphone in je auto

Ga je met je “nieuwe oude smartphone-dashcam” de weg op? Dan wil je wel dat deze lang en stabiel kan filmen. Daarvoor heb je een aantal dingen nodig. We lopen langs hoe je de smartphone het best in je auto monteert.

Allereerst is het handig om een degelijke smartphonehouder in je auto te hebben. Deze moet er voor zorgen dat je telefoon zo stil mogelijk blijft staan tijdens het rijden. Deze monteer je vervolgens bij het raam van auto. Dit kan bijvoorbeeld achter de autospiegel zoals de meeste dashcams of op het dashboard.

Let er daarbij wel op dat je je niet laat afleiden door je smartphone. Wil je instellingen aanpassen, doe dat dan niet tijdens het rijden. Ook is het slim om je dashcam-smartphone niet bij je voorruit te laten liggen als jij zelf weg bent. Zo is het een lokkertje voor dieven, maar kan hij ook beschadigd raken door een felle zon wegens oververhitting.

Om er zeker van te zijn dat je oude smartphone het de hele rit volhoudt, sluit je hem aan op stroom. Dit doe je met een passende oplaadkabel. Deze sluit je aan op de usb-poort van je auto. Heeft je auto geen ingebouwde poort? Gebruik dan een usb-adapter in de 9 volt-aansluiting.

Heb je je smartphone in de auto gemonteerd en staat de app klaar? Dan kun je al filmend onderweg. We hopen natuurlijk dat je niet snel beelden hoeft op te slaan wegens een ongeluk, maar als het dan toch gebeurt, ben je in ieder geval goed voorbereid. Fijne reis!

