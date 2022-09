Android-tips: kende jij deze geheime functies van Spotify al?

Welkom bij een muzikale editie van Android-tips. Vrijwel iedereen kent Spotify, maar dat geldt niet voor enkele fijne trucjes van de muziekdienst. Dit zijn onze tips voor Spotify.

Android-tips voor Spotify

Iedere zaterdagochtend is het tijd voor verse Android-tips. In deze editie staat Spotify centraal. De muziekdienst is enorm populair en een liedje opzetten kan vrijwel iedereen. De beste functies zitten echter wat beter verstopt.

1. “Kan het wat zachter?”

Wie niet tevreden is met het volume van Spotify, moet eens de instellingen van de muziek-app induiken. Daar kun je er namelijk voor kiezen om liedjes harder of zachter af te spelen:

Tik op het startscherm van Spotify op het tandwiel-icoon rechtsboven; Scrol naar beneden en kies onder ‘Volume’ voor ‘Zacht’, ‘Normaal’ of ‘Hard’

Eventueel kun je er ook voor kiezen om het vinkje bij ‘Volume normaliseren’ weg te halen. Op die manier wordt het volume van liedjes niet langer gelijkgetrokken. Daardoor hoor je duidelijker de volumeverschillen tussen nummers, omdat iedere artiest haar, zijn of hun plaat met een ander geluidsniveau aanleveren bij Spotify.

2. Op zoek naar gouwe ouwes

Heb je ineens zin in muziek uit de jaren ’80 of ’90? Gebruik dan de uitgebreide zoekfunctie van Spotify om precies deze tijdsperiode eruit te vissen.

Ga naar het Zoeken-tabblad en vul bijvoorbeeld “year:1980-1990” in. Je krijgt nu albums, afspeellijsten en nummers te zien die in dat decennium zijn uitgebracht.

Je kunt de zoekopdracht nog verder verfijnen door bijvoorbeeld je favoriete band of genre hieraan toe te voegen. Zoek bijvoorbeeld op “year:1980-1990 genre:rock” om alleen rockliedjes uit deze periode op te duiken.

3. Een irritante artiest blokkeren

Ben je geen fan van een bepaalde artiest? In Spotify kun je haar of hem heel makkelijk blokkeren.

Ga naar de artiestenpagina van de persoon die je niet langer wil horen; Tik rechtsboven op de drie puntjes en kies ‘Dit niet afspelen’; Je komt de geblokkeerde artiest nu niet langer tegen op Spotify.

Wil je iemand een tweede kans geven? Herhaal bovenstaande stappen maar kies dan voor ‘Afspelen toestaan’.

4. Spotify als wekker

Niet iedereen is een ochtendmens, maar met je favoriete muziek opstaan is leuker dan zonder. Daarom is het mogelijk om Spotify als wekker te gebruiken – mits je Google Klok als wekker-app gebruikt.

Maak een wekker aan zoals je gewend bent en tik op het alarmbelletje. Kies vervolgens Spotify en zoek naar je favoriete nummer, of selecteer een afspeellijst. Zodra je tevreden bent tik je op het pijltje linksboven om de wekker definitief te maken.

5. In slaap vallen met Spotify

Spotify helpt je niet alleen bij het wakker worden, maar ook tijdens het in slaap vallen. Je kunt makkelijk een slaaptimer inschakelen die ervoor zorgt dat een album, podcast of afspeellijst blijft doorspelen terwijl jij de ogen sluit.

Een slaaptimer instellen is heel makkelijk. Tik tijdens het luisteren van een nummer simpelweg op de drie puntjes rechtsboven in beeld. Kies voor ‘Timer voor slaapstand’ en geef aan wanneer de audio moet stoppen

Meer Android-tips

Dat waren onze Android-tips voor Spotify. Wil je meer van dit soort trucjes? Android Planet geeft dagelijks tips om alles uit je Android-telefoon te halen. Eerder schreven we bijvoorbeeld al over Google Maps, Gmail, Android Auto en WhatsApp.

