Android-tips: De beste apps voor elektrische auto’s

Apps maken je dagelijks leven een tikkeltje makkelijker. Dat geldt ook voor elektrisch rijden. En met het grote aanbod aan navigatie-, laadpaal- en auto-apps is kiezen niet makkelijk. Wij zetten onze aanbevelingen voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Haal het meest uit je elektrische auto met handige apps

Rijd jij een elektrische auto voor je werk of privé? Dan merk je vast dat er meer bij komt kijken dan een simpele navigatie-app en snelle tankbeurt tussendoor zoals bij een niet-elektrische auto. Nee, elektrische auto’s doen langer over laden onderweg en er zijn minder openbare laadstations dan benzinepompen.

Om je op weg te helpen, zetten we een aantal handige Android-apps voor je op een rijtje. Daarmee haal je alles uit je auto en gaat laden en navigeren hopelijk een stukje makkelijker.

Vooraf al je route plannen

Als je weet waar je met je elektrische auto heen moet, is het handig om vast een route te plannen. Het gebruiken van een navigatie-app ligt dan natuurlijk voor de hand. Dit kun je doen met Google Maps, maar deze app kan helaas geen laadstations automatisch op je route toevoegen.

A Better Routeplanner (ABRP) Iternio Planning AB 5,6 (2.326 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Daarom raden we Chargemap en A Better Routeplanner aan. Met deze apps navigeer je gemakkelijk van A naar B, maar houd je ook rekening met laadpauzes onderweg. Je geeft aan welke auto je hebt (hoe groot de accu is en hoe snel hij kan laden) en de apps berekent je reis voor je. Dat scheelt een hoop zoeken als je onderweg bent.

Chargemap - Oplaadpunten Chargemap 8,8 (12.477 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Voordat je de auto instapt

Voordat je vertrekt, is het handig om te checken of jouw elektrische auto een bijbehorende app heeft. Veel automerken bieden een app waaraan je je eigen auto kan koppelen. Denk bijvoorbeeld aan Tesla, BMW, Polestar en Volkswagen.

Deze apps laten je in sommige gevallen je auto ontgrendelen met je smartphone, maar ook vast je verwarming regelen. Of je checkt op afstand hoe vol de batterij van je auto nog is, want misschien moet je onderweg nog wel even langs een laadstation.

Even bijladen is zo geregeld

Niet van te voren gepland welke laadpaal je nodig hebt? Dan zoek je zo’n laadstation ook gemakkelijk met je smartphone. Bijvoorbeeld met de apps van de aanbieders zelf, zoals Fastned en Shell Recharge.

Hierin zie je onder meer kaarten met openbare laadpalen in Nederland en de bijbehorende informatie. Zo weet je welk type laders er aanwezig zijn en welke er bezet zijn.

Fastned Fastned 9,6 (1.377 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Shell Recharge Shell Recharge Solutions Gratis via Google Play via Google Play

Ook kun je met de eerdergenoemde Tesla-app gebruikmaken van Tesla’s netwerk aan autoladers, zelfs als je geen Tesla rijdt. Je vindt gemakkelijk een zogeheten Supercharger, koppelt je auto aan de laadpaal en betaalt via de app.

Met Plug Share maakt je niet alleen gebruik van openbare laadpalen, maar bieden particulieren ook hun eigen laadstation bij huis aan. Dat is vooral handig in plekken waar weinig openbare laadpalen te vinden zijn, of wanneer ze allemaal bezet zijn. Let er daarbij wel op dat deze je auto een stuk minder snel zullen opladen.

PlugShare PlugShare LLC 8,4 (28.160 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Laadpaal gevonden? Dan betaal je normaal met een fysieke laadpas. Ook hiervoor zijn een grote hoeveelheid aanbieders waaruit je kunt kiezen, maar misschien wil je liever betalen met je smartphone. Dan komt de app Smoov goed uit. Met deze applicatie betaal je makkelijker digitaal. Zo koppel je je creditcard aan je account en regelt Smoov dat jouw geld op de juiste plek komt.

Smoov Allego BV 3,4 (530 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Hopelijk helpen deze apps bij je toekomstige ritten. Dit zijn natuurlijk niet de enige apps die je kunt gebruiken voor je elektrische auto, want de Play Store staat vol met aanbieders die laadstations voor je kunnen vinden, waarmee je kunt betalen en die een route voor je uitstippelen.

Heb jij nog een aanrader? Laat het ons weten in de reacties hieronder en wie weet nemen we die de volgende keer mee.

Meer handige Android-apps: