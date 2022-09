Android-tips: 5 trucjes om Google Chrome beter te maken

Grote kans dat je Google Chrome gebruikt, maar ben je ook op de hoogte van deze handige trucjes? Dit zijn de beste Android-tips voor Google’s populaire browser.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste Android-tips voor Google Chrome

Het is weer zaterdag en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe editie van Android-tips. In deze wekelijkse rubriek geven we handige trucjes om alles uit je Android-telefoon te halen.

Ditmaal staat Google Chrome in de schijnwerpers. Deze populaire browser heeft namelijk een hoop verborgen functies die heel handig zijn.

1. Je eigen snelkoppeling

Kijk eens naar de zoekbalk van Google Chrome. Links van de teller die aangeeft hoeveel tabbladen je hebt openstaan staat een icoontje. Wist je dat je deze knop naar eigen wens kunt programmeren?

Ga naar het instellingenmenu van Google Chrome door op de drie bolletjes rechtsboven te tikken; Scrol naar beneden en tik op ‘Snelkoppeling voor werkbalk’; Kies wat deze knop moet doen: een nieuw tabblad openen, de huidige pagina delen of een gesproken zoekopdracht uitvoeren.

Verder kun je ervoor kiezen om de knop op basis van je eerdere gebruik in te stellen. Hierbij kijkt Google Chrome naar welke actie je het vaakst uitvoert. Ook kun je ervoor kiezen om de werkbalk helemaal uit te zetten. Dat doe je door de blauwe schakelaar te verschuiven waardoor het vakje grijs kleurt.

2. Snel wisselen tussen tabbladen

Waarschijnlijk wissel je in Chrome tussen tabbladen door op de daarvoor bestemde knop te drukken. Je kunt ook snel heen en weer gaan door over de adresbalk (de website die je bezoekt) te swipen. Veeg naar links om naar het vorige tabblad te gaan, en naar rechts om de volgende website te openen.

Over tabbladen gesproken: je kunt het overzicht met al je vensters ook openen door vanaf de adresbalk naar beneden te vegen.

3. Nog een tabblad-tip

En nu we toch bezig zijn: nog een tip die met tabbladen te maken heeft. Om snel een tabblad te sluiten, een nieuwe te openen of incognito te gaan hoef je niet per se op het tabblad-icoon in de bovenste balk te tikken. Je kunt de knop ook simpelweg lang ingedrukt houden, waarna de drie keuzes automatisch in beeld verschijnen.

4. Even het vergrootglas erbij pakken

Gelukkig zijn de meeste websites van tegenwoordig heel goed leesbaar op telefoons. Soms wil je echter tóch nog iets verder inzoomen – om bijvoorbeeld een foto te bekijken – maar veel sites steken hier een stokje voor. Gelukkig kun je alsnog inzoomen via Chrome met een trucje:

Ga naar het instellingenscherm van Chrome; Druk op ‘Toegankelijkheid’ Plaats een vinkje bij ‘Zoom verplicht aan’.

Nu negeert Chrome het verzoek van websites om niet in te zoomen. Met andere woorden: je kunt weer inzoomen.

In het toegankelijkheidsscherm kun je overigens ook de standaard tekstgrootte van websites aanpassen: handig als je moeite hebt met het lezen van teksten!

5. Gebruik Chrome als boek

Gebruik jij Google Chrome vooral om artikelen te lezen? Dan komt de lezersmodus goed van pas. Deze functie haalt alle opmaak van websites weg zodat jij je volledig kunt focussen op de inhoud. Onder meer foto’s, video’s en afwijkende lettertypen worden in de ban gedaan.

Open Google Chrome en type de volgende tekst in de zoekbalk: “chrome://flags”; Zoek naar “Reader mode” en selecteer “Always” in het keuzemenu; Herstart Chrome om de lezersweergave aan te zetten.

Meer Android-tips

Tot zover onze Android-tips voor Chrome. Ben je op zoek naar meer van dit soort trucjes? Android Planet schrijft dagelijks handige adviezen om alles uit je telefoon te halen. Eerder hadden we het bijvoorbeeld al over de beste tips voor Spotify, Android Auto en WhatsApp.

