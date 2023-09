Android-tips: zo let je op je digital welzijn met snelle 4 instellingen

Met ‘Digitaal welzijn’ op je Android-telefoon laat je je minder snel afleiden door meldingen en notificaties. Handig als je aan de bak moet voor school, werk of wanneer je gewoon even tot rust wil komen.

Door dit menu leidt je smartphone je minder af

Laten we er niet omheen draaien: we gebruiken onze smartphone veel. Heel veel. Dat kan de hele tijd appen met vrienden zijn, continu het laatste nieuws lezen of uren scrollen door verslavende sociale media. Uit jezelf je telefoon wegleggen blijkt dan toch makkelijker gezegd dan gedaan. Daarvoor biedt ‘Digitaal welzijn’ op je Android-smartphone oplossingen.

In dit menu heb je de mogelijkheid om inzicht te krijgen in je smartphonegebruik, schakel je in welke apps je niet mogen storen terwijl je werkt (of slaapt) en meer. In deze editie van Android-tips leggen we alle functies uit die je in het Digitaal welzijn-menu vindt. Zo weet je wat je ermee kunt om jouw smartphone-ervaring te verbeteren.

Hoe kom je in het Digitaal welzijn-menu?

Alle onderstaande instellingen staan in het Digitaal welzijn-menu. Eerder was dit menu een losse app, maar sinds Android 10 staan de features standaard op smartphones geïnstalleerd.

Het menu is daarom ook niet te vinden tussen je andere apps, maar tussen de instellingen van je smartphone. Daarin scrol je naar beneden totdat je ‘Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht’ ziet. Klik hierop en je bent klaar om met de instellingen aan de slag te gaan.

Bepaal hoelang je een app mag gebruiken

Open je het menu ‘Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht’, dan zie je meteen een cirkeldiagram met jouw smartphonegebruik. Je ziet hoeveel je vandaag op je smartphone hebt gezeten, hoe vaak je ‘m hebt ontgrendeld en hoeveel meldingen je hebt onvangen. Klik je op ‘Dashboard’, dan zie je nog meer details over welke apps je het meest gebruikt en hoeveel je door de weeks op je smartphone zit.

In dit menu stel je ook gemakkelijk timers in. Dat is de maximale tijd die je kunt spenderen in een app. Door op het zandlopertje naast de desbetreffende app te klikken, stel je gemakkelijk zo’n timer in. Om middernacht wordt de timer gereset. Je krijgt een melding wanneer je tijd erop zit en het icoontje van de desbetreffende app wordt grijs.

Bedtijdstand en focusmodus

Om ervoor te zorgen dat je tijdens het werken of slapen niet afgeleid wordt door je smartphone, kun je een aantal instellingen inschakelen op je smartphone. Met de ‘Bedtijdstand’ verminder je alle afleiding van je smartphone zoals meldingen, kleuren en een felle helderheid.

Deze functie werkt ook samen met de ‘Niet storen’-modus. In een eerder artikel legden we uitgebreid uit hoe je deze instelt naar jouw voorkeur. Je kunt de ‘Bedtijdstand’ handmatig inschakelen via het menu, maar ook automatisch aan laten gaan met een tijdschema of wanneer je je smartphone aan de lader legt.

De ‘Focusmodus’ lijkt erg op ‘Niet storen’, maar in plaats van dat je alle apps uitzet en enkelen uitzondering geeft om wel meldingen te geven, zet je bij de focusmodus juist specifieke apps uit die je afleiden. Zo krijg je bijvoorbeeld wel belangrijke WhatsApp-berichten binnen, maar vallen TikTok en Instagram je niet lastig.

Word niet afgeleid door meldingen

In het ‘Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht’-menu vind je ook ‘Meldingen beheren’. Dit is een snelkoppeling naar het menu waarin je per app kunt instellen welke meldingen doorgestuurd mogen worden. Per app verschilt het hoe uitgebreid je deze meldingen kunt beheren.

Bij WhatsApp stel je bijvoorbeeld gemakkelijk in welke chat wel geluid mag maken, een notificatie mag tonen of mag trillen. Bij YouTube kies je of je meldingen wil krijgen van live streams, abonnementen of aanbevelingen. Kijk vooral zelf wat de opties bij jouw apps zijn. Zo pas je de meldingen het best aan op jouw voorkeur.

Houd je koppie erbij

Merk jij dat je jouw smartphone zelfs gebruikt terwijl je over straat loopt? Dan biedt het ‘Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht’-menu ook een handige functie. Deze vind je onder ‘Let op’ en heet ‘Koppie erbij’.

Door gebruik te maken van de locatie en activiteit van je smartphone, kan je telefoon achterhalen of je je in het verkeer bevindt. Om te voorkomen dat je niet genoeg oplet op de omgeving, krijg je een melding. Zo voorkomt je smartphone hopelijk dat je per ongeluk tegen iemand, een lantaarnpaal of iets anders aanloopt.

Tot slot kun je ‘Ouderlijk toezicht’ inschakelen. Dit gaat via ‘Family Link’ van Google. Weten hoe je dat instelt? Lees dan ons artikel daarover.

Lukt het je zelfs na deze handige functies uit het Digtaal welzijn-menu nog niet om je telefoon minder te gebruiken? Lees dan ook even ons uitgebreide artikel met nog meer handige tips om je minder snel af te laten lijden door je smartphone.

