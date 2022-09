Android-tips: leer je telefoon écht kennen met deze geheime codes

Je gebruikt ‘m iedere dag, maar hoe goed ken jij je telefoon eigenlijk? Met deze Android-tips leer je je smartphone écht goed kennen.

Android-tips: geheime codes voor Android

Er zijn heel veel geheime codes voor Android. Deze voer je in de Telefoon-app in en laten bijvoorbeeld aanvullende informatie of geheime instellingen zien. In deze editie van Android-tips behandelen we allerlei codes om je telefoon echt goed te leren kennen.

Een kleine noot vooraf: niet alle Android-codes zijn universeel. Dit betekent dat een code het misschien wel doet op een Samsung-telefoon, maar niet op een OnePlus – of omgekeerd. Bovendien zijn er nog codes die alleen werken op smartphones van een bepaald merk.

1. Hoe druk ben je?

Er zit een functie in Android om alle agenda-afspraken in één keer te bekijken. Geef simpelweg de volgende code op in de Telefoon-app: *#*#225#*#*.

Vervolgens krijg je alle informatie van Google Agenda’s te zien. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten afspraken, zoals verjaardagen en nationale feestdagen.

2. Duik de instellingen in

Je kunt natuurlijk naar het menu met geavanceerde instellingen gaan, maar ook ‘gewoon’ een code intoetsen. Ga naar de Telefoon-app en tik de volgende code in: *#*#4636#*#*

Zodra je de code hebt ingevoerd, krijg je het testmenu van je telefoon te zien. Hier kun je onder meer informatie over je telefoon, gebruikersstatistieken en wifi-gegevens inzien.

3. Snel naar je IMEI-nummer

Iedere telefoon heeft een eigen, unieke code. Dit zogeheten IMEI-nummer heb je zo nu en dan nodig, bijvoorbeeld als je toestel kapot is. Deze code vind je in de instellingen van je telefoon, maar kun je ook opzoeken met een code. Typ *#06# in de Telefoon-app om het IMEI-nummer tevoorschijn te toveren.

4. Straling van je telefoon

Iedere telefoon zendt elektromagnetische velden uit. Om lichamelijke problemen te voorkomen moeten smartphones zich aan een norm houden en binnen de zogeheten SAR-grenzen vallen. SAR staat voor Specific Absorption Rate. Deze eenheid geeft aan hoeveel elektromagnetische velden door het lichaam opgenomen worden.

In de praktijk worden schadelijke en niet-schadelijke straling vaak door elkaar gehaald. In onderstaand artikel duiken we daar verder in.

Lees ook: Is de straling van mijn telefoon schadelijk voor de gezondheid?

Wil je weten wat de SAR-waarde van jouw telefoon is? Tik dan de volgende code in de Telefoon-app: *#07#

5. Ontelbaar veel codes

Er zijn ontzettend veel geheime codes voor Android-telefoons. Probeer de volgende combinaties maar eens:

*#*#426#*#* > Laat zien of je verbinding hebt met de Google Play Store.

*#*#4636#*#* > Toont informatie over je telefoon, waaronder batterij- en netwerkinstellingen.

*#0*# > Alleen voor Samsung-telefoons: laat een testmenu zien om bijvoorbeeld te controleren of de speaker goed werkt.

*#0228# > Alleen voor Samsung-telefoons: toont informatie over de batterij.

Meer Android-tips

Tot zover deze editie van Android-tips. Ben je op zoek naar meer adviezen en trucjes? Android Planet schrijft dagelijks over nieuwe tips om alles uit je toestel te halen. In eerdere edities stonden onder meer Android Auto, WhatsApp en Chrome centraal.

