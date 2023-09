Android-tips: zo betaal je met een smartwatch van ieder merk

Contactloos betalen is vrijwel overal mogelijk en veel telefoons ondersteunen Google Pay. Maar, wist je dat je ook met je smartwatch kunt betalen? In deze editie van Android-tips laten we per merk zien hoe.

Wil je graag betalen met je smartwatch? Dan heb je een aantal dingen nodig. Natuurlijk een smartwatch die contactloos betalen ondersteunt met nfc (dit is de chip die draadloos contact maakt). Daarnaast een bank die door jouw smartwatch wordt geaccepteerd voor contactloos betalen. Per merk benoemen we welke dit zijn. Tot slot heb je een smartphone met een digitaal bankieren-app nodig, om je horloge mee te verbinden.

Google Wallet

Google Wallet herken je misschien wel van je eigen smartphone. Dit is de dienst die contactloos betalen met je telefoon mogelijk maakt. Heb je ook een Wear OS-horloge, zoals de Google Pixel Watch, Fossil Gen 6 of Samsung Galaxy Watch 6? Dan kun je Google Wallet hierop installeren.

De Google Wallet-app staat standaard geïnstalleerd op je Wear OS-smartwatch. Open deze vanaf je horloge en druk op ‘Aan de slag’. Heb je nog geen schermvergrendeling, dan schakel je dat nu in. Volg daarna de instructies op je smartwatch. Zo simpel stel je de Google Wallet in.

Google Wallet Google LLC 7,2 (1.480.100 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Garmin Pay

Garmin heeft een erg uitgebreid aanbod aan slimme sporthorloges, maar naast activiteiten meten kun je ook met deze horloges betalen. Aangezien Garmin gebruikmaakt van een eigen besturingssysteem, wordt Google Wallet niet ondersteund. Daarom gebruik je Garmin Pay.

Om Garmin Pay te installeren, heb je eerst de Garmin Connect-app nodig. Deze heb je waarschijnlijk al geïnstalleerd, want hierin zie je ook al je gemeten activiteiten. Ga naar de drie puntjes die je in beeld ziet en selecteer Garmin Pay. Nadat je op ‘Aan de slag’ drukt, volg je de instructies om je bank te koppelen.

Garmin Connect™ Garmin 8,6 (892.018 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Fitbit Pay

De laatste grote smartwatchfabrikant die gebruikmaakt van een eigen besturingssysteem is Fitbit, zelfs nu ze onderdeel zijn van Google. Wel is Google Pay bij de Versa 4 en Sense 2 doorgevoerd. Het installeren verschilt dus per model smartwatch.

Contactloos betalen kan met de Fitbit Charge 4, 5, de Fitbit Sense en Sense 2 en de Fitbit Versa 2, 3 en 4. Fitbit ondersteunt de volgende banken: ABN AMRO, Curve, Revolut, Bunq, Openbank, Rabobank en TransferWise.

Fitbit Fitbit LLC 7,2 (1.022.688 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Om Fitbit Pay of Google Pay in te stellen, open je de Fitbit-app op je gekoppelde smartphone. Zorg hierbij dat de smartwatch in de buurt van je telefoon is. Klik op ‘Vandaag’. Je smartphone verbindt dan met je smartwatch.

Selecteer nu de menuknop in de linkerbovenhoek en druk op Google Pay of Wallet. Log in op je Google-account en volg de instructies met het koppelen van je bank. Na het invoeren van een schermvergrendeling ben je klaar.

Betalingen doen met je smartwatch

Nu je contactloos betalen hebt ingesteld, kun je ermee naar de winkel. Bij iedere bovenstaande dienst open je daarvoor de Wallet of Pay-app op je smartwatch. Voer eventueel je toegangscode in en houd je pols bij de scanner.

