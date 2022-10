Android-tips: Haal meer uit je batterij met deze trucjes

Er is weinig zo irritant als een lege smartphonebatterij. Met deze Android-tips doe je nét iets langer met je accu.

Android-tips voor meer batterij

Telefoons laden gelukkig steeds sneller op en ook de accu’s worden groter. Aan de andere kant worden apps veeleisender en gebruiken we onze smartphones steeds intenser.

In praktijk valt de accuduur van telefoons daardoor soms vies tegen. In deze editie van Android-tips staan we daarom stil bij manieren om de batterijduur van je toestel te verlengen.

1. Welke apps slurpen energie?

Sommige smartphone-apps verbruiken veel meer stroom dan andere. Het is daarom slim om eens te controleren welke grootverbruikers jij op je telefoon hebt staan.

Duik de Instellingen-app in en ga naar ‘Batterij’. Scrol naar beneden en kijk welke apps de meeste energie verbruiken. Om grootverbruikers aan banden te leggen, tik je op de app en pas je eventueel wat instellingen aan.

Je kunt bijvoorbeeld de schakelaar onder ‘Activiteit op achtergrond toestaan’ verschuiven, waardoor het vakje grijs kleurt. Op die manier voorkom je dat de app op de achtergrond, dus wanneer jij het programma niet actief gebruikt, alsnog stroom verbruikt.

2. Donkere modus bespaart stroom

Veel apps hebben een hoop witruimte in hun design. Hoewel dit er soms stijlvol uitziet, is er veel stroom voor nodig (helemaal als je telefoon een oled-scherm heeft).

Hier kun je iets aan doen door de donkere modus van apps in te schakelen. Steeds meer applicaties hebben tegenwoordig een donkere modus en de mogelijkheid zit standaard in Android ingebakken:

Open de Instellingen-app van je telefoon; Ga naar ‘Weergave & helderheid’ en kies de donkere modus;

In dit menu kun je eventueel nog wat instellingen voor de donkere modus aanpassen. Zo is het mogelijk om iconen (van apps) te veranderen naar de donkere modus, of bijvoorbeeld het contrast te verscherpen. Op die manier worden moeilijk leesbare teksten beter zichtbaar.

3. Een minder helder scherm betekent meer stroom

De simpelste optie om langer met je accu te doen is het scherm van je telefoon minder helder zetten. In principe past Android het helderheidsniveau automatisch aan, maar soms is het nodig om aan de handrem te trekken – bijvoorbeeld als je nog maar een paar procent accu hebt.

4. Schrap (op het moment) overbodige functies

Het is heel simpel: iedere functie van je telefoon heeft stroom nodig. Je kunt dus op energie besparen door overbodige mogelijkheden (tijdelijk) uit te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het wifi- en bluetoothsignaal, maar ook geluidstrillingen als je een berichtje krijgt.

Deze functies kun je via het snelmenu uitschakelen. Veeg op het scherm van boven naar beneden en tik op de icoontjes voor bluetooth en wifi om ze uit te schakelen. Trillingen zet je uit door in de Instellingen-app naar ‘Geluid’ te gaan. Onder het kopje ‘Vibratie’ (of iets dat erop lijkt) kun je de trillingen uitzetten.

5. Geen poespas

Veel telefoons tonen animaties wanneer je door menu’s heen scrolt. Dit ziet er leuk uit, maar het kost ook stroom:

Open de Instellingen-app en ga naar ‘Systeeminstellingen’ (soms ook ‘Over deze telefoon’ geheten); Kies ‘Toegankelijkheid’; Verschuif de schakelaar bij ‘Animaties verwijderen’ zodat het vakje grijs kleurt.

6. Uitbesteden

Tot slot is het verstandig om het batterijbeheer van je telefoon aan te zetten. Aan de hand van kunstmatige intelligentie houdt Android bij welke apps je vaak gebruikt, en welke niet. Weinig populaire apps worden hierdoor niet op de achtergrond ververst.

Bij iedere Android-telefoon zet je deze functie op een andere manier in, dus neus even rond in het Batterijmenu in de Instellingen-app.

Wanneer de nood écht aan de man is, zet je natuurlijk batterijbesparing aan. Deze energiebesparende modus zorgt ervoor dat apps minder stroom verbruiken. Zoek binnen de Instellingen-app naar ‘Batterijbesparing’ om de modus aan te zetten, of kijk in het snelmenu of hier een snelkoppeling voor is.

Meer handige Android-tips

Tot zover deze editie van de wekelijkse Android-tips. Ben je op zoek naar meer adviezen en trucjes? Android Planet schrijft dagelijks over nieuwe tips om alles uit je toestel te halen. In eerdere edities kwamen onder meer tips voor Android Auto, WhatsApp en Google Chrome voorbij.

