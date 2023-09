Android-tips: zo bewerk en stuur je scherpe video’s via WhatsApp

Iedereen die weleens een video ontvangt via WhatsApp, weet dat het beeld er vaak korrelig uitziet. In deze tip zetten we drie stappen onder elkaar voor het versturen van scherpe video’s via WhatsApp.

Video’s versturen in hoge kwaliteit, begint bij het filmen

Het klinkt misschien als een logische stap, maar zorg dat je de video in hoge kwaliteit filmt. De beste manier daarvoor is via de standaard camera-app op je smartphone. Hieruit haal je doorgaans de mooiste kleuren, hoogste kwaliteit en minste compressie.

Compressie is het proces waarbij videobestanden worden verkleind. Helaas gaat hier vaak ook de kwaliteit van achteruit. Bijvoorbeeld bij het verzenden via WhatsApp. Door in de camera-instellingen op je smartphone de kwaliteit op 1080p, 4K of zelfs 8K in te stellen, begin je in ieder geval met de scherpste video.

Bewerk voordat je stuurt

Soms verstuur je liever een klein deel van een volledige video of verwijder je graag het geluid. Daarvoor heeft WhatsApp een handig bewerkmenu. Om hier te komen, volg je de volgende stappen:

Open WhatsApp op je smartphone; Kies het (groeps)gesprek waarnaar jij een video wil sturen; Druk op het paperclipje rechts onderin en selecteer ‘Galerij’; Kies nu die video die je wil bewerken.

Nu ben je in het bewerkmenu van WhatsApp. In beeld verschijnen een aantal opties. Zo zie je een balk met links en rechts een wit bolletje staan. Door deze bolletjes te verschuiven, pas je het begin- en eindpunt van de video aan.

Onder deze balk zie je hoelang de video duurt, wat de grootte is en door op het geluidsicoontje te tikken demp je de audio. Door op het driehoekje te drukken op de video, zie je hoe hij eruit komt te zien.

Verder zie je nog een sticker-, tekst- en potlood-icoon. Bij de eerste selecteer je een emoji, figuur of sticker om over je video te plaatsen. Via het tekst-icoontje voeg je tekst toe aan je video. Onder in beeld kies je het lettertype en rechts selecteer je de kleur. Boven in beeld kies je de uitlijning of effecten. Bij beide pas je door te swipen of knijpen de locatie en grootte aan. Met het potloodje teken je zelf over de video heen in verschillende kleuren en groottes.

Onderaan zie je een balk met ‘Onderschrift toevoegen’ en deze functie spreekt natuurlijk voor zich. Met icoontje links hiervan voeg je meer video’s of foto’s toe en met het knopje rechts maak je de video maar één keer zichtbaar voor de ontvanger.

Selecteer hoge kwaliteit

Het belangrijkste bij het verzenden van een video in hoge kwaliteit is de HD-knop. Door hier op te klikken, kies je tussen standaardkwaliteit en hd-kwaliteit. Heb je deze optie geselecteerd, dan zie je een vinkje bij de knop en krijg je een melding in beeld. Door op het pijltje rechts onder in beeld te klikken, stuur je de video in hd-kwaliteit.

Nog hogere kwaliteit met bestanden

Wil je de originele kwaliteit van een video bewaren? Dan is dat niet mogelijk met via het bewerkmenu van WhatsApp. Daarvoor kun je kiezen voor een externe deellink zoals WeTransfer of Google Drive. Of je stuurt het filmpje als bestand via WhatsApp.

Daarvoor ga je naar het gewenste (groeps)gesprek, klik je op het paperclipje en ga je naar ‘Document’. Selecteer de gewenste video en verstuur ‘m. De opties om de video te bewerken of stickers toe te voegen vervalt dan. Wel kun je nog steeds een onderschrift toevoegen.

Haast? Dan videoberichtje of videobelletje!

Je weet nu precies hoe je een scherpe video maakt, bewerkt en verstuurt via WhatsApp. Is de boodschap echter dringend? Dan kun je ook een videoboodschap sturen. In ons eerdere tipartikel laten we duidelijk zien hoe je dat doet.

Moet je echt direct iets laten zien? Dan kun je natuurlijk rechtstreeks videobellen. Daarvoor hebben we ook een handig tipartikel voor je klaarstaan. Wil je meer WhatsApp-tips? Dan heb je geluk. Meta brengt namelijk voortdurend nieuwe WhatsApp-functies toe. Houd Android Planet in de gaten om er geen een te missen!

