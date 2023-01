Android-tips: Zo ga je ongewenste telefoontjes tegen

Energiebedrijven met ‘interessante aanbiedingen’ en opdringerige marktonderzoekers: ongewenste telefoontjes kunnen behoorlijk irritant zijn. Met deze Android-tips stop je telefoonterreur.

Android-tips tegen ongewenste telefoontjes

Telemarketeers mogen je niet zomaar belen, maar dit gebeurt nog volop. Sinds de opheffing van het Bel-me-niet Register (in de zomer van 2021) mogen bedrijven alleen bellen wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven, of als je klant bent (geweest).

Helaas houdt niet iedereen zich aan deze regels. Daarom staan we in deze editie van Android-tips stil bij manieren om ongewenste telefoontjes tegen te gaan.

1. De vriendelijke manier

We beginnen met het laaghangend fruit. Sinds de opheffing van het Bel-me-niet Register mogen bedrijven je alleen bellen als je toestemming hebt gegeven (dit heet opt-in), of wanneer je een zogeheten klantrelatie hebt. Dit is het geval wanneer je momenteel klant bent, of dat in het verleden bent geweest.

Maar, dat je ergens klant bent betekent niet per se dat je ook zit te wachten op commerciële telefoontjes. Maak dit daarom duidelijk.

Geef aan dat je gebruik wil maken van het ‘Recht van Bezwaar’ (vroeger heette dit ‘Recht van Verzet’). De verkoper is verplicht dit recht aan te bieden. Meestal doen ze dit met een bandje dat begint te lopen nadat je met de verkoopmedewerker hebt gesproken.

Geef vervolgens aan dat jouw gegevens van de bellijst van het bedrijf moeten. De bellende partij is verplicht dit ‘bevel’ op te volgen. Ook mogen ze je daarna niet meer bellen. Het Recht van Bezwaar moet je per organisatie inzetten. Het is dus niet mogelijk om in één keer een bezwaar te maken voor alle bedrijven die aan telemarketing doen.

2. Blokkeer de beller

Heeft de beller lak aan het Recht van Bezwaar? Dan is het tijd om het nummer te blokkeren. Dat is heel simpel en gaat op alle Android-smartphones ongeveer hetzelfde:

Open de Telefoon-app en ga naar de vervelende oproep; Houd het nummer lang ingedrukt totdat een keuzemenu verschijnt; Tik nu op ‘Blokkeren/Spam melden’. De exacte bewoording kan per telefoon en merk verschillen.

Het ongewenste nummer wordt nu geblokkeerd en diegene kan je niet langer bereiken. Tenminste, dat hoop je. De beller kan immers relatief makkelijk een ander telefoonnummer nemen en het alsnog proberen.

3. 085-nummer blokkeren is (meestal) niet verstandig

085- en 088-netnummers zijn erg populair bij grote bedrijven en instanties, mede vanwege de landelijke en uniforme uitstraling. Vanwege deze voordelen worden zulke netnummers echter ook regelmatig misbruikt door opdringerige marketingbedrijven en onderzoeksbureaus.

Toch is het niet verstandig om alle 085- en/of 088-nummers te blokkeren, al is dit mogelijk. Op die manier blokkeer je namelijk al het telefoonverkeer dat via deze wegen binnenkomt, waaronder dat van legitieme bedrijven.

4. Hulp inschakelen

Hebben de tips tot nog toe niet geholpen? Dan is het tijd om professionele hulp in te schakelen. Meld telefonische overlast daarom altijd bij je provider.

Zij kunnen een onderzoek starten en contact opnemen met de persoon of instantie die jou ongewenst belt – zelfs wanneer dit anoniem gebeurt. De provider weet immers wél met welk nummer diegene belt.

Verder is het verstandig om telefonische spam te melden bij ConsuWijzer. Dit onderdeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt in de gaten of telemarketeers zich aan de regels houden.

Op het moment dat er (veel) klachten over een specifiek nummer of bedrijf binnenkomen, starten zij een onderzoek en kunnen ze de beller een boete geven.

5. Marktonderzoekers blokkeren

Alles wat tot nog toe besproken is geldt, vooral voor bedrijven die aan telefonische verkoop doen. Voor marktonderzoekers gelden weer andere regels. Dit soort organisaties bellen mensen op om bijvoorbeeld naar hun mening en/of voorkeuren voor een bepaald product te vragen.

Wil je niet langer gebeld worden voor marktonderzoek? Ga dan naar de website van het Onderzoeksfilter en meld je telefoonnummer(s) aan. Per persoon kun je drie telefoonnummers inschrijven. Zodra de gegevens verwerkt zijn, mogen marktonderzoekers je niet zomaar meer bellen.

