Android-tips: personaliseer je Samsung-telefoon met Good Lock

Met de Good Lock-app haal je nog meer uit je Samsung-smartphone. Zo personaliseer je bijna alle elementen van je thuis- en vergrendelscherm, maak je nog betere foto’s en verander je het toetsenbord naar jouw voorkeur.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is Samsung Good Lock

Android staat bekend om de vrijheid die je hebt om het besturingssysteem aan te passen. In Android 14 – de nieuwste versie – kun je onder meer achtergronden genereren met AI, kleuren aanpassen van knoppen en widgets toevoegen aan je vergrendelscherm. Zo zet je je telefoon helemaal naar jouw hand.

Heb je echter een Samsung-smartphone, dan is er een app die je nóg meer van je telefoon laat personaliseren: Good Lock. Deze app fungeert als hub voor allerlei sub-apps waarin je onderdelen van je smartphone aanpast en je downloadt ‘m in de Galaxy Store. Wij zetten onze favorieten voor je op een rij.

Download de Samsung Good Lock-app in de Galaxy Store

Achtergronden met Wonderland

Wanneer je de Good Lock-app opent, zie je twee menu’s onder in beeld: ‘Make up’ en ‘Life up’. Laten we bij de eerste beginnen. Houd je van unieke achtergronden op je smartphone? Installeer dan ‘Wonderland’. Hiermee maak je zelf bewegende achtergronden.

Door op ‘New’ te klikken, maak je zelf zo’n achtergrond. Kies daarvoor een foto naar keuze uit je galerij. Vervolgens voeg je lagen toe met effecten, bijvoorbeeld tekst of plaatjes bij het aanraken van je scherm. Je kunt ook een achtergrond kiezen uit de bibliotheek en verschillende animaties instellen wanneer je je telefoon op stand-by zet.

Vergrendelscherm met ClockFace

Hoe vaak ontgrendel jij je telefoon, enkel om te zien hoe laat het is? Of misschien heb je het always on display wel geactiveerd. In het ClockFace-menu pas je de klok op je AOD en vergrendelscherm aan naar jouw voorkeur. Kies welke van de twee schermen je wil aanpassen en je kan aan de slag.

Kies uit één van de vooraf gemaakte klokken of scroll door klokken die gemaakt zijn door anderen. Wil je helemaal zelf weten hoe je klok eruit moet zien? Klik dan op het plusje bovenin en maak er zelf eentje. Ook dit werkt weer met verschillende lagen, zodat jij je creativiteit de vrije loop kan laten gaan.

Snelle instellingen met Quick Star

Het vlot instellen van je wifi, hotspot, bluetooth en nog veel meer doe je via het snelle instellingen-menu. Met Quick Star pas je niet alleen dit menu aan, maar ook de statusbalk boven in beeld. Open het menu via de Good Lock-app en kies de manier waarop jij door je telefoon navigeert. Haal vervolgens de schakelaar over naar ‘On’.

Via het menu ‘Style your own Quick Panel’ maak je een zelfontworpen snelle instellingen-menu. Je kunt de kleuren aanpassen van vrijwel alle knoppen en elementen, zelfs in de donkere modus. Kom je erachter dat je niet de beste bent in het stijlen van dit menu? Dan kun je ook kiezen uit de vele voorinstellingen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Navigatiebalk met Nav Star

Met de navigatiebalk op je smartphone navigeer je van menu naar menu. Standaard bevat deze de homeknop, terugknop en knop voor het geopende app-menu. Je kunt deze natuurlijk ook aanpassen naar een veegbeweging, maar via het Nav Star-menu in Good Lock haal je er nog veel meer uit.

Per navigatiebalk zijn er verschillende manieren om hem te personaliseren. Zo pas je het formaat van de balk onder in beeld aan, wijzig je het ontwerp van de knoppen en en voeg je zelfs een extra knop toe. Dat laatste is handig als er een fysieke knop op je smartphone kapot is.

Geluiden met Sound Assistant

Je herkent natuurlijk de standaard volumeregelaar op je Android-smartphone. Hoewel deze zich wel aanpast op de kleuren van je smartphone, is ‘ie verder niet zo spannend.

Via het Sound Assistant-menu kun je ‘m volledig aanpassen. Zo verander je het met de Flex Volume UI naar verschillende kleurverlopen of pas je de regelaar aan naar een digitale draaiknop.

Via ‘Volumevenster aanpassen’ verander je de positie van de volumeregelaars, toon je de huidige volumestand in cijfers en voeg je een metronoom toe. Je kunt zelfs de volumeregelaars zo instellen dat ze naar het volgende muzieknummer gaan als je een van de knoppen ingedrukt houdt. De opties houden hier nog lang niet op, dus kijk vooral verder.

En nog veel meer

Deze aanpassingen zijn maar een kleine greep uit de mogelijkheden met Samsung Good Lock. De app wordt vaak voorzien van nieuwe functies en menu’s. Open je de Good Lock-app, dan zul je genoeg andere handige functies tegenkomen. Bijvoorbeeld Theme Park, waar je gemakkelijk het hele thema van je smartphone aanpast, maar ook Home Up, waarmee je je thuisscherm verder personaliseert.

Ook onder het kopje ‘Life up’ vind je nog veel meer handige menu’s. Denk bijvoorbeeld aan Nice Shot, waarmee je screenshots makkelijker en beter maakt of de Camera Assistent, waarmee je meer uit je camera-app haalt. De mogelijkheden zijn in ieder geval enorm, dus loop lekker zelf de app door.

Meer Android-tips: