Android-tips: fijner YouTube kijken met deze trucjes

Een video kijken via YouTube is niet moeilijk, maar niet iedereen gebruikt de app optimaal. Dit zijn de beste Android-tips voor de YouTube-app.

Deze Android-tips maken YouTube fijner

Je zou het misschien niet zeggen, maar het is alweer ruim 17 jaar geleden dat de eerste video op YouTube werd geplaatst. Sindsdien is de videodienst flink uit zijn jasje gegroeid: per minuut komt er meer dan 400 uur (!) aan beeld bij.

Het moge duidelijk zijn dat YouTube heel populair is. Het is daarom des te jammer dat veel mensen niet bekend zijn met de fijne kneepjes van de app. Daarom hierbij enkele fijne Android-tips voor de YouTube-app.

1. Vliegensvlug naar fullscreen

De fijnste manier om een YouTube-video te kijken is in landschapsmodus (horizontaal scherm). Hierbij neemt het filmpje (bijna) het hele telefoonscherm in beslag. De meeste mensen tikken op het beeld-icoon in de videospeler om naar fullscreen te gaan, maar dit kan makkelijker.

Veeg tijdens het kijken van een video simpelweg naar boven om het filmpje op volledig scherm af te spelen. Wil je weer terug? Veeg dan naar rechts.

Ook vooruit- en terugspoelen kan veel makkelijker. Tik tijdens het kijken van een video simpelweg twee keer kort op de linkerkant van het scherm om een paar seconden terug te gaan. Wil je juist verder spoelen? Tik dan tweemaal snel op de rechterkant van de video.

In het instellingenmenu van YouTube kun je overigens aanpassen hoeveel seconden je terug- en vooruit wil spoelen. Op het YouTube-startscherm tik je op je profielicoon (rechtsboven in beeld). Ga naar ‘Algemeen’ en kies onder ‘Dubbeltikken om te zoeken’ hoeveel seconden jou het beste uitkomen.

2. Video’s kijken zonder pottenkijkers

YouTube houdt je zoekgeschiedenis bij. Wanneer je bijvoorbeeld regelmatig naar een liedje luistert kun je deze direct in de zoekbalk aantikken en hoef je niet de hele tijd de volledige zoektekst in te vullen.

Soms zoek je echter op iets gênants en heb je liever niet dat deze opdracht wordt bewaard. In zulke situaties biedt de incognitomodus uitkomst. Zoals de naam doet vermoeden, zorgt deze functie ervoor dat zoekopdrachten en kijkgeschiedenis niet aan je profiel worden gelinkt. Met andere woorden: je kunt anoniem YouTube kijken.

Zo zet je de incognitomodus van YouTube aan:

Tik op het startscherm van de app op je profielicoon (rechtsboven); Kies ‘Incognito aanzetten’ en bevestig je keuze; Rechtsboven zie je het incognito-icoon in plaats van je profielicoon.

3. Nu even niet, YouTube

Na het kijken van een video zet YouTube automatisch een nieuw filmpje klaar, tenzij je hier een stokje voor steekt. Je moet behoorlijk rap zijn, want de volgende video begint al na vijf seconden.

Gelukkig kun je autoplay heel makkelijk uitzetten. Tik tijdens het kijken van een video simpelweg op het vierde icoon van rechts in de bovenhoek. Zodra autoplay uitstaat, zet YouTube niet langer vanuit zichzelf een nieuwe video klaar.

4. YouTube zonder reclames

Het gros van de videomakers op YouTube wil geld verdienen met hun video’s. Daarom krijg je tijdens het kijken regelmatig advertenties voorgeschoteld. Heb je hier geen trek in, overweeg dan een abonnement op YouTube Premium. Deze abonnementsdienst kost 6,99 euro per maand.

Er is ook een gratis methode om YouTube zonder advertenties te kijken: YMusic. Deze app maakt het mogelijk om zonder reclames naar YouTube-video’s te kijken en muziek te luisteren. In onderstaand artikel leggen we precies uit hoe het werkt.

5. “Niet die weer”

Het algoritme van YouTube doet zo nu en dan suggesties voor video’s die je mogelijk leuk vindt, bijvoorbeeld omdat ze qua onderwerp bij eerder gekeken filmpjes passen.

Soms slaat dit algoritme de plank echter flink mis door iets aan te raden waar je helemaal niet op zit te wachten. In zo’n situatie kun je YouTube op de vingers tikken.

Tik simpelweg op de drie puntjes naast de titel van de video en kies ‘Kanaal niet aanbevelen’. Vervolgens worden video’s van het kanaal niet langer aanbevolen.

Je kunt er ook voor kiezen om niet het hele kanaal, maar enkel deze specifieke video te corrigeren. In dat geval tik je op ‘Niet geïnteresseerd’. Vervolgens wordt het filmpje uit je aanbevelingen gehaald, maar niet het volledige kanaal.

