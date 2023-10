Android-tips: Zo krijg je meer privacy op WhatsApp

We delen lief en leed via WhatsApp, dus is het belangrijk dat de app jouw geheimen goed bewaart. Met deze Android-tips krijg je meer privacy.

Android-tips voor meer privacy op WhatsApp

Van bekentenissen, emotioneel beladen gesprekken tot aan intieme inside jokes: grote kans dat je vertrouwelijke informatie deelt via WhatsApp. Standaard worden gesprekken met end-to-end-encryptie beveiligd, waardoor enkel de zender en ontvanger de inhoud van het bericht kunnen lezen.

WhatsApp doet dus al het nodige om privégegevens te beschermen. Het kan echter altijd beter. In deze editie van Android-tips vind je daarom allerlei adviezen om de privacy in WhatsApp omhoog te krikken.

1. Chats vergrendelen

Grote kans dat jouw smartphone beveiligd is met een vingerafdruk, code of gezichtsscan. Wist je dat het mogelijk is om ook een extra beveiligingslaag aan WhatsApp toe te voegen? Door WhatsApp-chats te vergrendelen moet je eerst een vingerafdruk of toegangscode opgeven. Enkel bij een succesvolle match opent het gesprek.

Zo vergrendel je WhatsApp-chats:

Open WhatsApp en ga naar de chat die je wil vergrendelen; Tik op diegene haar/zijn naam zodat je bij het profiel uitkomt; Scrol naar beneden en kies ‘Chatvergrendeling’; Bevestig je keuze door op ‘Deze chat vergrendelen met vingerafdruk’ te drukken.

Als het goed is, wordt de chat nu in een aparte kluis bewaard. Dit overzicht (met de naam ‘Vergrendelde chats’) staat bovenaan de WhatsApp-gesprekkenlijst.

2. WhatsApp vergrendelen

Over afschermen gesproken: je kunt ook WhatsApp zelf achter een extra beveiligingslaag stoppen. Iedere keer dat je de app opstart, moet je je verifiëren, bijvoorbeeld aan de hand van een vingerafdruk.

Je regelt dit via het privacyscherm van WhatsApp:

Open de app en tik op je profielicoon rechtsboven in beeld; Kies ‘Privacy’, scrol naar beneden en kies ‘Vingerafdrukvergrendeling’; Verschuif de schakelaar, laat je vingerafdruk scannen en kies hoe snel WhatsApp zich moet vergrendelen.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om WhatsApp na het afsluiten direct te vergrendelen, of dit na één of dertig minuten te doen. Door de vergrendeling uit te stellen schiet het doel van de functie zich wel enigszins voorbij.

3. Berichten die zichzelf verwijderen

Ga je vertrouwelijke informatie delen? Geef WhatsApp dan een vervaldatum mee. Op die manier bepaal jij hoe lang de informatie zichtbaar is. Zodra de vervaldatum wordt aangetikt, verwijdert het bericht zichzelf en is de informatie niet meer in te zien (voor zowel de zender als ontvanger). Zo werkt het:

Open de WhatsApp-chat waarvoor je een vervaldatum in wil stellen; Tik op diegene haar/zijn naam, scrol naar beneden en kies ‘Vervaldatum’; Kies of berichten in deze chat na 24 uur, 7 dagen of 90 dagen verwijderd moeten worden.

4. Leg spammers het zwijgen op

Ook criminelen en randfiguren weten inmiddels hoe WhatsApp werkt. Zo gebruiken sommige kwaadwillenden de app om anderen lastig te vallen, of spullen aan te smeren. Wie regelmatig oproepen krijgt van vage en onbekende nummers doet er dan ook slim aan om onbekende bellers stil te houden.

Dit regel je via de privacy-instellingen van WhatsApp. Scrol naar beneden, kies ‘Oproepen’ en verschuif de schakelaar. Voortaan worden oproepen van nummers die niet in je contactenlijst staan gedempt. Ze verschijnen dus nog wel in het beloverzicht, maar je krijgt er geen melding meer van.

Indien je daadwerkelijk wordt lastiggevallen is het raadzaam om de overlastgever te rapporteren.

5. Anoniemer appen

Er zijn nog legio privacy-opties voor WhatsApp. Hiervoor kun je het best even grasduinen in het privacyscherm van de app. Hierin geef je onder meer aan wie je profielfoto (niet) mag zien, ‘laatst gezien’-updates afschermen en leesbewijzen (de roemruchte blauwe vinkjes) uitschakelen. De opties wijzen zichzelf.

