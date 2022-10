Android-tips: Zo krijg je een vieze telefoon (en andere gadgets) weer schoon

Hoe hygiënisch je ook bent, op een gegeven moment wordt alles vies. Zo ook je persoonlijke gadgets. In deze Android-tips laten we zien hoe je een telefoon, tablet, smartwatch en oordopjes schoonmaakt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android-tips voor schone gadgets

Vat het niet persoonlijk op, maar waarschijnlijk kan ook jouw telefoon wel een poetsbeurt gebruiken. Hetzelfde geldt voor andere persoonlijke elektronica, zoals tablets, smartwatches en oordopjes. Je gebruikt deze apparaten immers de hele dag. Brits onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat de gemiddelde tablet meer bacteriën bevat dan een wc.

Gelukkig is het schoonmaken van gadgets helemaal niet lastig. Het enige dat je nodig hebt zijn een paar microvezeldoeken, wattenstaafjes, een zachte borstel en eventueel een paperclip of houten prikker met plakband. Ook handig: wat water (of een geschikte alcoholoplossing).

1. Stof verwijderen

Stof is de grootste vijand van elektronica. Het goedje komt uiteindelijk terecht in alle openingen van je telefoon, tablet of horloge, zoals de oplaadpoort. Dat is vervelend, want hierdoor gaat het opladen minder snel – en of op een gegeven moment zelfs helemaal niet meer.

Je start daarom met het schoonmaken van de ingangen, zoals de oplaadpoort en microfoon. Zorg er wel voor dat de telefoon, smartwatch of tablet uitstaat en eventuele accessoires (zoals screenprotector en beschermhoes) zijn verwijderd.

Wees heel voorzichtig, want elektronica is erg gevoelig. Gebruik je bijvoorbeeld perslucht, dan is het belangrijk om de bus recht te houden – anders lekt er mogelijk water uit.

En wanneer je een paperclip of houten prikker met plakband gebruikt om stof uit de oplaadpoort te pulken, moet je zorgen dat je niet te ver gaat. Achtergebleven vuil en stofresten kun je het beste weghalen met wattenstaafjes.

Stof en zandresten haal je het makkelijkst weg met een borsteltje. Stof je elektronische apparaat af met een zachte borstel om zo te voorkomen dat zand over het scherm gaat schuren.

Lees ook: Een smartphone schoonmaken: zo doe je dat

2. Behuizing schoonmaken

Daarna is het tijd om de behuizing en het scherm op te frissen. Gebruik een microvezeldoekje (met eventueel wat water) om de achterkant en zijkanten van de telefoon, tablet of smartwatch schoon te boenen. Maak hierbij draaiende bewegingen.

Sommige horloges, telefoons en tablets hebben uitsteeksels, zoals een forse fysieke knop om het scherm aan- en uit te zetten of een draaiknop om de tijd mee in te stellen. De kans is groot dat deze knop na verloop van tijd wat stroever draait of plakkerig aanvoelt.

Zo’n knop maak je het makkelijkst schoon met een microvezeldoek, of een wattenstaafje. Deze beweeg je langs de randen van de knop en behuizing om de viezigheid mee af te schrapen.

Ook interessant: Tablet schoonmaken in 4 stappen: zo wordt ‘ie weer schoon en fris

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Boen het scherm schoon

Het scherm maak je ook schoon met een lichtelijk vochtige microvezeldoek. Eventueel kun je ook een speciale schoonmaakspray of schoonmaakalcohol (van de apotheek) gebruiken. Controleer vooraf wel wat de fabrikant van jouw gadget aanraadt, want niet alle apparaten kunnen tegen vloeistoffen.

Let erop dat je niet te hard drukt, want hierbij kan je het touchscreen beschadigen. Vooral smartwatchschermen zijn erg gevoelig. Veeg het scherm vervolgens schoon met een droge microvezeldoek.

Lees ook: Een smartwatch schoonmaken: zo moet het (niet)

4. Fris de accessoires op

Je eindigt met het schoonmaken van de accessoires, zoals de beschermhoes van een telefoon en tablet of de polsband van een slim horloge. Het is belangrijk om deze onderdelen ook schoon te maken, want deze komen het meest met je lichaam in contact (en zijn dus waarschijnlijk het smerigst).

Een horlogepolsband maak je schoon door eerst stof- en zandresten weg te borstelen. Daarna heb je een schone microvezeldoek nodig om het bandje mee af te nemen. Eventueel kun dit doekje vochtig maken met water of een alcoholoplossing. Kijk wel uit met leren polsbandjes, want deze kunnen absoluut niet tegen vochtigheid.

Hetzelfde geldt voor de beschermhoes van een smartphone of tablet. Leren exemplaren moet je alleen schoonmaken als je echt weet wat je doet.

Is het hoesje van een ander materiaal, zoals siliconen? Dan kun je ‘m gewoon onder de lauwwarme kraan houden en even goed laten drogen. In onderstaand artikel leggen we precies uit hoe je de verschillende soorten hoesjes het best kunt schoonmaken.

Ook interessant: Zo maak je een tablet- en telefoonhoesje schoon

Meer Android-tips

Ben je op zoek naar meer Android-tips? In eerdere edities zetten we de beste adviezen voor onder meer Android Auto, WhatsApp en Google Chrome op een rij.

Schrijf je gratis in voor de Android Planet-nieuwsbrief om niets te missen, of download onze app.