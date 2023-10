Android-tips: zo maak je Chrome sneller op je smartphone

De kans is groot dat je Chrome gebruikt op je Android-telefoon. Dan kan het zijn dat de browser soms langzamer is dan normaal. In deze editie van Android-tips lopen we instellingen met je langs die Chrome weer sneller maken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom wordt Google Chrome langzamer?

Het is moeilijk om één duidelijke reden te geven waarom Google Chrome langzamer wordt. Het kan te maken hebben met je smartphone die ouder wordt, maar ook met de optimalisatie van webpagina’s. Om er zeker van te zijn dan de app zelf niet de boosdoener is, zetten wij vier instellingen voor je op een rij om Chrome op je smartphone sneller te maken.

Voordat je begint met het aanpassen van instellingen in Chrome, is het goed om te checken of je de laatste versie van de browser hebt geïnstalleerd. Niet alleen zorgen updates voor betere digitale beveiliging, maar ook nieuwe functies en verbeteringen in de snelheid van Chrome worden via updates verspreid.

Waarschijnlijk updatet Chrome automatisch op je Android-smartphone. Als je hieraan twijfelt, kun je ook handmatig controleren of de browser op de nieuwste versie draait. Daarvoor ga je op je smartphone naar de Play Store en zoek je ‘Google Chrome’ op. Selecteer dan de app.

Wanneer je hier ‘Update’ in plaats van ‘Openen’ ziet staan, kun je de nieuwste versie handmatig installeren. Klik op de drie bolletjes rechts boven in beeld en selecteer vervolgens ‘Auto-update aan’ om de app in de toekomst automatisch te laten updaten.

Sluit onnodige tabbladen

Wanneer je op een linkje klikt op je mobiele telefoon, opent deze automatisch in je browser. Daarvoor maakt Google Chrome dan een nieuw tabblad aan. Na een langere tijd kunnen deze tabbladen zich opstapelen en dat kan Chrome langzamer maken. Daarom is het niet verkeerd om in de gaten te houden hoeveel tabbladen je open hebt en er regelmatig een aantal te sluiten.

Dat doe je met het icoontje rechtsboven in beeld. Het vierkant met daarin een getal toont het aantal pagina’s dat op dit moment geopend is. Klik er op en je ziet een overzicht van je pagina’s. Door het kruisje rechtsboven een tabblad sluit je hem. Klik op de drie bolletjes boven om meerdere tabbladen te selecteren en te sluiten of om ze allemaal te verwijderen. Opgeruimd staat netjes.

Leeg de cache van Chrome

Wat is cache? Wanneer jij een pagina opent, downloadt je telefoon alle data op die pagina, waaronder het logo van de site, linkjes en tekst. Ga jij even naar een andere pagina of app en open je daarna weer de oude pagina, dan hoeven deze logo’s, linkjes en de tekst niet opnieuw geladen te worden. De data is immers opgeslagen in je cache.

Klinkt alsof dat Chrome alleen maar sneller maakt toch? Zeker. Cache helpt met het versnellen van je browser. Het probleem zit hem vooral in oude cachedata. Dit kan corrupt raken of niet automatisch verwijderd worden. Na een tijd kan dat flink wat vertraging opleveren. Daarom is af en toe legen van je cache geen slecht idee.

Dat doe je als volgt. Open Chrome en klik op de drie bolletjes rechts bovenin. Klik onderaan in de pop-up op ‘instellingen’. Hier ga je naar ‘Privacy en beveiliging’ en dan ‘Browsegeschiedenis wissen’. Rechtsboven druk je op ‘Afgelopen uur’ en verander je die naar ‘Alles’.

Selecteer enkel ‘Gecachete afbeeldingen en bestanden’ om te voorkomen dat je wordt uitgelogd van accounts en dat je geschiedenis wordt gewist. Klik daarna op ‘Gegevens wissen’ en bevestig het door op ‘Wissen’ te klikken. Even wachten en je cache is geleegd.

Stel voorgeladen pagina’s in

In de instellingen bij ‘Privacy en beveiliging’ vind je ook de optie voor ‘Pagina’s vooraf laden’. Google Chrome probeert daarmee doormiddel van algoritmes pagina’s te laden voordat je ze opent. Wanneer je die voorgeladen pagina ook echt opent, kan dit je Chrome-ervaring verbeteren.

Met name op oudere of minder krachtige toestellen kan het echter het tegenovergestelde effect hebben. Chrome is al pagina’s aan het laden die je misschien helemaal niet opent. Ook kost het meer mobiele gegevens om deze functie te gebruiken.

In dat geval kun je de optie ook uitzetten. Ga daarvoor naar het ‘Pricacy en beveiliging’-menu, selecteer ‘Pagina’s vooraf laden’ en kies voor ‘Niet vooraf laden’. Heb je juist een erg snelle telefoon? Dan kun je ook kiezen voor ‘Uitgebreid vooraf laden’ om nog meer van de functie te profiteren.

Merk jij al verschil na het aanpassen van deze instellingen? Had je bijvoorbeeld super veel cache of draaide je nog een oudere Chrome-versie? Laat het weten in de reacties hieronder. Voor meer Android-tips klik je op de links hieronder.

Meer Android-tips: