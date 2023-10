Android-tips: zo lees je fijner op je Android-smartphone

E-books, nieuws, mails en meer. Je leest dagelijks een hele hoop op je Android-smartphone of -tablet. Daarom zetten vier tips voor je Android-telefoon op een rij om lezen zo comfortabel mogelijk te maken. Lees je mee?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lezen op je Android-smartphone of -tablet

Even ontspannen na een lange dag en het laatste nieuws of wat bladzijdes uit je favoriete boek lezen. Het kan allebei op je smartphone, maar misschien heb je er wel moeite mee om de letters goed te zien of is het scherm te fel. Hieronder zetten we een aantal tips voor je onder elkaar.

1. Android-smartphone of -tablet

Laten we eerst kijken waarop je gaat lezen. Waarschijnlijk heb je je smartphone vaak op zak. Dat is handig, want zo zie je snel de laatste nieuwtjes via het Google Nieuws-overzicht of nieuws-apps en je hebt waarschijnlijk je mail en andere berichten-apps ook op je smartphone staan. Je hebt de tekst dus altijd snel bij de hand.

Wil je echter boeken gaan lezen, dan is een groter formaat misschien gewenst. Je gebruikt een Android-tablet dan ook gemakkelijk als vervanger voor een e-reader. Zo heb je meer schermruimte voor tekst en hoef je minder met je ogen te knijpen. Kies dus vooral wat voor jou uitkomt.

2. Meldingen uitschakelen

Welk apparaat je ook gebruikt, zodra hij verbonden is met internet, zul je meldingen ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan notificaties van apps of berichten via social media. Om ongestoord te lezen, kun je deze meldingen gemakkelijk in één keer uitzetten.

Daar kun je de ‘Niet Storen’-modus voor gebruiken. Dat kan al via het ‘Snelle instellingen’-menu wanneer je naar beneden veegt vanaf de bovenkant van je scherm. Tussen de verschillende opties vind je ‘Niet storen’. In ons uitgebreide tip-artikel leggen we je stap voor stap uit hoe de functie werkt en wat je er allemaal in aan kunt passen. Zo word je alleen gestoord door apps en meldingen die er echt toe doen.

3. Leesmodus voor apps en browsers

Heb je je smartphone of tablet erbij gepakt en alle meldingen uitgeschakeld? Dan is het tijd om te lezen. Daarvoor helpt Google je overigens een heel eind op weg. Met de app ‘Leesmodus’ verandert de software van je telefoon volledig om optimaal te kunnen lezen.

Als je een app met tekst opent, kun je via een zelf ingestelde snelknop de Leesmodus inschakelen. Tekst wordt nu groot en duidelijk weergegeven. Onderin beeld vind je de optie om de grootte van het lettertype aan te passen, evenals de afstand tussen de regels en het lettertype zelf.

Leesmodus Google LLC 6,8 (2.117 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. E-book-apps voor boeken

Er is een groot aanbod aan e-book-apps te vinden in de Play Store. Ieder zo met zijn eigen voor- en nadelen. Zo vragen apps als Audible en Storytel een vaste maandprijs voor de volledige collectie boeken, of bestel je zelf online een e-book die je vervolgens inlaadt op Aldiko of Google Play Boeken.

Vrijwel alle apps geven je de mogelijkheid om in te stellen hoe groot het lettertype moet zijn en ze bieden een donkere modus. Deze kun je vaak handmatig aanzetten door de ‘Donkere modus’ van je Android-toestel aan te zetten.

Daarvoor swipe je van de bovenkant van je scherm naar beneden en zoek je ‘Donkere modus’ in het ‘Snelle instellingen’-menu. Nu zorgt het felle scherm voor minder last aan je ogen.

Hoe lees jij het liefst op je Android-smartphone of -tablet? Laat het wet in de reacties hieronder. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Android-tips. Tussendoor kun het het laatste nieuws, smartphone-tests en handige apps vinden op Android Planet.

Meer Android-tips: