Android-tips: vingerafdrukscanner sloom? Zo los je dat op

Vrijwel iedere moderne smartphone heeft een vingerafdrukscanner in het scherm, de stroomknop of op de achterkant, maar die willen niet altijd goed en snel meewerken. Wij zetten vier tips voor je op een rijtje om je je vingerafdruk sneller te scannen.

Mijn vingerafdrukscanner werkt niet of sloom, wat nu?

De vingerafdrukscanner in je smartphone zorgt voor sterke beveiliging. Waar anderen je pincode kunnen raden, kan niemand jouw vingerafdruk zomaar namaken. Daarom raden we iedereen aan gebruik te maken van een vingerafdruk voor de beveiliging van je smartphone.

Toch werken die vingerafdrukscanners niet altijd even goed. Soms herkent de telefoon je vinger simpelweg niet en andere keren duurt het lang voordat je wordt toegelaten. Ook al duurt deze vertraging misschien maar een seconde per keer; je kunt je er rot aan irriteren. Met onderstaande stappen laat je je vingerafdruk een stukje sneller werken.

Het klinkt voor de hand liggend, maar zorg dat je telefoon up-to-date is. Fabrikanten voeren per update een hoop verbeteringen uit, waaronder een hogere snelheid en betere precisie van de vingerafdrukscanner. Handig om dus altijd de laatste versie op je smartphone te hebben.

Ga hiervoor naar de instellingen-app op je smartphone en scrol naar beneden tot je ‘Systeem’ ziet. Hier druk je op ‘Systeemupdate’ en dan ‘Controleren op updates’. Je telefoon gaat zoeken en wanneer er een update beschikbaar is, kun je deze nu installeren.

2. Sla meerdere vingerafdrukken op

Tijdens het instellen van je vingerafdruk, scant je telefoon je vinger van meerdere kanten en meerdere keren. Deze gegevens worden lokaal op je telefoon opgeslagen. Sommige smartphones breiden deze gegevens elke keer als je je telefoon ontgrendelt uit, maar niet ieder toestel.

Om zeker te weten dat je telefoon zoveel mogelijk gegevens van je vingerafdruk opslaat, kun je deze vaker registreren. Ga daarvoor naar het menu ‘Beveiliging en privacy’ in de instellingen-app, ga naar ‘Apparaatvergrendeling’ en klik op ‘Vingerafdruk’. Voer je pincode in en voeg dezelfde vingerafdruk vaker toe. Let erop dat niet alle telefoons dit toelaten. Zo wel, dan kan de scanner een stukje sneller aanvoelen.

3. Verhoog de schermgevoeligheid

Veel smartphones hebben een vingerafdrukscanner in het scherm. Soms herkent je telefoon alleen niet wanneer je je vinger op het scherm legt. Dat kan komen door de aanraakgevoeligheid.

Door deze te verhogen, hoef je minder vaak je vinger dubbel op het scherm te leggen, wat voor snellere ontgrendeling kan zorgen. Open de instellingen op je Samsung-telefoon en ga naar ‘Display’. Haal de schakelaar naast ‘Aanraakgevoeligheid’ om.

4. Kies de juiste screen protector

Er zijn twee manieren waarop vingerafdrukscanners werken in telefoonschermen: optisch en ultrasonisch. De eerste vind je op de meeste toestelllen en maakt gebruik van licht om je vingerafdruk door je scherm heen te scannen. Dit werkt prima met zowel glazen, als plastic screen protectors.

Heb je echter een premium Samsung-smartphone? Dan is de kans groot dat ‘ie werkt met de ultrasonische sensor. Deze techniek werk simpelgezegd niet met glazen screen protectors. Gebruik je een generiek glazen beschermplaatje op zo’n smartphone? Dan zal je vingerafdrukscanner niet of nauwelijks werken. Let er daarom op dat je een plastic screen protector gebruikt of eentje die specifiek voor jouw toestel is gemaakt.

En? Hebben de tips voor jou gewerkt? Laat het weten in de reacties hieronder. Volgende week zaterdag hebben we weer een handige Android-tip voor je, dus houd Android Planet goed in de gaten en voeg ons toe aan je Google Nieuws-overzicht. Hieronder lees je onze laatste tips.