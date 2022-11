Android-tips: haal meer uit de Chromecast met deze trucjes

Wat is de Chromecast toch een fantastisch apparaatje. Met deze Android-tips haal je alles uit de handige mediaspeler.

Android-tips voor de Chromecast

De Chromecast is een van Google’s beste producten ooit. Voor relatief weinig geld tover je iedere ‘domme’ tv in een handomdraai om in een slim beeldscherm.

Steeds meer mensen hebben een Chromecast, maar niet iedereen is op de hoogte van alle mogelijkheden. Daarom zetten we in deze editie van Android-tips handige trucjes voor de Chromecast op een rij.

1. App vastgelopen? Probeer dit

Ben je net lekker een film of serie aan het kijken, blijft het beeld hangen. Het komt niet vaak voor, maar soms lopen apps vast.

Op de Android Planet-redactie loopt de Android Planet-app bijvoorbeeld soms vast omdat de internetverbinding niet zou werken. Dit klopt niet – het internet werkte gewoon – maar tóch bleef de melding verschijnen.

Gelukkig is er een oplossing. Je kunt Chromecast-apps namelijk geforceerd afsluiten, waardoor de melding ook als sneeuw voor de zon verdwijnt. Zo werkt het:

Open het instellingenmenu door in het hoofdmenu rechtsboven op je profielfoto te tikken en kies ‘Instellingen’; Klik op ‘Apps’ waarna je aan de rechterkant je recent geopende apps ziet staan; Selecteer de app die je wil afsluiten en tik op ‘Gedwongen stoppen’;

Gelukt? Je kunt nu teruggaan naar het thuisscherm en de app in kwestie opnieuw starten. Als het goed is, werkt alles weer naar behoren. Bovenstaand stappenschema werkt alleen op de Chromecast met Google TV (met 4K-resolutie) en de goedkopere versie, de Chromecast met Google TV (HD).

2. Televisie én Chromecast aanzetten

De meeste mensen weten niet dat hun Chromecast is voorzien van hdmi-cec, en dat is zonde. Zet je dit aan in de instellingen, dan kan de Chromecast automatisch het tv-scherm op het juiste kanaal aanzetten. Heel handig, dus.

Het vervelende is dat tv-fabrikanten wisselende namen voor hdmi-cec gebruiken. Samsung heeft het bijvoorbeeld over Anynet+ terwijl Sony BRAVIA Link gebruikt. Deze Google-website heeft alle verschillende namen van hdmi-cec samengevat. Pak deze pagina erbij en duik de instellingen van je tv in om de handige functie aan te zetten.

3. Wees gastvrij met de gastmodus

De Chromecast-gastmodus geeft gebruikers d e mogelijkheid om zonder met het wifi-netwerk verbonden te zijn tóch content naar de hdmi-stick te verzenden. Oftewel: een ideale manier om gasten jouw Chromecast te laten gebruiken.

Zo zet je de gastmodus aan:

Open de Google Home-app op je Android-telefoon of tablet; Tik in het overzichtsscherm op de Chromecast; Kies rechtsboven in het scherm op het instellingenicoon (het tandwieltje); Selecteer ‘Herkenning en delen’ en druk op ‘Gastmodus’; Zet deze functie vervolgens aan door de schakelaar te verschuiven.

Klaar is Kees. De Chromecast zendt zijn aanwezigheid vervolgens uit naar mobiele apparaten in de buurt. Vervolgens maakt de hdmi-stick een viercijferige pincode aan om te kunnen casten. Deze pincode zie je op je tv en in de Google Home-app verschijnen.

4. VLC gebruiken voor films en series

VLC Media Player, kortweg VLC, is een van de beste mediaspelers. Het programma kan vrijwel alle bestandsformaten afspelen, neemt weinig opslag in beslag en is heel compleet.

Bovendien werkt VLC samen met de Chromecast, maar je moet wel even weten hoe het werkt:

Open VLC op je computer en zet de film of serie aan die je wil kijken; Klik bovenin het menu op ‘Afspelen’ en ga vervolgens met de muis op ‘Renderer’ staan; Kies de Chromecast waarnaar je wil streamen.

Vervolgens begint de film of serie op het grote tv-scherm af te spelen. Wel is het belangrijk dat je laptop en Chromecast met hetzelfde wifi-netwerk verbonden zijn, want anders kunnen ze elkaar niet vinden.

Lees verder: Zo gebruik je VLC op de Chromecast: films streamen vanaf je laptop

5. Live televisie via de Chromecast

Van films en series naar tv. Steeds minder mensen hebben een tv-abonnement, maar wat nou als je toch die ene talkshow of documentaire wil kijken? Dan gebruik je gewoon een app in combinatie met je Chromecast om live tv te kijken.

De drie meest voorkomende services zijn NLZiet, Ziggo en NPO Plus. Eerstgenoemde kost 7,95 euro per maand en biedt alle programma’s van Nederlandse bodem in één app. Je kunt onder meer naar de publieke omroep, RTL, SBS en andere commerciële zenders kijken.

Ziggo-abonnees kunnen bij GO terecht. Deze app werkt heel simpel en laat je – afhankelijk van het abonnement – alle tv-zenders naar je Chromecast sturen.

Logischerwijs draait NPO Plus om het aanbod van de publieke omroepen. Je hebt bovendien geen abonnement nodig om live televisie te kijken. Wel zitten sommige documentaires, films en series achter een betaalmuur. Een abonnement op NPO Plus kost 2,95 euro per maand.

