Android-tips: haal alles uit je slimme huis met de Google Home-app

Een slim huis: voor sommigen een fantastisch hobbyproject en voor anderen een ingewikkelde klus. In deze editie van Android-tips helpen we je op weg en leggen we de Google Home-app haarfijn aan je uit.

Begin je eigen smart home met de Google Home-app

Beginnen met een smart home klinkt misschien intimiderend, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Je kunt je slimme huis namelijk gemakkelijk op je eigen tempo opbouwen. Een protocol waar veel slimme apparaten op werken, is Google Home.

In de Google Home-app sluit je je apparaten aan, zodat deze gemakkelijk vanaf één plek te bedienen zijn. Wij laten je zien hoe je deze app instelt, gebruikt en personaliseert. Zo begin je zelfverzekerd aan jouw eigen smart home. Doe je mee?

1. Google Home instellen

Als eerst moet je de Google Home-app op je smartphone installeren. Wellicht staat de app al op je telefoon, maar anders is ‘ie in de Play Store te vinden. Dit kan ook op je tablet. Als je de app opent, moet je inloggen met je Google-account. Eenmaal ingelogd, zal de app ook op je Wear OS-watch verschijnen als je die hebt.

In de Google Home-app zie je verschillende menu’s onderin beeld: Favorieten, Apparaten, Automatiseren, Activiteiten en Instellingen. Via deze menu’s pas je alle instellingen van je slimme huis met Google Home aan. In het menu ‘Apparaten’ vind je alle ingestelde slimme apparaten die aan je huis zijn gekoppeld. Met de knop ‘Toevoegen’ voeg je nieuwe apparaten toe aan de Google Home-app. Voor ieder apparaat zal het instellen verschillen, dus volg goed de stappen uit de handleiding.

Heb je je nieuwe slimme lamp, televisie, mediaspeler of rookmelder aangesloten? Dan kun je deze toevoegen aan je digitale huis. Deze geef je tijdens het instellen een naam en adres. Je kunt apparaten ook toevoegen aan specifieke kamers binnen het huis. Via het ‘Apparaten’-menu zie je per kamer de ingestelde apparaten en hier bedien je ze vanaf je smartphone.

Weten welke apparaten werken met de Google Home? Bekijk dan de lijst van Google met ondersteunde apparaten. Of let bij de aanschaf van een nieuw apparaat op de ‘Werkt met Google Home’-sticker op de verpakking.

Muziek luisteren via een speakergroep

Maak je vooral gebruik van slimme wifi-speakers en mediaspelers als de Chromecast of Google Nest Mini? Dan kun je deze samenvoegen in een speakergroep. Daarmee speel je gemakkelijk muziek tegelijk af op meerder speakers.

Ga naar het ‘Instellingen’-menu in de Home-app, druk op ‘Toevoegen’ en dan op ‘Speakergroep’. Selecteer vervolgens de apparaten die je wil verbinden en druk op ‘Volgende’. Geef de speakergroep een naam en selecteer ‘Opslaan’.

Open je nu Spotify, YouTube Music of een andere audio-app, dan zie je nu de speakergroep tussen de verschillende afspeelapparaten staan. Klik erop en geniet van muziek door je hele woning heen, of juist in één specifieke kamer.

2. Personaliseren

Via Google Home kun je een hoop dingen personaliseren. Van het instellen van de achtergrond op je Chromecast tot het automatiseren van je slimme lampen. Per instelling is er een hoop aan te passen, dus speur vooral zelf lekker rond. Wij geven je een aantal voorbeelden.

Achtergrond veranderen in diavoorstelling

Op mediaspelers van Google, zoals de Chromecast met Google TV of de Google Nest Hub kun je de achtergrond aanpassen. Hiervoor ga naar het apparaat in de Google Home-app en selecteer je het tandwiel rechts bovenin. Druk op ‘fotolijstje’ of ‘sfeermodus’. Je hebt nu de keuze uit ‘Kunstgalerie, Google Foto’s’ en meer.

Als je je eigen foto’s op dit scherm wil zien, kies je voor ‘Google Foto’s’. Selecteer een album uit je Google Foto’s. Heb je deze niet? Maak er dan eentje aan via de Google Foto’s-app.

Heb je je album geselecteerd, dan worden deze afbeeldingen als een diavoorstelling vertoond op je Chromecast of Nest Hub. In het menu vind je ook andere instellingen, zoals het weer, de tijd en hoe lang foto’s in beeld mogen zijn.

Accounts koppelen voor streaming

Veel Google Home-apparaten zijn uitgerust met de Google Assistent. En naast dat je hiermee kunt vragen wat voor weer het wordt of hoe laat het is, kun je hier ook media mee afspelen. Daarvoor koppel je je streamingdiensten aan je Google Home-account. Denk bijvoorbeeld aan Spotify voor muziek of Netflix voor het kijken van films.

Dit doe je via de ‘Toevoegen’-knop in het ‘Instellingen’-menu. Eenmaal ingesteld kun je de Google Assistent het volgende vragen: ‘Hey Google, speel muziek af op Spotify in de keuken’, zonder je telefoon erbij te hoeven pakken.

Maak je huis echt slim met routines

In het ‘Automatiseren’-menu van de Google Home-app kun je zogeheten Routines instellen. Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van alle beeldschermen en lampen zodra je naar bed gaat – en nog veel meer. Je kunt het zo uitgebreid maken als je zelf wil.

Klik in het menu op ‘Toevoegen’ en kies of je de Routine voor het hele huis, of alleen jezelf wil instellen. Vervolgens kom je in een menu. Onder ‘starters’ kies je hetgeen waardoor de actie wordt geactiveerd, bijvoorbeeld wanneer je binnenkomt, wanneer je een bepaalde zin uitspreek tegen de Google Assistent of wanneer de zon ondergaat.

Vervolgens selecteer je de actie die je wil. Dit kan een hele hoop zijn: van instellingen op je smartphone aanpassen tot het uitschakelen van je lampen. Mijn favoriete routine is het uitschakelen van de lampen, muziek en tv zodra ik mijn huis verlaat.

3. Speuren door andere instellingen

Wat de Google Home-app je te bieden heeft, hangt af van de apparaten die je gebruikt. Zo houden bewegingssensoren en camera’s alles in de gaten wanneer je weg bent in het ‘Activiteiten’-menu en zet je je meestgebruikte apparaten onder elkaar in het ‘Favorieten’-menu. Ga vooral dus zelf lekker in de weer met de app.

Instellingen en bèta-menu

Via het Instellingen-menu pas je ook nog veel dingen aan, waaronder namen van apparaten, instellingen voor de Google Assistent en je beheert je privacy. En wil je echt altijd de laatste functionaliteiten van Google Home? Dan kun je je inschrijven voor het bètaprogramma van de app.

Dit heet de ‘Openbare preview’, maar let op: dit zijn experimentele functies en kunnen soms minder goed werken. Dat is dus echt voor de gevorderde smart home-liefhebber.

