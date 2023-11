Android-tips: 6 verborgen TikTok-functies die je nog niet gebruikt

Zit jij op TikTok en houd je van swipen door grappige, interessante of vreemde video’s? Check dan deze zes tips om sneller door de app te navigeren en kom erachter hoe je de TikTok juist minder verslavend maakt.

TikTok-tips die je nog niet wist

Iedereen kan TikTokken: je opent de app en veegt naar beneden voor het volgende filmpje. Makkelijk toch? Wat je misschien niet weet, is dat er nog meer manieren zijn om te TikTokken. Wij zetten er zes voor je op een rij. Doe je mee?

1. Met één druk sneller afspelen

Kijk je een video, maar duurt het je net even te lang? Dan kun je deze makkelijk sneller afspelen. Plaats hiervoor je vinger aan de linker of rechter zijkant van je scherm en houd even ingedrukt. Onder in beeld verschijnt nu de tekst ‘Snelheid: 2x’. Zodra je je vinger van het scherm haalt, speelt de video weer af op normale snelheid.

2. Swipe opzij om door te spoelen

Deze functie is iets minder verstopt, maar je ziet hem ook gemakkelijk over het hoofd. Wil je in één keer doorspoelen in de TikTok-app, dan kun je dat doen met het balkje onderin beeld. Deze is standaard heel erg smal, maar door je vinger er overheen te vegen, verschijnt een dikkere speelbalk.

Daarboven zie je de lengte van de video en hoe ver jij bent. Swipe naar rechts om door te spoelen en laat los om naar dit deel van de video te gaan.

3. Zie alles door je scherm leeg te maken

Soms houden makers van TikTok-video’s geen rekening met de like-, reageer- en deelknoppen in beeld. Ze plaatsen dan bijvoorbeeld ondertiteling achter de beschrijving of iets is simpelweg niet goed in beeld. Maak je scherm leeg om alles achter deze knoppen toch te zien.

Houd hiervoor je vinger indrukt op het midden van je scherm. Er verschijnt nu een pop-up-menu met meerdere opties, waaronder ‘Scherm leegmaken’. Je zult zien dat alle elementen in beeld verdwijnen. Wil je weer terug? Klik dan op het icoontje rechts onder in beeld.

4. Veeg zonder je handen met automatisch scrollen

In hetzelfde menu vind je de optie voor ‘Automatisch scrollen’. Daarmee – je raadt het niet – scrol je automatisch. Handig als je wil TikTokken en ondertussen de afwas doet. Met het icoontje rechts boven in beeld zet je automatisch scrollen weer uit.

5. Multitasken met beeld-in-beeld

En voor wie echt geen genoeg kan krijgen van TikTok, is er nog de functie om de app af te spelen terwijl je in een andere app zit. TikTok zweeft dan als het ware over je smartphone-scherm heen.

Houd hiervoor wederom het scherm ingedrukt, veeg bij de instellingen naar rechts en klik op ‘Picture-in-picture’. Geef eventueel de benodigde bevoegdheden aan de app en je kunt TikTokken terwijl je iemand appt.

6. Maak TikTok minder verslavend

Eén ding waar we het met zijn allen over eens zijn, is dat TikTok ontzettend verslavend is. En toegegeven, met de bovenstaande functies doet TikTok er alles aan om jou in de app te houden. Het algoritme van TikTok houdt daarnaast precies in de gaten hoe lang je naar een video kijkt, of je hem liket en of je reageert. Daarop worden vervolgens de video’s afgestemd die jij krijgt voorgeschoteld.

Vind je het lastig om te stoppen met swipen op TikTok? Probeer dan deze laatste verborgen functie uit. In het menu dat je ziet als je het scherm ingedrukt houdt, zie je ook de optie: ‘Feeds beheren’.

Klik hierop en schakel ‘Gepersonaliseerde feeds’ uit. Op deze manier laat TikTok je geen video’s meer zien die bedoeld zijn om jou op de app te houden en kun je je er hopelijk makkelijker vanaf houden.

Je kunt natuurlijk ook een timer op de app zetten, zodat je niet te lang swipet of – als je écht verslaafd dreigt te raken – TikTok gewoon van je smartphone verwijderen en lekker genieten van een goed boek, een mooie wandeling maken of het meest uit je smartphone halen met de tip-artikelen op Android Planet.

