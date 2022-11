Android-tips: Zo kom je erachter of een telefoon gehackt is

We waarschuwen er regelmatig voor, maar hoe herken je virussen eigenlijk? Met deze Android-tips weet je wanneer een telefoon gehackt is.

Android-tips om hackers buiten de deur te houden

Er komen steeds meer virussen bij, maar gelukkig wordt Android steeds veiliger. Toch is geen enkel systeem onfeilbaar. Een ongeluk zit in een klein hoekje en het kan dus gebeuren dat een virus zich in je telefoon nestelt.

Dit zie je echter niet aan de buitenkant, dus deze editie van Android-tips gaat over het herkennen van (Android-)virussen zoals adware en malware.

1. Telefoon is niet vooruit te branden

Het is normaal dat een smartphone na verloop van tijd trager wordt. De interne onderdelen slijten immers en apps worden juist steeds veeleisender.

Veel minder normaal is dat een toestel plots veel langzamer wordt. In dat geval gebeuren er waarschijnlijk dingen op de achtergrond waar jij geen weet van hebt.

Wanneer hackers er bijvoorbeeld in zijn geslaagd om malware te installeren, draaien er apps op de achtergrond die jou in de gaten houden. Deze processen vertragen een telefoon en maken ‘m dus langzamer.

2. Waar komt deze app vandaan?

Grote kans dat er heel veel apps op jouw smartphone staan. Je weet waarschijnlijk niet precies wat ieder programma doet, maar toch is het belangrijk om een oogje in het zeil te houden. Cybercriminelen proberen namelijk vaak stiekem schadelijke software te installeren.

Check daarom regelmatig welke apps op je telefoon staan. Staat hier een onbekend programma tussen? Google dan eerst de naam van de app. Is het foute boel, dan kom je hier snel genoeg achter (bijvoorbeeld omdat websites voor de kwaadwillende app waarschuwen).

Let wel op met verwijderen. Niet alle (voor jou) onbekende apps hebben immers kwaad in de zin. Sommige apps worden bijvoorbeeld door de leverancier meegeleverd, of zijn nodig om het toestel goed te laten functioneren.

3. Mysterieuze telefoontjes

In navolging van het vorige punt: wees ook alert op ‘spooktelefoontjes’. Wanneer je ziet dat jouw smartphone berichten verstuurt of telefoontjes pleegt waar jij geen weet van hebt, is het toestel mogelijk gehackt.

Kwaadwillenden zijn soms in staat om toestellen (gedeeltelijk) over te nemen en zo hoge kosten te maken door bijvoorbeeld dure sms’jes te versturen, of belletjes te plegen. In uiterste gevallen worden zelfs peperdure abonnementen afgesloten, ook wel fleeceware genoemd.

4. Overvallen door pop-ups

Krijg je vanuit het niets vreemde pop-ups op je telefoon? Dan is er een grote kans dat er adware op het toestel staat. Deze specifieke vorm van malware stuurt advertenties naar slachtoffers.

De reclames zijn vaak behoorlijk obscuur en van matige kwaliteit. Adware-advertenties prijzen bijvoorbeeld willekeurige smartphonegames aan of proberen het slachtoffer bang te maken door te claimen dat hun telefoon een virus bevat. Niet geheel toevallig heeft de frauduleuze advertentie de (betaalde) oplossing voor dit probleem.

5. Waar gaat de energie heen?

Het nare aan smartphonevirussen is dat ze dag en nacht doorgaan. Veel malware probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen, bijvoorbeeld welke apps je gebruikt en soms zelfs je toetsaanslagen.

Continu doorgaan kost een hoop stroom en dat merk je. Is je smartphone steeds warm zonder dat je oplaadt of bijvoorbeeld een stevige game speelt? Dan is de telefoon mogelijk gehackt.

Ook slim: houd het accuniveau in de gaten. Achtergrondprocessen, zoals virussen, hebben veel stroom nodig en daardoor stroomt de batterij van een besmet toestel veel sneller leeg.

En nu?

Heb je het sterke vermoeden dat je toestel is gehackt, dan is het tijd om actie te ondernemen. Start de telefoon ten eerste opnieuw op om zo virusprocessen (op de achtergrond) een halt toe te roepen.

Daarna is het tijd om het toestel op te schonen. Dat doe je in de meeste gevallen door een besmette app of een kwaadaardig bestand te verwijderen. Hoe je dat doet, lees je in onderstaand artikel:

