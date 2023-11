Android-tips: Maak een gedeeld fotoalbum met vrienden en familie

Wanneer je samen met vrienden en familie een leuke activiteit doet, op vakantie gaat of gewoon samen een avondje op stap gaat, worden er ongetwijfeld veel leuke foto’s en video’s gemaakt. Zo maak je een gedeeld fotoalbum.

Gedeeld album in Google Foto’s

Na een feest of activiteit met vrienden of familie komt het doorsturen van de foto’s en video’s aan de orde. Nadeel is dat dit niet altijd even soepel gaat. Zo sturen veel mensen foto’s door via WhatsApp, waar ze flink worden gecomprimeerd en je ze ook nog eens moet downloaden op je smartphone – en dat kost waardevolle opslagruimte.

In deze editie van Android-tips laten we je daarom zien hoe je met Google Foto’s een gedeeld fotoalbum maakt. Zo heeft iedereen de foto’s in hoge kwaliteit en kies je zelf welke foto’s je op je telefoon wil downloaden.

Open de Google Foto’s-app op je smartphone; Druk onder in beeld op ‘Delen’ en selecteer ‘Gedeeld album maken’; Geef het album nu een naam voeg de eerste foto’s die jij wil plaatsen toe; Hierna voegt Google Foto’s automatisch hoogtepunten toe die als bovenste afbeelding worden getoond. Deze kun je aanpassen met de knop ‘Bewerken’. Klik nu op ‘Delen’ rechtsboven in beeld; Maak een link voor het album en verstuur die via WhatsApp of een ander platform. Anderen kunnen via deze link je album bekijken en lid worden.

Als lid van een album kun je foto’s bekijken en ook zelf foto’s toevoegen. Alle leden kunnen dan ook jouw foto’s zien. Om een foto van iemand anders te downloaden klik je op de foto, ga je naar de drie puntjes boven in beeld en selecteer je ‘Downloaden’. De afbeelding wordt nu van de Google-cloud naar de lokale opslag van je telefoon gezet.

Zie je nou een merkwaardige, grappige of opvallende foto of video? Dan kun je dit ook aan de anderen in het album laten weten door te reageren. Per foto heb je de optie om een like achter te laten en je kunt zelf reageren. Klik daarvoor op ‘Reactie’ en laat weten wat je van de foto vindt.

Instellingen van het Google Foto’s-album aanpassen

Wil je als je samen bent met je vrienden of familie nog eens goed de foto’s bekijken? Dan kun je deze ook streamen naar een Chromecast. Dat doe je met het Cast-icoontje boven in de app. Als je instellingen van een album wil aanpassen, ga je naar de drie puntjes bovenin op de albumpagina. Klik op ‘Bewerken’ om tekst toe te voegen, de volgorde aan te passen of de titel te veranderen.

Bij de drie puntjes kun je ook voor ‘Opties’ kiezen. Hiermee beheer je als eigenaar wat leden mogen doen in het album. Zo stel je in of ze mogen liken en reageren, foto’s mogen toevoegen en of je meldingen wil krijgen wanneer en nieuwe foto’s worden toegevoegd of wanneer iemand reageert. Speur vooral ook zelf door de mogelijkheden van het gedeelde album.

En zo is je gedeeld album gereed voor je beste vrienden en familie. Wil je meer handige tips voor op je Android-smartphone? Houd dan Android Planet in de gaten. Zo geven we je wekelijks handige tips, lees je het laatste Android-nieuws en testen we uitvoerig de nieuwste smartphones.

