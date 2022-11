Android-tips: Zo maak je een trage telefoon sneller

Iedere telefoon wordt op een gegeven moment trager, maar met deze Android-tips kun je het toestel weer versnellen.

Android-tips voor een snellere telefoon

Helaas maar waar: iedere telefoon wordt met de loop der tijd langzamer. Het interne opslaggeheugen raakt steeds voller, nieuwe apps eisen meer van de hardware en bestaande apps en chatgesprekken worden steeds groter.

Gelukkig zijn er allerlei manieren om een smartphone weer een stukje sneller te maken. In deze editie van Android-tips zetten we vijf laagdrempelige trucjes op een rij.

1. Snellere animaties zorgen voor een rappere telefoon

Te beginnen met een optische illusie. Een telefoon laat continu animaties zien, bijvoorbeeld wanneer je door een instellingenmenu scrolt of de overgang bij het openen van een nieuwe app.

Wist je dat het mogelijk is om de snelheid van deze animaties te controleren? Door deze te versnellen heb je het gevoel dat het toestel rapper is, maar dit is slechts een illusie.

Eerst moet hiervoor je de zogeheten ontwikkelaarmodus aanzetten. Dat doe je in de Instellingen-app van je telefoon. Ga naar ‘Over deze telefoon’, scrol naar beneden en tik vervolgens zeven keer op ‘Build-nummer’. Bevestig je keuze door je pincode in te voeren en voila; je bent nu een ontwikkelaar.

Nu is het tijd om de animaties te versnellen:

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Systeem’ en tik op ‘Ontwikkelaarsopties’; Vul in de zoekbalk “Vensteraninmatieschaal” in (of een deel daarvan); Selecteer vervolgens ‘0,5x’; Doe hetzelfde voor ‘Overgansanimatieschaal’ en ‘Duur van animatieschaal’. Deze opties kun je opzoeken in de lijst met alle ontwikkelaarsopties, of gewoon zoeken via de zoekbalk rechtsboven in beeld (net als in stap 3).

Sluit vervolgens het instellingenmenu af en merk hoeveel sneller het toestel nu aanvoelt. Let trouwens wel op met wat je aanpast in de ontwikkelaarsopties. Zoals de naam doet vermoeden, is dit menu alleen geschikt voor mensen met kennis van zaken.

2. Verwijder apps die je niet gebruikt

Grote kans dat er apps op je telefoon staan die je niet (meer) gebruikt. Of het nu gaat om gedateerde games of reisgidsen van je vakantie van vijf jaar geleden: van onnodige bagage wordt een smartphone slomer.

Het ligt dus voor de hand om deze onnodige apps te verwijderen. Duik de lijst met apps in en bekijk welke programma’s je eigenlijk niet (langer) nodig hebt.

Nu we toch bezig zijn met een grote schoonmaak; waarschijnlijk staan er bestanden op jouw telefoon die je eigenlijk niet nodig hebt. Denk aan dubbele en/of wazige foto’s en video’s of verouderde documenten.

Ga hiervoor naar de Instellingen-app op je telefoon en tik op ‘Opslagruimte’. Kies vervolgens ‘Ruimte vrijmaken’, waarna je bij de Bestanden-app van Google uitkomt. Deze geeft suggesties voor wat je kunt schoonmaken.

3. Ga voor de Lite-variant

Is er een app die je wél nodig hebt, maar zit je telefoon niet ruim in de opslagcapaciteit? Kies er dan voor om een zogeheten Lite-versie te installeren.

Deze neemt minder ruimte in beslag dan de ‘gewone’ app en is gemaakt voor toestellen met minder krachtige hardware.

Iedereen kan echter Lite-apps installeren, dus doe er je voordeel mee. Onder meer Facebook, Instagram, Spotify, Google Maps en Gmail hebben Lite-versies.

4. Schoon je thuisscherm op

Gebruik jij widgets? Deze ‘vensters’ laten de belangrijkste informatie van een app op het thuisscherm zien, zoals je afspraken, het weerbericht of een mailbox.

Widgets zijn daarom hartstikke handig, maar niet goed voor de snelheid van een telefoon. Overweeg daarom om enkele vensters te verwijderen. Dat doe je door een widget ingedrukt te houden en vervolgens naar de prullenbak te slepen.

5. Met een schone lei beginnen

Is je toestel nog steeds niet vooruit te branden? Dan is het wellicht tijd voor een volledige reset. Hierbij wordt de telefoon teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Dit betekent dat alle persoonlijke apps, bestanden, foto’s en instellingen worden gewist.

We raden deze optie daarom alleen aan wanneer de andere tips niet hebben geholpen. Maak voordat je begint echter een goede back-up. Mocht de grondige reset niet goed uitpakken, ben je in ieder geval geen persoonlijke bestanden kwijt.

De specifieke aanwijzingen voor een fabrieksreset verschillen per merk, maar de rode draad blijft hetzelfde. Zo reset je naar fabrieksinstellingen:

Pak je telefoon erbij en open de Instellingen-app; Kies ‘Systeem’ en ga naar ‘Opties voor resetten’; Selecteer ‘Alle gegevens wissen’ en bevestig je keuze.

Meer Android-tips

