Android-tips: beter Netflix kijken met deze 5 trucjes

Netflix heeft heel veel toffe films en series om je volledig in onder te dompelen, maar wist je dat er manieren zijn om Netflix beter aan te sluiten op jouw voorkeuren, meer content te zien of gewoon fijner te kijken?

Speel Netflix uit met deze tips

Voor wie graag Netflixt, hebben we vijf handige functies verzameld om optimaal te genieten van je films en series. In deze editie van Android-tips leer je hoe je de beste voorgestelde titels krijgt, hoe je slim films en series downloadt voor onderweg en hoe je toegang krijgt tot de allernieuwste functies. Doe je mee?

1. Beïnvloed je aanbevolen films en series

Je bent vast bekend met het ‘Beste keuzes voor …’-lijstje op Netflix. Hierin vind je titels die Netflix aanbeveelt op basis van jouw kijkgeschiedenis. Kijk je veel oude thrillers, horror of comedy? Dan zie je deze genres hier eerder terug.

Je kunt zelf echter nog meer invloed hebben op deze aanbevolen films en series. Dat doe je door titels die je gezien hebt te beoordelen. Zo weet Netflix niet alleen of je een film of serie gezien hebt, maar ook wat je ervan vond. Ga daarvoor naar de app op je smartphone, selecteer een titel die je gezien hebt en klik op het duimpje met ‘Beoordelen’. Selecteer vervolgens ‘Niet voor mij’, ‘Deze vind ik goed’ of ‘Vind ik geweldig’.

Heeft iemand anders jouw Netflix gebruikt? Dan wil je natuurlijk niet dat de films die zij kijken, jouw aanbevolen titels beïnvloeden. Om dat te voorkomen kun je je kijkgeschiedenis bewerken. Daarvoor moet je Netflix openen in je webbrowser en niet met de app.

Ga vervolgens naar je account, kies je profiel bij ‘Profiel en ouderlijk toezicht’ en klik je bij ‘Kijkactiviteit’ op ‘Weergave’. Door te klikken op ‘Verbergen in kijkgeschiedenis’ haal je een titel uit je kijkgeschiedenis. Binnen 24 uur verdwijnt deze en worden films en series niet meer aanbevolen op basis van deze titel.

2. Automatisch afspelen uitzetten

Maak jij het wel eens mee? Je kijkt zoveel dat Netflix vraagt of je er nog wel bent? Dat doet Netflix natuurlijk om te voorkomen dat de film die je kijkt doorspeelt terwijl jij in slaap bent gevallen, of bent weggelopen van de televisie.

Om te voorkomen dat je door zulke redenen vergeet waar je in een serie bent gebleven, kun je automatisch afspelen uitzetten. Je moet dan na elke aflevering zelf de volgende starten.

Open de Netflix-app. Ga naar je profiel en klik rechtsboven op je profielfoto. Selecteer hier ‘Profielen beheren’, klik op jouw profiel en haal de schakelaar bij ‘Volgende aflevering automatisch afspelen’ over. Zo weet je altijd welke aflevering je als laatst hebt gezien en klik je Netflix misschien ook net wat makkelijker weg. Win-winsituatie!

3. Films en series slim downloaden

Kijk jij graag series en films onderweg, zonder dat het je mobiele data kost? Dan download je vast en zeker al films en series voordat je van huis vertrekt. Je downloadt daarmee de titels op je lokale opslag, zodat je ze overal kan kijken en ook zonder internet. Netflix heeft een paar slimme instellingen om dit proces makkelijker te maken.

Zo is er de ‘Smart downloads’-functie, waarmee Netflix automatisch de volgende aflevering van je serie voor je downloadt. Ook verwijdert de app automatisch de episodes die je al bekeken hebt. Met ‘Downloads voor jou’ doe je er nog een schepje bovenop.

‘Downloads voor jou’ stel je in via de ‘Smart downloads’-instellingen in de app. Haal hier de schakelaar over bij ‘Downloads voor jou’. Je kan hier vervolgens het aantal gigabyte aangeven dat Netflix voor jou mag downloaden. Zo heb je altijd wat te kijken, zelfs als je bent vergeten zelf een titel te downloaden.

4. Meer films en series met VPN

Je hebt er vast eens van gehoord: een VPN-dienst. Met zo’n Virtual Private Network zijn jouw apparaten online niet te traceren, maar ook zogeheten geoblocking kun je hiermee omzeilen. Dat betekent dat je vanuit Nederland kunt verbinden met servers in andere continenten. En wat blijkt: daar is het aanbod aan films en series heel anders.

Op Android Planet schrijven we vaak over VPN’s en streamen. Wil je weten welke (gratis) VPN voor jou het beste is? Bekijk dan ons volledige overzicht. Of bekijk stap-voor-stap hoe je een VPN-dienst instelt.

5. Testdeelname inschakelen

Voor wie écht fanatiek Netflixt kan het leuk zijn om als allereerste nieuwe Netflix-functies te hebben. Daarvoor biedt de streamingdienst de mogelijkheid om je in te schrijven voor de zogeheten testdeelname. Dit zijn functies die nog niet voor alle gebruikers beschikbaar zijn, maar jij als tester mag ze al proberen.

Om je hiervoor in te schrijven, ga je weer naar de webpagina van Netflix en log je in met je account. Klik rechts boven in beeld op je profielfoto en selecteer ‘Account’. Klik op ‘Testdeelname’ en haal de schakelaar over. Jouw account wordt nu voorzien van nieuwe functies.

