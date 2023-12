Android-tips: zo scoor je de beste cadeaus voor de feestdagen

Ben je nog op zoek naar cadeautjes voor je vrienden en familie deze feestdagen? Bestel ze dan direct vanaf je smartphone. Wij zetten zeven handige apps voor je op een rijtje, dus lees mee.

Cadeautjes bestellen vanaf je smartphone

Wie nog op zoek is naar een geschenkje voor het lootjes trekken, secret santa of voor onder de kerstboom, kan bij een hoop webshops terecht. Daarom zetten we in deze editie van Android-tips zeven apps uit de Google Play Store voor je onder elkaar. Zo bestel je gemakkelijk vanaf je smartphone de allerleukste tech, boeken, keukengerij en nog veel meer.

Bol

Het is het grootste online warenhuis van Nederlandse bodem: Bol. Via de Bol-app speur je op je smartphone of tablet door het hele assortiment van de webshop. Kom je iets leuks tegen? Dan zet je het gemakkelijk tussen je favorieten.

Klaar om af te rekenen? Dan gaat dat automatisch via de bank-app op je telefoon, zodat je je betaalpas in je portemonnee kunt laten. En als je vragen hebt over producten, levering of voorraad, kun je via de app bij de klantenservice terecht.

Amazon (Prime)

Ook Amazon heeft een groot aanbod aan producten online staan, die je gemakkelijk bekijkt via de Amazon-app. Na je bestelling zie je de voorgang van de bezorgen in de app, zodat je altijd weet waar je pakketje is. Je kunt meldingen aanzetten voor kortingen op jouw favoriete producten en wanneer je in de app meer dan 20 euro uitgeeft, is de bezorging gratis.

Als je abonnee bent van Amazon Prime – waarmee je ook de streamingdienst Prime Video bekijkt – krijg je ook nog voordelen in de app. Zo krijg je wanneer mogelijk snellere levering van je product. Handig als je dat cadeautje nét iets te laat hebt besteld.

Instagram of Facebook

Voor wie liever bij kleinere ondernemingen een geschenk kopen voor je vrienden of familie? Scroll dan eens door sociale media als Instagram en Facebook. Steeds meer kleine of lokale bedrijven zijn hierop namelijk actief en posten graag over de producten die ze maken en verkopen.

Je komt bedrijven waarschijnlijk al snel tegen op de ontdek-pagina van de apps. Hier worden posts op basis van jouw gedrag op de app. Bij bedrijven die ‘Instagram Shop’ hebben ingesteld, vind je met één klik op de post direct het juiste product. Anders staat de link van hun webshop waarschijnlijk in de zogeheten Bio bij het profiel.

Thuisbezorgd.nl

Er wordt natuurlijk heerlijk gegeten tijdens de feestdagen en soms is het even lekker om niet zelf in de keuken te hoeven staan. Via de Thuisbezorgd.nl-app kun je je favoriete vriend of familielid daarom verwennen met een handige cadeaukaart voor het afhalen of laten bezorgen van een makkelijk kerstmaal.

Ga in de app naar het de drie streepjes links boven in beeld. Klik vervolgens op ‘Cadeaukaarten’. Vul nu de waarde in, het aantal kaarten wat je wil en of je deze fysiek of digitaal wil versturen. Volg vervolgens de stappen om de cadeaukaart (digitaal) bij het juiste adres te laten bezorgen.

Marktplaats

Als je iemand iets van tech cadeau wil doen, kom je er snel achter dat dat best prijzig kan zijn. Om een beetje te besparen, kun je kijken op Marktplaats. Je bent er vast bekend mee, maar via deze tweedehands producten-app scoor je gebruikte apparaten, meubels en kleren voor een prikkie.

Je kunt zelfs filteren op producten die nog in goede staat zijn. Zo weet je zeker dat je vriend of familielid geen beschadigd cadeautje heeft. Je gaat gemakkelijk met verkopers het gesprek aan en boekt veilig het geld over via de chatfunctie in de app.

Wish

Denk je aan écht goedkope producten? Dan denk je aan Wish. Via de Wish-app haal je zo goed als alles in huis, tegen een super lage prijs. Je steunt hier weliswaar geen lokale ondernemer mee, maar bespaart wel een hoop geld. En hoewel je je bij Wish wel af kunt vragen of je pakketje op tijd binnen in, zijn bezorgtijden lang niet zo erg als eerst. Desnoods geef je je vriend een zelfgemaakte waardebon voor wanneer je pakketje echt binnenkomt.

En? Waar bestel jij je cadeautjes voor de feestdagen? Laat het weten in de reacties hieronder.