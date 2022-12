Android-tips: Zo blokkeer je reclame op een telefoon

Vrijwel niemand vindt advertenties leuk. In deze editie van Android-tips laten we daarom zien hoe je reclames blokkeert.

Android-tips om reclame te blokkeren

Meestal niet leuk, maar wel nodig: dat zijn advertenties in een notendop. Legio apps en websites hebben reclames nodig om gratis toegankelijk te blijven voor bezoekers, waaronder Android Planet.

Het probleem ligt dan ook niet per se bij advertenties. Wanneer een reclame goed in elkaar steekt heb je er als bezoeker daadwerkelijk iets aan, bijvoorbeeld omdat je een handig product krijgt aangereikt.

De realiteit is dat veel advertenties allesbehalve waarde toevoegen. Denk aan websitevullende reclames, irritante pop-upvensters en banners die je blijven achtervolgen, ook al ben je allang niet meer op zoek naar dat product.

Soms mag het daarom best even wat minder. In deze editie van Android-tips laten we zien hoe je advertenties zoveel mogelijk blokkeert.

1. De grondige optie: gebruik een DNS

Problemen moet je bij de kern aanpakken, wordt weleens gezegd. Wat dat betreft is het blokkeren van advertenties op DNS-niveau de meest grondige optie. Dit klinkt wellicht als abracadabra, maar het is minder lastig dan het klinkt. Zo stel je het in:

Pak je Android-telefoon erbij en open de Instellingen-app; Kies ‘Netwerk en internet’, scrol naar beneden en tik op ‘Privé-DNS’; Selecteer ‘Hostnaam van privé-DNS-provider’ en voer het volgende in: dns.adguard.com; Tik rechtsonder op ‘Opslaan’ en klaar ben je.

Hoe werkt het?

Als het goed is, kom je nu een stuk minder advertenties dan voorheen tegen. Het hangt een beetje van de websites die je bezoekt af, maar veel bannerreclames, pop-ups en grote advertenties zijn nu verleden tijd.

Dit komt omdat reclames geen kans krijgen en eruit gefilterd worden voordat jij ermee in aanraking komt.

Dat zit zo. Het DNS-systeem houdt bij welke IP-adressen bij welke domeinnamen horen. Jij typt bijvoorbeeld “androidplanet.nl” in de zoekbalk van je browser in, maar in werkelijkheid wordt je naar IP-adres 108.156.60.85 geleid.

Omdat dit voor mensen erg lastig te onthouden is, koppelt het DNS-systeem de twee aan elkaar. Je kunt het dus zien als een gigantisch telefoonboek voor het internet. Een DNS-server heeft dus een belangrijk aandeel in de manier waarop het wereldwijde web werkt.

Door je internetverkeer via de DNS van AdGuard te laten lopen, een bedrijf dat advertenties blokkeert, worden reclames dus bij de kern gefilterd.

2. Gebruik een (nieuwe) browser

Google is in de basis een advertentiebedrijf en daarom voorstander van reclames. Programma’s die deze de nek omdraaien, zijn daarom eigenlijk niet toegestaan in de Play Store. Wel kun je ze buiten de officiële app-winkel om installeren, maar daarvoor moet je enige technische kennis hebben.

De makkelijkste optie is om daarom om een browser met ingebouwde advertentieblocker te gebruiken. Onder meer Brave, Firefox Focus en Opera kunnen dit.

→ Download Brave in de Google Play Store (gratis)

→ Download Firefox Focus in de Google Play Store (gratis)

→ Download Opera in de Google Play Store (gratis)

Maak Google Chrome (meer) reclamevrij

Zelfs Google Chrome, veruit de populairste Android-browser op de markt, heeft een ingebouwde adblocker, hetzij een tamelijk zwakke. Deze app blokkeert namelijk alleen heftige, indringende reclames. Advertenties die aan Googles standaarden voldoen en niet (teveel) storen, worden dus wel getoond.

Wil je reclames blokkeren in Google Chrome? Tik in de app op de drie puntjes rechtsboven in beeld om naar de instellingen te gaan. Kies ‘Site-instellingen’ en ga naar ‘Advertenties’. Verschuif vervolgens de schakelaar om de functie te activeren.

Neem in het ‘Site-instellingen’-menu ook direct een kijkje bij ‘Pop-ups en omleidingen’. Hier kun je namelijk opdringere pop-up-reclames blokkeren.

→ Download Google Chrome in Google Play (gratis)

3. Installeer een adblocker

Heb je geen zin om van browser te veranderen? Overweeg dan om een adblocker te installeren. Zoals de naam doet vermoeden blokkeert zo’n programma een hoop reclames.

De meeste adblockers staan niet in de Play Store, omdat ze niet toegestaan zijn. Die vlieger gaat niet op voor AdGuard en AdShield. Beide programma’s blokkeren advertenties in de meeste browsers en werken zowel op wifi- als mobiele data-netwerken.

Zo nu en dan laten de adblockers wel een reclame door. Deze kun je vervolgens handmatig aan het filter toevoegen, waarna de reclame op een zwarte lijst belandt.

4. Voor Handige Harries

De meest grondige adblockers staan zoals gezegd niet in de Play Store. Grondige apps als Blokada en AdAway moet je daarom via apk-bestanden downloaden en dit is niet aan iedereen besteed. Wij raden deze opties daarom alleen als je echt weet wat je doet.

Een extra waarschuwing is op z’n plaats wanneer je met AdAway aan de slag gaat. Deze Android-adblocker is namelijk alleen voor technisch onderlegde gebruikers aan te raden, aangezien het programma root-toegang nodig heeft. Hierdoor krijg je volledige macht over het Android-toestel en kun je heel veel instellingen aanpassen.

Het gevaar is dat je hierbij ook schade aan kunt richten wanneer je niet weet wat je doet. Bovendien wordt deze schade waarschijnlijk niet gedekt, want veel telefoonfabrikanten geven geen garantie op geroote telefoons. Vanzelfsprekend is Android Planet dan ook niet aansprakelijk: je bent zelf verantwoordelijk als je met rooten aan de slag gaat.

→ Download Blokada via Blokada.org (gratis)

→ Download AdAway via AdAway.org (gratis)

Meer Android-tips

Dat waren de beste Android-tips voor het blokkeren van reclames.

Advertenties zijn noodzakelijk voor het draaiende houden van onze website en we doen ons best om de reclames zo min mogelijk storend te maken. Door ons op de whitelist te plaatsen kunnen wij reclames wél uitserveren en steun je ons enorm.

Ben je op zoek naar meer Android-tips? Wekelijks geven wij de beste adviezen om alles uit je smartphone te halen. Vorige editie ging het over een telefoon minder verslavend maken, maar we hebben ook de beste tips voor Android Auto, WhatsApp en de Chromecast gedeeld.