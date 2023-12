Android-tips: ruim je smartphone op in 3 stappen met Files by Google

Heb jij last van te weinig opslagruimte op je smartphone? Dan kan de Files by Google-app helpen met het opruimen van je telefoon. Lees hier hoe de app werkt en wat je ermee kunt.

Opgeruimd staat netjes: dit kun je met Files by Google

De Files by Google-app komt standaard op veel Android-smartphones. Ook als de Files-app nog niet op je telefoon staat, kun je deze gewoon installeren via de Google Play Store. En dat raden we zeker aan, want de app biedt een aantal handige functies om je telefoon op te ruimen en opslagruimte te besparen.

1. Loop het thuisscherm langs

Zodra je bent ingelogd met je Google-account en de benodigde rechten aan de app hebt gegeven, kom je op het thuisscherm van de app terecht. Hier vind je meteen een hoop handige tools die je helpen met het opruimen van je telefoon. Bijvoorbeeld ‘Ongewenste bestanden’, die de cache-opslag van je smartphone leegt of ‘Duplicaten verwijderen’, waarmee je dubbele afbeeldingen kunt verwijderen.

Ook attendeert de Files-app je op oude screenshots die je hebt gemaakt, aangezien de kans groot is dat je die niet meer nodig hebt op je smartphone. Files by Google herkent ook welke foto’s in je galerij bewogen of wazig zijn, want die zijn wellicht mislukt. Ook daarmee kun je ruimte besparen. Test de verschillende functies uit en zie hoeveel ruimte je daarmee al vrijmaakt.

2. Krijg inzicht in je opslagruimte

Merk je dat je opslag vol is, maar weet je niet waardoor? Dan biedt de Files by Google-app een handige functie. Boven in beeld vind je namelijk een menu met je interne opslag. Hier zie je niet alleen hoeveel opslagruimte je al gebruikt hebt, maar ook welke types documenten dit zijn.

Per categorie zie je hoeveel opslag deze in beslag neemt en door er op eentje te klikken, vind je alle bestanden. Klik op de die puntjes rechts boven in beeld, vervolgens op ‘Selecteren op’ en dan ‘Grootste eerst’. De video, foto of app die de meeste ruimte kost, verschijnt nu bovenaan. Deze kun je eventueel verwijderen voor extra opslagruimte.

3. Vind en verplaats je bestanden

In het thuisscherm van de app zie je onder in beeld verschillende iconen staan, waaronder ‘Browsen’. Klik hierop om alle bestanden op je smartphone te bekijken. De app categoriseert ze alvast voor je, om het zoeken makkelijker te maken.

Wil je de precieze map vinden waarin een document staat? Scroll dan naar beneden en klik op ‘Interne opslag’. Hier vind je de mappenstructuur die je vast wel eens tegen bent gekomen bij het aansluiten van je smartphone aan je laptop.

(4.) Deel bestanden met je vrienden en familie

Als kleine bonus-tips raden we je de ‘Dichtbij delen’-functie aan. Deze feature maakte zijn debuut in de Files by Google-app, maar is op de laatste Android-versies ook verwerkt in het deel-menu op je smartphone.

Selecteer een afbeelding, video of ander bestand in de Files-app die je wil delen met iemand in de buurt (diegene moet ook een Android-smartphone hebben) en druk op het deel-icoon en vervolgens ‘Dichtbij delen’. Zorg dat je beide de functie hebt ingeschakeld, want pas dan verschijnt de andere telefoon op die van jou. Je kunt nu zelfs zonder internet bestanden met elkaar delen.

