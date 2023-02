Android-tips: Hoe (on)veilig zijn jouw wachtwoorden?

Duizenden veilige en unieke wachtwoorden maken en onthouden: uiteraard is daar een app voor. In deze Android-tips laten we zien hoe je overal goede wachtwoorden krijgt.

Android-tips voor betere wachtwoorden

Inmiddels weet vrijwel iedereen hoe belangrijk het is om overal goede en veilige wachtwoorden te gebruiken. Maar, hiernaar handelen is een tweede.

Gemak dient de mens en gelukkig zijn er tegenwoordig apps die het meeste zware werk uit handen nemen. Zogeheten wachtwoordmanagers maken niet alleen unieke en sterke wachtwoorden, maar onthouden ze ook.

Jij hoeft alleen het ‘moederwachtwoord’ te onthouden. Deze aanmeldcode geeft toegang tot je eigen digitale kluis, waarin alle aanmeldgegevens netjes en veilig worden opgeslagen.

Zodra je een wachtwoordmanager hebt uitgekozen en ingesteld, is het een fluitje van een cent om overal veilig in te loggen. In deze Android-tips laten we stap-voor-stap zien hoe je aan de slag gaat.

1. Kies je wachtwoord-app

Uiteraard beginnen we met het kiezen van een goede wachtwoordmanager. In essentie doen deze apps allemaal hetzelfde – veilige wachtwoorden voorstellen en onthouden – maar uiteraard zijn er verschillen. Zo heeft iedere wachtwoordbeheerder zijn eigen design, prijs (vaak is er een gratis optie) en net iets andere mogelijkheden.

Wij raden Bitwarden, 1Password 8 en Keeper aan. Ook Dashlane is een prima optie, net als KeePass. Laatstgenoemde is wel iets technischer van opzet. Lees onderstaand artikel voor een uitgebreide bespreking van deze wachtwoorden-apps, inclusief voor- en nadelen.

Bitwarden

Veel wachtwoorden-apps hebben ook een computerprogramma, of tenminste een browserextensie. Laatstgenoemde voeg je toe aan de browser (zoals Google Chrome, Safari of Firefox) zodat je altijd en overal toegang hebt tot de wachtwoordenkluis. Op die manier kun je makkelijk en snel nieuwe wachtwoorden aanmaken (zie ook stap drie).

2. Beveilig de wachtwoorden-app

Veiligheid boven alles. Dit gezegde gaat ook op voor wachtwoordmanagers. Voordat je begint met het aanmaken van unieke aanmeldcodes, doe je er verstandig aan de app in kwestie eerst te beveiligen.

Maak een veilig hoofdwachtwoord. Het is heel belangrijk dat je deze onthoudt, want de code geeft toegang tot je persoonlijke kluis met daarin alle inloggegevens.

Het is heel belangrijk dat je deze onthoudt, want de code geeft toegang tot je persoonlijke kluis met daarin alle inloggegevens. Zorg voor back-ups. Ben je het moederwachtwoord toch vergeten? Bij veel wachtwoorddiensten kun je herstelmogelijkheden aanmaken, bijvoorbeeld door een persoonlijk e-mailadres te koppelen. In noodgevallen gaat hier een herstelmail naar toe.

Ben je het moederwachtwoord toch vergeten? Bij veel wachtwoorddiensten kun je herstelmogelijkheden aanmaken, bijvoorbeeld door een persoonlijk e-mailadres te koppelen. In noodgevallen gaat hier een herstelmail naar toe. Verder laten sommige managers je back-up-codes downloaden. Met deze codes kun je alsnog toegang tot je kluis krijgen.

Welke herstelmogelijkheden jouw wachtwoorden-app ook aanbiedt: bewaar deze goed! Zonder back-up-mogelijkheden loop je namelijk het risico dat je je digitale kluis nooit meer kunt openen.

Vervolgens is het noodzakelijk om tweefactorauthenticatie (of tweestapsverificatie) in te stellen, ook wel 2FA genoemd. Hierdoor heb je tijdens het inloggen bij de wachtwoord-app niet alleen een gebruikersnaam en wachtwoord nodig, maar ook een unieke code. Die code wordt om de zoveel seconden door de 2FA-app ververst.

Heb je nog geen 2FA-app? In onderstaand artikel zetten we de beste opties op een rij. Kort samengevat zijn onder meer Authy, Google Authenticator en Aegis Authenticator uitstekende opties.

3. Orde op zaken stellen

Je hebt nu, als het goed is, een beveiligde wachtwoordmanager. Tijd om te beginnen met het aanmaken van sterke, veilige wachtwoorden. Begin met je belangrijkste accounts, zoals die van de bank, DigiD, e-mailaccounts en social media.

Een nieuw wachtwoord genereren is heel simpel. Log simpelweg in bij de wachtwoord-app van jouw keuze, druk op ‘Genereren’ (of iets dat erop lijkt) en kopieer dat wachtwoord naar de persoonlijke instellingen van je bankwebsite, e-mailaanbieder, Facebook of Instagram. Bevestig vervolgens dat je het wachtwoord wil wijzigen en klaar is Kees.

Tip: Je kunt het wachtwoord naar eigen wens langer, moeilijker en unieker maken. Sommige apps en websites willen bijvoorbeeld dat je speciale tekens gebruikt, terwijl je bij andere platformen minstens een aanmeldcode van zestien tekens lang moet hebben.

4. En de rest

Je bent nu in principe klaar. De eerstvolgende keer dat je een account aanmaakt bij een app of op een website, gebruik je hiervoor de generator van je wachtwoordmanager. Als het goed is, biedt deze vervolgens automatisch aan om de aanmeldgegevens op te slaan.

Probeer je bij die app of website in te loggen, dan stelt de wachtwoordbeheerder voor om de gegevens direct in te vullen. Dat werkt natuurlijk veel handiger dan continu overtypen.

Meer Android-tips

